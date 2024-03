Los problemas económicos que podrían poner en peligro la salida de Dani Alves de prisión

El pasado 22 de febrero el ex jugador de fútbol brasileño, Dani Alves fue condenado en la ciudad de Barcelona en España a un total de 4 años y medio de privativa de libertad por el delito de agresión sexual a una mujer de 23 años de edad en una discoteca de dicha ciudad catalana el pasado mes de diciembre del año 2022.

Por esta razón el ex lateral permanece detenido tras las rejas desde hace más de un año. Aproximadamente hace casi un mes más tarde, la Sección 21 del Tribunal de Barcelona decidió aceptar lo que fue la petición por parte de la defensa del ex jugador del Fútbol Club Barcelona para poder optar a salir de prisión de manera provisional bajo fianza.

¿Cuál es la condición para la salida de Alves de prisión?

La audiencia colocó una condición para poder liberar a Alves y esa fue la de pagar un total de un millón de euros y de acuerdo con información difundida por el medio español La Vanguardia, el padre de Neymar Júnior, ex compañero de Alves en Barcelona y en la selección nacional de Brasil, sería el encargado de abonar dicha cantidad de dinero para que Alves pueda salir en libertad.

Aunque en un principio la idea del pago de la fianza era que se hiciera efectiva el mismo miércoles pasado, no se dieron los tiempos adecuados para ello y el mismo llegaría a ser efectivo durante el día jueves para que el brasileño pueda llegar a dar sus primeros pasos en libertad, fuera del Centro Penitenciario de Brians 2.

El medio español además dejó saber que la abogada de Alves, la señora Inés Guardiola “está moviendo todos los hilos para dar cumplimiento a la resolución de libertad bajo fianza”, esto en pro de que su liberación se hiciera efectiva lo ma´s pronto posible.

Alves no tiene ninguno de sus bienes bajo su poder

Hay que recordar que el ex lateral no posee poder de ninguno de sus bienes materiales ya que los mismos han sido embargados por un procedimiento judicial abierto por su ex pareja, la señora Dinorah Santana, en Brasil, lo que le hace imposible poder llegar a afrontar el pago de la fianza, y es allí donde el padre de Neymar, actual jugador del Al Hilal de la Saudi Pro League, hace su entrada para darle un giro a todos estos acontecimientos recientes con el tema de Alves.

Luego de 14 meses en prisión, todo pareciera indicar que el que fuese en su momento jugador vital para el FC Barcelona y el Sevilla de España, tendría su libertad el día jueves: “Una vez abandone el centro penitenciario deberá apersonarse ante el tribunal para que le notifique personalmente la resolución de puesta en libertad, entregue los pasaportes, notifique el domicilio en el que va a residir y le indique el juzgado en el que deberá presentarse cada semana para firmar y certificar que no se ha fugado”, concluyó el sitio sobre el paso a paso que deberá cumplir el brasileño.

Alves habló finalmente y promete no huir de la justicia

“No me voy a fugar. Confío en la Justicia y siempre estaré a su disposición”, fueron las palabras que soltó el jugador para que acepten el pedido de sus abogados.

El proceso judicial de Alves ha sido uno donde el dinero ha sido protagonista ya que en primera instancia debió cancelar a la víctima en cuestión, la suma de 150 mil euros a modo de indemnización por el daño a la moral y las lesiones sufridas en el ataque sexual por parte del jugador carioca.

