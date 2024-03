Nuevo modelo de IA puede predecir la vida y la muerte, según científicos

Un grupo de investigadores de una universidad danesa elaboraron un modelo denominado “calculadora de la muerte”, algoritmo para predecir las etapas de la vida hasta su fin y que busca mostrar los riesgos de un uso comercial de estos datos.

“Es un marco muy general que facilita predecir la vida humana. Puede predecir cualquier cosa con la condición de disponer de datos”, dice a la AFP Sune Lehmann, profesor de la Universidad técnica de Dinamarca (DTU), y uno de los autores del estudio publicado en la revista Nature Computational Science. Según él, las posibilidades son infinitas.

“Podría predecir los resultados en materia de salud. Podría predecir la fertilidad o la obesidad, o tal vez quien tendrá o no cáncer. Pero podría predecir también si usted va a ganar mucho dinero”, agregó.

El equipo señala que este sistema está “rodeado de cuestiones éticas” y desafíos que deben entenderse “más profundamente antes de que el modelo pueda usarse”, por ejemplo, para evaluar el riesgo de un individuo de contraer una enfermedad.

En concreto, life2vec utiliza un modelo similar al ChatGPT pero en vez de tratar datos textuales, analiza estadísticas como el nacimiento, los estudios, las prestaciones sociales o los horarios de trabajo.

“Desde cierto punto de vista, la vida solo es una sucesión de acontecimientos: la gente nace, va al pediatra, a la escuela, cambia de casa, contrae matrimonio”, afirma el estudio.

“Explotamos aquí esta similitud para adaptar las innovaciones del tratamiento automático del lenguaje natural al examen de la evolución y la previsibilidad de las vidas humanas con base en secuencias de acontecimientos detallados“, precisa.

Se basa en datos anónimos de millones de daneses, reunidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de este país nórdico.

