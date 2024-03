Trader Joe’s retira del mercado frutos secos por posible contaminación de salmonella

Esta semana la cadena minorista Trader Joe’s indicó que se han estado retirando del mercado algunos frutos secos luego de que se conociera que podrían ser parte de una posible contaminación de salmonella.

De acuerdo con el minorista se están retirando de los anaqueles cuatro lotes correspondientes a las fechas de vencimiento antes del 21 de febrero de 2025; 1 de marzo de 2025; 8 de marzo de 2025; y 10 de marzo de 2025.

A través de un comunicado se pudo conocer que el producto se trata de los merey enteros que se venden empaquetados en Trader Joe’s, los cuales fueron distribuidos en al menos 16 estados en los últimos meses.

El minorista detalló que el producto presuntamente contaminado se vendió en: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Idaho, Kansas, Luisiana, Nuevo México, Nevada, Oklahoma, Oregón, Tennessee, Texas, Utah y Washington.

Hasta los momentos, la cadena con más de 500 ubicaciones en 43 estados no ha reportado alguna enfermedad por contagio; no obstante, alertó a los clientes que compraron estos productos a no consumirlos y desecharlos de sus alacenas cuanto antes o devolverlos a la tienda donde los compró para su correspondiente reembolso.

Según la FDA la salmonella es una bacteria que puede provocar en las personas expuestas a ella fiebre, diarrea, vómitos, siendo muy grave para los pacientes con sistema inmunológico debilitado, niños y adultos de la tercera edad.

Sigue leyendo: