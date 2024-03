Ronda Política: Planes para destituir a la concejal Eunisses Hernández

Un grupo de vecinos se juntó hace un par de semanas en un céntrico salón del distrito número 1 del Concejo de Los Ángeles para discutir una posible campaña en torno a la destitución de la concejal Eunisses Hernández, quien lleva poco más de un año en el cargo. Sin embargo, ha acumulado el suficiente enojo como para explorar la posibilidad de emprender una campaña de destitución.

Pero no todo está dicho, la otra opción que contempla el grupo es esperar a que se lleguen las elecciones en la que buscará su reelección en poco menos de tres años, y poner a un candidato fuerte que la desafíe. Si bien, la socialista demócrata tiene sus partidarios, también en el corto tiempo que lleva, ha acumulado molestía entre quienes que no están de acuerdo en la forma cómo ha manejado los problemas, ni se sienten escuchados ni representados.

Eso significa que si Eunisses quiere mantenerse en el asiento, deberá buscar la manera de conciliar con la gente de su distrito que no está contenta con su trabajo.

Y hay quienes no les gusta que exista la figura de la destitución porque aseguran que se está abusando; la verdad que es un arma de dos filos: por un lado, existe el riesgo de que se abuse con fines políticos, pero por otra, puede ser una gran ayuda en caso de gobernantes o funcionarios electos que no estén dando resultados.

Al final, no hay nada que temer, ya que aún cuando se logren juntar las firmas, si los electores no quieren, el funcionario no es destituido, ya lo vimos con el gobernador Newsom. No lograron sacarlo del cargo.

Qué se gasta el dinero de los contribuyentes en organizar una elección especial, en efecto así es, pero son los riesgos de la democracia.

Los sueños de Durazo

En la pasada elección, las tres supervisoras del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, Kathryn Barger y Holly J. Mitchell lograron reelegirse por otro periodo de cuatro años. A quien le quedan dos años más en el cargo es a Hilda Solís; y nada menos que quien acaricia el sueño de ser su sucesora y la próxima supervisora del único distrito que ha tenido la comunidad latina, es nada menos que a la senadora estatal María Elena Durazo. Pero se avecina choque de trenes, ya que el comisionado de seguros, Ricardo Lara también planea hacer campaña por el asiento que dejará vacante, la supervisora Solís.

En espera de la certificación

Estamos en espera de que se certifiquen con carácter final los resultados de las elecciones primarias para el último día de marzo.

Una de las elecciones a nivel de la Asamblea que debemos estar pendientes es la del Distrito 57, en la que Efren Martínez y Sade Elhwary pasaron a la segunda ronda, casi empatados. Efrén con 32.73% de los votos contra la afroamericana Sade que obtenía el 31.10%. Efrén la va a tener complicada para la elección general porque ese distrito tiende a favorecer a candidatos afroamericanos; y no le será fácil conseguir que los candidatos perdedores se vayan con él. La ventaja a su favor es que una elección presidencial, motiva a más latinos a salir a votar que en unos comicios regulares. Sin duda, es una elección que no sabemos cómo va acabar.

Con el asiento en la bolsa

La asambleísta Luz Rivas se enfrentará en noviembre con su más cercano rival, el republicano Benito “Benny” Bernal, por el asiento que dejará vacante en enero de 2025, el actual congresista Tony Cárdenas. Rivas sacó en estas primarias, el 49.27% de los votos contra el 26.35% de su más cercano rival el republicano Benito “Benny” Bernal. Debido a que el distrito 29 del Valle de San Fernando en el Congreso es un bastión demócrata, Rivas no batallará para convertirse en congresista.

Garvey en apuros

Y no hemos terminado de contar y certificar las primarias, cuando las campañas ya comenzaron, al menos la que tiene que ver con la elección al Senado. Se acaba de hacer público que el candidato republicano Steve Garvey debe entre $350,000 y $750,000 en impuestos federales y estatales atrasados. El expelotero rápidamente respondió que ya está en eso, y espera saldar su deuda para finales de este año. Parece ser que al exjugador de Los Dodgers, se le olvidó que en este país, nadie se escapa del Tío Sam, bueno excepto, los privilegiados que contratan contadores para pagar lo mínimo de impuestos o mejor nada.