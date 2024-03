Marjorie Taylor Greene promueve destituir al presidente de la Cámara de Representantes

La representante por Georgia presentó una moción de anulación encaminada a destituir a Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes.

Mientras se votaba para aprobar el presupuesto de gastos para evitar un cierre parcial del gobierno, la republicana de 49 años señaló que Johnson había traicionado a sus compañeros y basado en ello debía ser removido de su puesto.

“Respeto nuestra conferencia; Pagué todas mis cuotas a mi conferencia; Soy un miembro con buena reputación y no deseo causar dolor a nuestra conferencia ni sembrar el caos en la Cámara, pero presenté una moción para desalojar el cargo después de que el presidente Johnson traicionara nuestra conferencia y violara nuestras reglas”, indicó.

Sin definir una fecha exacta para formalmente pedir la remoción de Mike Johnson al frente de la Cámara, la aguerrida rubia se limitó a subrayar que la cuenta regresiva ya está en marcha.

“Esto es básicamente una advertencia, y es hora de que sigamos el proceso, nos tomemos nuestro tiempo y encontremos un nuevo presidente de la Cámara que apoye a los republicanos en nuestra mayoría republicana en lugar de a los demócratas.

Será un tema cambiante sobre el cual juzgaremos y tomaremos decisiones.

No estoy diciendo que no sucederá en dos semanas, o que no sucederá en un mes o quién sabe cuándo, pero sí digo que el reloj ha comenzado. Es hora de que nuestra conferencia elija un nuevo presidente“, manifestó.

La designación de Mike Johnson al frente de la Cámara de Representantes contó con el respaldo de Donald Trump y a menos que el magnate decida removerlo del puesto, él estará firme. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

En virtud de que los miembros de la Cámara de Representantes tendrán un receso de Pascua de dos semanas, quizá la estrategia impulsada por Greene tenderá a enfriarse, pues al Partido Republicano, pero sobre todo a Donald Trump no le conviene enviar un nuevo mensaje de divisionismo entre sus miembros, esto debido a que la carrera por arrebatarles la Casa Blanca a los demócratas es un tema prioritario.

Y es que Mike Johnson apenas está por cumplir un semestre al frente de la Cámara después de acceder al cargo en reemplazo de Kevin McCarthy quien —después de nueve meses de trabajo— debido a la traición de varios de sus correligionarios de partido, se convirtió en el primer presidente destituido a lo largo de la historia en la política estadounidense.

