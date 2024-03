Medicamentos para el TDAH pueden reducir el riesgo de muerte prematura: cómo

Un reciente estudio llevado a cabo en Suecia y publicado en la prestigiosa revista médica JAMA ha revelado resultados prometedores sobre el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) con medicamentos.

Este trastorno, que afecta a un gran número de personas en todo el mundo, se caracteriza por dificultades para concentrarse, impulsividad e hiperactividad, y puede tener un impacto significativo en la vida diaria y el bienestar general de los afectados.

El estudio, que se realizó en un gran grupo de 148.578 personas diagnosticadas con TDAH en Suecia, incluyendo tanto a adultos como a niños, reveló hallazgos importantes sobre el impacto del tratamiento con medicamentos en la tasa de mortalidad. Durante un período de seguimiento de dos años, los investigadores compararon la tasa de mortalidad entre aquellos que recibieron tratamiento con medicamentos para el TDAH y aquellos que no lo recibieron. Los resultados fueron reveladores.

Según los hallazgos del estudio, las personas diagnosticadas y tratadas por TDAH tenían un riesgo 19% menor de muerte por cualquier causa durante el período de seguimiento de dos años en comparación con aquellas que fueron diagnosticadas pero no recibieron tratamiento con medicamentos. Esto sugiere una asociación entre el tratamiento del TDAH y una reducción en el riesgo de muerte prematura.

Es crucial destacar que el estudio también analizó las causas específicas de muerte, diferenciando entre causas naturales y no naturales. Mientras que no se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a las causas naturales de muerte, se encontró una diferencia significativa en las muertes por causas no naturales.

Aliviar síntomas del TDAH

Estudios previos ya habían sugerido que el TDAH estaba asociado con un mayor riesgo de muerte prematura por causas no naturales, como lesiones y envenenamiento. Sin embargo, este nuevo estudio proporciona evidencia adicional de que el tratamiento con medicamentos para el TDAH puede ayudar a mitigar este riesgo al reducir las muertes por causas no naturales.

Los autores del estudio sugieren que el tratamiento con medicamentos puede aliviar algunos de los síntomas del TDAH que contribuyen a resultados negativos, como una mayor propensión a accidentes debido a la impulsividad y la falta de concentración. Esto respalda la hipótesis de que el tratamiento del TDAH no solo mejora los síntomas del trastorno, sino que también puede tener un impacto positivo en la salud y la seguridad a largo plazo de los pacientes.

A pesar de las fortalezas del estudio, como su sólido diseño de estudio y su gran tamaño de muestra, también hay algunas limitaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, al ser un estudio observacional, no se puede descartar por completo la posibilidad de que otros factores hayan influido en los resultados, además del tratamiento con medicamentos para el TDAH.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia del diagnóstico y el tratamiento tempranos del TDAH. No solo pueden ayudar a aliviar los síntomas del trastorno, sino que también pueden tener un impacto positivo en la esperanza de vida y la calidad de vida en general de las personas afectadas.

En última instancia, este estudio agrega evidencia al creciente cuerpo de investigación que respalda la importancia del acceso a la atención y el tratamiento del TDAH, y destaca la necesidad de políticas y programas que garanticen un acceso equitativo y oportuno a la atención de la salud mental para todas las personas que lo necesiten.

Sigue leyendo: