Comienzan a retirar en Baltimore los escombros del puente derrumbado

Varias grúas flotantes se hallaban este viernes en el puerto de Baltimore para despejar la estructura de acero y el barco “casi del tamaño de la Torre Eiffel” que derrumbó un puente, causando la muerte de seis obreros latinoamericanos, pero la tarea es “compleja”, informaron este viernes (29.03.2024) las autoridades de Maryland, en la costa este de Estados Unidos.

El puerto de Baltimore, en la costa este del país, es uno de los más activos del mundo.

“Necesitamos limpiar el canal y abrir el tráfico de buques” porque “de ello depende la salud de la economía de Maryland y la nacional”, afirmó este viernes el gobernador de este estado, Wes Moore, en rueda de prensa.

Pero es “una operación considerablemente compleja”, con una mole de acero caída sobre un barco “casi del tamaño de la Torre Eiffel”, añadió.

Maryland Governor Wes Moore gives update on new cranes and resources in operation to repair Baltimore’s Key Bridge. pic.twitter.com/PI4mt4r9HK