Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de marzo de 2024

Piscis

Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan por muy caros. Pon en claro lo que quieres y hacia donde te diriges, no pierdas más tu tiempo, es hora de recargarte de cuestiones positivas e ir por todo cueste lo que cueste. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le vaya bien, no tienes que sentirte mal al contrario mejor disfrutar tu soltería que vienes a este mundo a ser feliz. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio, no aflojes sino hay un compromiso que solo querrán utilizarte.

Acuario

No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron mucho la existencia en tu pasado. No te mates tanto en tu trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el problema es que dejas todo para el último momento y después no alcanzar hacer las cosas como debe de ser. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Eres de buenos sentimientos y noble, tu defecto es que sueles enamorarte muy rápido, pues no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querid@ o amad@.

Capricornio

En el amor hay un escenario bueno pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. Te llegará noticia de una persona importante que tiene que ver con tu pasado. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser, entre más rápido soluciones cualquier problema más rápido encontrarás la paz que necesitas en el área sentimental. Una noticia de embarazo en la familia está por llegar y el divorcio o separación de conocidos. Cuídate mucho de la llegada de una persona de tez morena clara pues te va a ocasionar problemas al despotricar en tu contra.

Sagitario

Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo. Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor. Cuídate de enemigos disfrazados de amigos porque cuando menos te lo esperes te darán una puñalada en la espalda con las peores de las traiciones. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Te has caído muchas veces, pero eres bien perris para salir adelante y continuar, sin duda alguna tu ingenuidad cada día queda en el pasado. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías.

Escorpión

Ten cuidado con eso pues podrías perder grandes cosas. Si tienes una relación y está ha pasado por malos momentos busca la manera de acercarte más a tu pareja, no permitas que se pierda lo que han construido. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación a mediados del siguiente mes, recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida, una en el amor y otra en el área de los negocios. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte mejor y más seguro o segura. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a freír esparragos por paquetería no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora.

Libra

Vienen cambios muy buenos en tu vida, ten cuidado en quien confías pues una persona muy cercana a ti está hablando muy mal de ti a tus espaldas, hay que identificar de quien se trata y mandar bien lejos a esa persona pues solo te afecta la buena energía. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. Es posible que en este fin de semana que viene andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, debes ser fuertes para que esas cuestiones no te dañen ni lastimen a tu persona. Te caerá el 20 sobre una persona, descubrirás lo falso o falsa que ha sido. Si no tienes una relación es porque no quieres porque pretendientes tienes, pero pones los ojos en quien no debes. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Ten presente que regresar con ex parejas es tragar lo que ya vomitaste.

Virgo

Manda lejos todo eso que te estresa y te quita el sueño o de lo contrario jamás saldrás de esos pensamientos pesimistas que te están afectando. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo no se ve algo estable. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas, necesitarás poner todo tu empeño y ganas para que todo resulte como quieres y deseas. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo. Amor de lejos se fortalece, posibilidades de reencuentros con familiares con las que estabas disgustado o disgustada.

Leo

Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Descubarías que tu ex pareja te mintió o engañó varias veces y tu ni cuenta te distes. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. No te dejes vencer por obstáculos que podrían presentarse en tu área laboral pues en un lapso no mayor a 4 semanas te va a llegar un cambio laboral muy bueno. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Aprende a desconfiar más de las personas pues el ser confiado solo loras que se aprovechen de tu buena voluntad.

Cáncer

Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Una situación que sucederá en estos días te hará entender lo menso o mensa que fuiste. No permitas que chismes te pongan de mal humor, las personas hablarán de ti al ver que ellos no pueden lograr sus sueños. No dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue.

Géminis

Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en auto-afectarte. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema. Deja de alzar a quien está en tu mismo nivel o inclusive más hacia abajo. Enfrentarás problemas que tienen que ver con tu economía en estos días, pero entrando a tu ciclo de cambios y entendimiento, hay mejorarás en todos los sentidos.

Tauro

Un familiar se enfermará pero no será nada de gravedad. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilo. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Tienes mucho miedo de enamorarte pues en el pasado jugaron con tus sueños y sentimientos, ten presente que las oportunidades no esperan. No permitas que te vean de rodillas nunca más, ya bajaste al suelo muchas veces, si mendigas cariño te expones a que hagan de ti lo que les de su gana, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando sin poner en riesgo tu integridad como persona.

Aries

Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. No te dejes caer, porque eres muy de tirarte pa que te levanten y te consuelen, defiende tus ideales opiniones y puntos de vista, no dejes que te mangoneen, que nadie decida por ti, debes de tener bien presente que es mejor quedar como un o una hija de la tiznada a que te vean con cara de mosca muerta o tonto. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás, del cielo no te caerá nada. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas sobre todo celular y cartera.