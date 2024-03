Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y reaparece en cámara

Luego de varios meses fuera del ojo público y en medio de las especulaciones sobre la razón detrás de su ausencia, la Princesa de Gales, Kate Middleton reapareció ante las cámaras para revelar que se encuentra en una batalla contra el cáncer.

En un video compartido por medio de la cuenta oficial de Instagram que comparte con el Príncipe William, la Princesa reconoció que durante los últimos meses la familia real se ha enfrentado a un difícil momento con respecto a su salud derivado de un diagnóstico de cáncer tras someterse a una cirugía abdominal el pasado mes de enero.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer“, reveló la esposa del Príncipe William.

Es así como Kate Middleton se encuentra actualmente siguiendo un tratamiento preventivo para dicha enfermedad: “Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, añadió.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Si bien la integrante de la familia real no especificó a qué tipo de cáncer se enfrenta, reveló que hasta el momento su prioridad ha sido procesar la situación y mantener a sus hijos al tanto de la situación.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia“, dijo no sin antes solicitar privacidad y respeto a ella y el resto de sus seres queridos.

Cabe recalcar que el diagnóstico de Kate Middleton se da a conocer pocos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, anunciara que él también se encuentra en una lucha contra el cáncer.

Seguir leyendo:

• ¿Dónde está Kate Middleton? La pregunta que los conspiracionistas se hacen a meses de su ‘desaparición’

• Kate Middleton y el nuevo look que estrenó con el tiene a las redes hablando

• Empresa de los padres de Kate Middleton quiebra y deja millonaria deuda