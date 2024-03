Brandon Moreno anuncia retiro temporal: El tijuanense quiere descansar de las artes marciales mixtas

El excampeón de peso mosca del UFC Brandon Moreno anunció su retiro momentáneo de las artes marciales mixtas a través de un video que publicó en redes sociales, en el cual explicó las razones que lo hicieron tomar esta decisión.

Aunque adelantó que no será un adiós definitivo, sino “un hasta luego”, el peleador tijuanense dejó claro que necesita tomarse un tiempo para retomar aspectos de su vida que ha descuidado por dedicarse a su carrera profesional, como su familia.

“No estoy diciendo que me voy a alejar al 100 por ciento de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar, para estar con mi familia, vivir como alguien normal y hacer cosas nuevas, diferentes” menciona en el clip.

El anunció llegó un mes después de su derrota en el octágono contra Brandon Royval el pasado 24 de febrero, en la Arena Ciudad de México.

“No es un adiós. Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien. La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado”, explicó, dando a entender que habrá un regreso y que volverá más fuerte.

Actualmente, Brandon moreno tiene 30 años. Al momento del anuncio de su retiro competía en el UFC, el campeonato más importante de artes marciales mixtas en todo el mundo, mismo donde ha sido campeón mundial en dos ocasiones y de donde se va siendo el número 2 del ranking de su división, sólo debajo de Royyal, quien lo derrotó.

