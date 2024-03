‘Salvisoul cookboook’: un libro de recetas para los salvadoreños que extrañan la comida de sus abuelas

Karla Tatiana Vásquez creció escuchando las historias acerca de la vida en El Salvador, pero fue su abuela Lucy, quien más influyó para que se decidiera a escribir un libro de recetas salvadoreñas que verá la luz pública, el 30 de abril.

“Antes de tener el concepto de un concepto, le platiqué la idea a mi Mamá Lucy, como llamábamos a mi abuela. ‘Qué piensa’, le pregunté. ‘Me suena perfecto’, me respondió”, recuerda Karla Tatiana.

Así fue como su Mamá Lucy le dio luz verde para que su sueño de escribir un libro de recetas salvadoreñas se convirtiera en realidad.

“Ella creyó en mí; y empecé con ella. El libro me dio un propósito, un decir ‘aquí estamos’. ¡Somos como somos!”.

Karla afirma que no hay un libro como The Salvisoul Cookbook: Salvadoran Recipes and the Women that Preserve them, pues no solo contiene las recetas de los platillos tradicionales de su país de origen sino las historias de 25 mujeres que han luchado para preservarlas.

“Es para quienes tienen un antojo de comer la comida de la abuela para sentirse súper”, dice la autora.

Karla Vásquez, autora de un libro de comida salvadoreña. (Fotos Ren Fuller) Crédito: Ren Fuller | Cortesía

Quién es Karla Tatiana

“Nací en San Salvador, pero vine muy chiquita a Los Ángeles. Siempre crecí escuchando historias de mi papá, mi mamá, de mi abuela y mis parientes que compartían lo que era El Salvador”, recuerda.

Esas historias – dice – la conmovieron mucho. “Amaba cómo era crecer en El Salvador, vivir en una finca, y trataba de entender cuando hablaban de esas historias”.

Y aún más, platica que esos relatos que solía escuchar durante la hora de la comida, le infundían fortaleza.

“Me ayudaban a entender de dónde era, los sacrificios de mi mamá, papá, abuela y me daban fuerza para seguir adelante”.

Platica que escribir The Salvisoul nace de la necesidad de darles las gracias a las familias salvadoreñas que tuvieron que ser muy valientes para dejar su país y emigrar.

“El libro es un cariñito, un amor para ellos”, dice.

Y remarca que es para personas como ella, salvadoreños que tienen un anhelo de entender a El Salvador porque han hecho un hogar en un lugar diferente.

“Es para personas que extrañan la comida de los abuelitas y las mamás”.

Relata que en un principio pensó en publicar su libro de manera independiente, pero decidió buscar una editorial pensando en darle más alcance.

Sin embargo, se encontró con gente que no entendía qué era la comida salvadoreña, y qué preguntaban en qué parte de México, estaba El Salvador.

“Los agentes me decían que no era algo que el americano fuera a entender, pero nosotros somos la población americana. Lo que pensábamos que era americano, es diferente ahora. Mucha gente se ve como yo, asiáticos, anglosajones y quieren explorar lo diferente”.

Si bien, externa que el enfoque del libro son los salvadoreños, le encanta que gente de otros países descubra la comida salvadoreña.

De dónde viene Salvisoul como Karla Tatiana nombró a su libro de cocina.

‘SalviSoul’ es un esfuerzo por intentar resumir lo que significa ser salvadoreño en este país. ‘Salvi’ es una palabra que he escuchado desde la preparatoria para describir a personas salvadoreñas viviendo en Estados Unidos”.

Explica que quería un nombre para este proyecto que tuviera un sonido dulce: “que reflejara el lado feliz y alegre de nuestra gente, algo más correspondiente a la alma (‘soul’ en inglés) con lo dulce del pueblo salvadoreño, lo que es contrario a las narraciones negativas de la comunidad”.

Karla Tatiana es autora del libro The Salvisoul Cookbook sobre comida salvadoreña. ( Fotos Ten Speed Press) Crédito: Cortesía

Las recetas

Karla Tatiana explica que si bien hay algunos cambios no tan drásticos a las recetas, la mayoría son tradicionales de El Salvador.

“Pueden encontrar recetas del atol shuco, las conchas rellenas que son mariscos que no muchas familias conocen, enchiladas salvadoreñas, tamales, diferentes atoles, tres o cuatro tipos de pan dulce”.

El libro presenta 80 recetas como las pupusas revueltas, panes con pollo, yuca frita con pepescas, chao mein salvadoreño, chumpe con recaudo, horchata de semilla de moro y quesadillas

“Algunas recetas en el libro son mías; el resto son de otras mujeres salvadoreñas”, dice Karla Tatiana, a quien le llevó ocho años hacer la investigación que dio pie al libro.

También contiene las historias de 25 mujeres salvadoreñas que nacieron en El Salvador y vinieron a vivir a Los Ángeles.

Karla Tatiana Vásquez, orgullosa de Salvisoul. (Cortesía Karla Vásquez) Crédito: Cortesía

Orgullosa de Salvisoul

Y confía que se siente orgullosa de su libro de recetas sobre todo porque le brinda a la diáspora el acceso a las comidas tradicionales de El Salvador al tiempo que busca preservarlas.

El libro The Salvisoul Coobook:Salvadoran Recipes and the woman that Preserve Them sale a la venta el martes 30 de abril de 2024, pero puedes preordenarlo a:https://www.penguinrandomhouse.com/books/709592/the-salvisoul-cookbook-by-karla-t-vasquez/ Por el momento, solo se encuentra disponible en su versión en inglés.

Salvisoul ha sido nombrado entre los mejores libros de cocina de la primavera de 2024 por Food&Wine y Epicurious. También está incluido en el resumen de este año de los libros de cocina esenciales mexicanos y latinoamericanos” de The Food Network.

La autora revela que lleva 12 años en el mundo de la comida como organizadora y manejando mercados al aire libre. También ha sido parte de Los Angeles Food Policy Council.