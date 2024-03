Las pequeñas piñatas del tamaño de la palma de la mano de un artista chicano

Cuando Isaías Rodríguez compró su primer auto al rondar los 20 años de edad, pensó en colgarle una pequeña piñata, pero no encontró nada que le gustara en los mercados mexicanos y tiendas de arte de Los Ángeles.

“Mi novia en ese momento, me dijo ‘tú eres artista, por qué no la haces’. Terminé agarrando un yoyo y poniéndole conos, y pensé ‘quiero algo así, pero no usar el yoyo’. Tuve que averiguar cómo construir la piñata y cuando lo logré, estaba feliz”.

En ese momento, Isaias, un chicano de tercera generación quien ha vivido en Boyle Heights, El Monte, Rosemead, San Francisco, Oakland, Berkeley, Fresno y ahora Covina, no imaginaba que esa pequeña piñata que creó para adornar su carro, sería un parteaguas en su vida.

Cuando sus amigos fueron a su departamento y la vieron, le comenzaron a pedir pequeñas piñatas.

Isaías D. Rodriguez trabaja en sus little piñatas. (My Little Piñatas crédito) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

No todo quedó ahí. Enseguida vinieron los pedidos de pequeña piñatas personalizadas para fiestas de cumpleaños, bodas y otros festejos para darles como recuerdo.

“También vinieron las invitaciones para eventos culturales. La Galería de la Raza de San Francisco me pidió para su bazar de invierno. Terminé vendiendo $800 en una noche y me dijeron que yo había sido el mejor vendedor”.

Fue esa noche en la que pensó que sus pequeñas piñatas podía ser un negocio, y en cómo el papel de china y el pegamento podían convertirse en dinero.

“Comencé usando cartón, pero era muy duro. Decidí tratar con folders de papel manila porque es suficientemente grueso pero flexible y funcionó”.

Isaias D. Rodriguez muestra la elaboración de una de sus little piñatas. ((My Little Piñatas crédito)) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Y tras casi 15 años de sufrir cortadas constantes al cortar el papel para sus pequeñas piñatas; y a punto de adquirir el síndrome del túnel carpiano en sus manos por el uso de la guillotina para cortar, encontró en el mercado una máquina cortadora para sus piñatas que lo salvó y que no daña su cuerpo.

“Todavía todo está hecho a mano, pero esta máquina me permite cortar las pequeñas piñatas sin lastimarme y a la medida de mis little piñatas”.

Isaías ha creado infinidad de figuras populares en sus pequeñas piñatas como paletas, elotes, burritos, tacos, sandías, chiles, máscaras de luchadores, la tradicional estrella, mariposas y hasta unicornios.

Algunas de las little piñatas de Isaías D. Rodriguez, en forma de tacos, paletas y burritos. (My Little Piñatas crédito) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

“Hice un hombre de nieve, a Rudolph, el reno de la nariz roja y a un chacal que se ilumina con una pequeña luz. Es realmente divertido”, dice.

Y fue la madre de su primer hijo, quien le sugirió ir a las escuelas y dar talleres.

“Creé un plan de estudio, y comencé a enseñar cómo hacer mis pequeñas piñatas”.

Incluso ha creado un kit de venta con los materiales para que las personas hagan sus pequeñas piñatas en una variedad de diseños desde el confort del salón de clases, conferencias, talleres o eventos públicos.

“Cuando doy mis talleres hablo de la historia de las piñatas. No mucha gente las conoce. De hecho, las piñatas han viajado literalmente por todo el mundo. En mis talleres, todos participamos como comunidad en un diálogo”.

Isaias D Rodriguez, con su exposición de sus little piñatas de mariposas. (My Little Piñatas crédito) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Isaías se identifica como creador, artista, activista y padre de dos hijos que quiere ayudar de manera positiva.

“Mis pequeñas piñatas son mi firma”.

¿Has podido vivir de tus pequeñas piñatas?

“Sí en los últimos cinco años, en un año, hice casi $100,000”.

Pero la verdad, dice que hoy se ríe, porque hace 20 años, él solo quería hacer una pequeña piñata para colgar en su carro.

“Cuando miro alrededor, nadie está haciendo mis pequeñas piñatas. Y mi regla fue no hacer una piñata más grande que la palma de mi mano”.

Isaías R. Rodríguez muestra las cajitas para que los niños puedan elaborar sus pequeñas piñatas. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Y dos décadas después, todavía se encuentra en shock, rascándose la cabeza, tratando de entender cómo fue qué paso todo.

“Por ejemplo, hace varios años me invitaron a una exhibición de piñatas en Albuquerque, Nuevo México. En ese momento, fue la primera exhibición de piñatas en el país.

“Luego participé en otra exhibición de piñatas en San Francisco, que captó la atención de PBS e hicieron un video de toda la experiencia que se ganó un premio Emmy. Mis pequeñas piñatas aparecieron en ese video”.

Cuando su hermana murió hace como tres años, en medio de su tristeza mientras la sepultaban y rezaban por ella, se le vinieron a la mente las mariposas monarcas.

“De la nada me llamaron para un show en Los Ángeles, y dije quiero participar y voy a hacer como 500 pequeñas piñatas de mariposas monarcas. Terminé llenando el espacio con 225 mariposas para honrar el espíritu de mi hermana Emilia María”.

Las little piñatas de mariposas del artista Isaías D. Rodríguez. (My Little Piñatas/fotos) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Las pequeñas piñatas de mariposas del artista Isaías D. Rodríguez. (My Little Piñatas/fotos) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Al morir su madre en 2019, Isaías continuó con su exhibición de mariposas monarcas para honrar a ambas.

“Fui el hijo número 8 de 12 hermanos, y me criaron muchas mujeres. Mis hermanas y mi mamá. Mis hermanos ya se habían ido, cuando yo crecía”.

Así que trabaja ahora para hacer una exhibición callejera para honrar a su madre y a sus 12 hijos en 12 ubicaciones donde dejará caer 100 de sus pequeñas piñatas de mariposas monarcas.

“El primer lugar de exhibición va a ser Boyle Heights”.

Las little piñatas del artista Isaías D. Rodríguez también vienen en aretes. (My Little Piñatas/fotos) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Eso no es todo: “Habrá un código QR para escanear y ver un mensaje en video en el que habló de mi mamá en 12 lugares diferentes. Y luego les pediré que tomen una fotografía de una mariposa monarca y me dejen saber a quién están honrando y de dónde son”.

Además usará un Google Map, y cualquiera que le mande fotos o videos, los pondrá en el mapa y verán hacia dónde migran mis mariposas. “Es una idea tan hermosa. Es tan simple. Es gratis”, comparte entusiasmado.

La estrella fue una de las pequeñas piñatas que creó el artista Isaías D. Rodriguez. (My Little Piñatas/fotos) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Definitivamente, Isaías, dice que se siente feliz.

“Desde que tenía ocho años, dije que quería ser artista y nunca jamás me he sentido disuadido, no importa lo que la vida me haya deparado”.

Con lo único que no contaba es que sus little piñatas le ayudarían a encontrar su camino en el arte.

Algunas de las pequeñas piñatas del artista Isaías D. Rodríguez. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: My Little Piñatas | Cortesía

Para saber más de las pequeñas piñatas del artista, visita:

MyLittlePinatas.com

@LittlePinataMaker