Christina Applegate tiene 30 lesiones en su cerebro, debido a la esclerosis múltiple que padece

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, y está decidida a hablar con detalle acerca de los síntomas que han transformado su vida diaria. Ahora reveló que tiene 30 lesiones en su cerebro, lo que le causa un intenso dolor en su ojo derecho.

En una entrevista con Dax Shepard para el podcast “Armchair Expert”, Applegate, de 52 años, habló al respecto: “Tengo 30 lesiones en mi cerebro, que son básicamente como llagas de herpes. La más grande está detrás de mi ojo, por lo que duele mucho. No afecta mi visión ahora, pero sí que duele. Hay otras personas que no tienen esas lesiones ahí, sino en la columna vertebral. Lo que hace (la esclerosis múltiple) es que afecta el sistema nervioso, por lo que tenemos el problema con la movilidad, pero es diferente en cada persona”.

Christina también dijo que se considera “la peor paciente con esclerosis múltiple”, porque cuando siente mucho dolor regresa a la cama, en lugar de intentar estirar sus músculos: “Mi mano comienza a volverse loca, y después tengo convulsiones en mi cerebro, pero no todo el tiempo…(Esta enfermedad) apesta. Estoy muy enojada por ello. No puedes superarlo”.

La protagonista de series como “Dead To Me” y “Married…With Children” prefiere hablar ahora honestamente de su enfermedad, ya que en 2008 ocultó muchas cosas referentes al cáncer de seno que padeció: “Aprendí esa lección de una forma muy dura, porque cuando tuve cáncer a los 36 años, salí, y era la niña buena diciendo: ‘Me encantan mis nuevos pechos’, cuando estaban llenos de cicatrices, y digo: ¿En qué estaba pensando? Estaba mintiendo en cómo me sentía. Era yo tratando de convencerme de algo, y pienso que eso no le sirvió a nadie.

“Comencé una fundación, y juntamos millones de dólares para que muchas mujeres que tenían alto riesgo de padecer cáncer se hicieran resonancias magnéticas. Hicimos algo bueno, pero en el fondo, en mi casa, me quitaba mi sostén y lloraba cada noche. Me hubiera gustado decir entonces todo lo que sentía”.

Applegate también comentó a la revista People que, ante los problemas que le ha causado la enfermedad (como el tener que usar pañales debido a que veces no puede llegar al baño), trata de ver el lado bueno, como estacionar su auto en lugares para discapacitados y abordar los aviones antes de la mayoría de las personas cuando viaja. Ella le dijo a Shepard que sólo puede tomar con humor los momentos más difíciles: “Hago estas bromas porque si no, me asfixiaré, me moriré. No estoy lista todavía para la curación, y estoy siendo muy honesta en que llegaré ahí, pero cuando alguien dice: ‘¿Has aceptado esto como tu nueva normalidad?’ Digo: ‘No, absolutamente no'”.

Sigue leyendo: