Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de marzo de 2024

Piscis

Déjate de fregaderas y atiende tu mendiga vida que se la está llevando el carajo por andar metida en cuestiones tontas que solamente te traen dolores de cabeza. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Podrías contraer una infección en estos días, trata de cuidar más tu alimentación, unas vitaminas te ayudarán mucho. En tus sueños se presentarán grandes revelaciones, pon mucha atención. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, te darás cuenta que te ha mentido constantemente. En el amor no sabes ni que pex pues no logras consolidar nada duradero pues sueles cansarte al poco tiempo de comer el mismo platillo.

Acuario

Déjate de tonterías, la vida es bien bonita, pero le huevoneas un chorro y por esa razón nomás no logras consolidar ni maíz palomo. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estas en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente. Ten presente que la vida es corta, no te quedes con ganas de nada, ten presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema. Hay días que traes toda la actitud y quieres comerte al mendigo mundo, pero al llegar la noche te deprimes y se te van las ganas hasta de hacer ejercicio e iniciar la dieta. Un amor que creías terminado volverá a echar retoños.

Capricornio

Varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere dañar tu existencia y arruinar tus planes. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Oportunidad de crecimiento laboral, te viene cambio de puesto, horario u oportunidad de algo nuevo que te hará ganas más dinero. Es momento que desembuches todo eso que traes atorado pues de lo contrario se trasformará en enfermedades. Hay días buenos en los que te sale todo a pedir de boca, pero otros en los que sientes que la vida está en tu contra. Mucha suerte en juegos de azar y números 2 y 9.

Sagitario

No seas tan culeis con quien te ha demostrado amor incondicional, cambias muy rápido en tu forma de ser y actuar, andas muy bipolar y eso podría dañarte o afectarte demasiado. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Hay días en que te desesperas por no poder materializar tus sueños, se constante en su lucha que las cosas llegarán en el momento exacto y justo ni antes ni después. Es importante que no confíes tanto en personas que ya te traicionaron en tu pasado y te hicieron algún daño. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Es momento que pienses más en ti y en tu capacidad de conseguir lo que quieres pues solo pensando de esa manera obtendrás mejores resultados.

Escorpión

No des explicaciones a quienes no te las piden y no necesitas dárselas. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Visita de familiar o de persona muy importante para ti e próximas fechas. Los sueños se materializan cuando se es constante así que no bajes la guardia por nadie. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías estar perdiendo el piso. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Tu carácter y manera de ver la vida te van ayudar mucho para atraer a muchas personas, sin embargo, muchas de ellas no se acercarán a ti con buenas intenciones, aprende a ser más selectivo con las personas y no des entrada a tu vida a cualquier ser que venga y te hable bonito.

Libra

Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día, date oportunidad de llevar tu vida más tranquila. Vienen momentos en los cuales deberás de tomar decisiones muy perras que influirán mucho en tu futuro. Déjate de fregaderas de una vez por todas y empieza la esa dieta que tanto has hecho esperar. Tu carácter tan dominante podría meterte en un problema muy fuerte con una amistad cercana. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Oportunidad de irte de viaje con amistad o pareja la pasarán de lo mejor. Persona van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar pues estas en una etapa en la cual comenzarás a renovar tu círculo de amistades. Tienes muchas posibilidades de mejorar en muchos ámbitos de tu vida como el amor, el trabajo y la salud sin embargo va depender mucho de tu capacidad y constancia para ir tras lo que quieres y necesitas en tu vida.

Virgo

Es momento que creas más en ti y tu capacidad de conseguir tus fregados sueños, andarás en modo calenchu y hay oportunidad de que te glaseen la concha, date la oportunidad de disfrutar lo que la vida te pone a tu paso que ha eso viniste. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Cuida mucho la forma de decir las cosas podrías estar lastimando a persona que son muy importantes para ti. Un familiar necesitará mucho de ti en estos días, no lo descuides y ayúdale en lo que necesite. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super bien y otros que ni te miren porque explotarás por cualquier tontería. La vida te llenará de sorpresas y nuevas oportunidades pero tendrás que ponerte las pilas pues en el momento que menos lo esperes una nueva persona tocará tu puerta, será unos años mayor que tú y con su experiencia sabrá enseñarte el verdadero camino a la felicidad.

Leo

Ya déjate de fregaderas y va tras ese negocio que tanto has deseado y soñado, si las cosas no te salen como quieres es porque te atontas demasiado. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo al amor, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Tu forma de decir las cosas es muy seca y dura eso afectará mucho el ambiente donde te desenvuelvas. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Oportunidad de iniciar un negocio, hay muchas posibilidades que te vaya excelente si le pones el empeño adecuado. En el amor no des pie a chismes que solo te van orillar a ponerte de malas y detener muchos de tus sueños. Viene un viaje muy perro en el cual te la pasarás a todas margaritas.

Cancer

Ya no permitas que nadie se pase de lanza contigo, debes aprender a ver más por ti y a quererte y respetarte pues si tu no lo haces nadie más lo va hacer. Aprende a ver más por ti ante de querer resolverle la vida a las demás personas. No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Grandes oportunidades en el amor sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estadio llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje. Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Hay días en los que traes un carácter de la fregada que nadie te aguanta, bájale dos o tres rayitas a ese carácter o de lo contrario vendrá alguien que te ponga en su lugar. Ten cuidado en la manera en que les hablas a tus seres queridos pues estarás en un tono algo molesto por problemas tuyos y llegar al punto de reaccionar mal con quien no lo merece ni tiene la culpa de tus cosas.

Géminis

Pon atención a los caminos que recorres pues muchos de ellos no te llevarán a ningún sitio, has estado dando vueltas en círculo y por esa cuestión no has logrado nada. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida pero bien que te destantea. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Cambios en tu forma de actuar con las demás personas, te has vuelto algo duro o dura en lo que respecta a tus sentimientos. Aprende a controlar tu corazón y hacer más caso a tu cerebro ya que muchos de tus problemas del corazón se deben a eso. Momento de pensar hacia dónde vas y ver qué proyectos faltan por cumplir de los que prometiste al iniciar el año. Ten presente que la vida es corta y sino la aprovechas se te va ir de las manos. Viene una noticia inesperada muy buena que tiene que ver con movimientos laborales que te van a beneficiar mucho. Quita todo lo que te cause tristeza, perdona a quien te dañó la existencia en tu pasado y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de hacerlo de alguien más.

Tauro

Hay días en los que nomás nada resulta, sueños que te indican lo que pasará un sexto sentido que te indica que alguien te está mintiendo o no está siendo leal contigo. No te dejes manipular nadie, aprende a tomar tus propias decisiones. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar. Momento de poner las cartas sobre la mesa, si tienes pareja y han existido problemas y distanciamiento es momento de dejar las cosas en claro y sacar a la luz todo eso que a ambos los incomoda. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Cuida lo que comes y sobre todo el ejercicio que haces pues sino lo haces en poco tiempo lo vas a lamentar. Amor se va reforzar con una situación que va suceder. Es importante que pienses bien lo que estás haciendo para cumplir tus metas y sueños pues hay acciones que en lugar de ayudarte solo te detienen llámese personas o situaciones sentimentales. Te viene una reunión y posibilidad de encamarte con amistad y terminar en conflictos.

Aries

Tu buen carácter será la clave para que todo resulte y salga de lo mejor, no des píe a chismes ni permitas que ninguna persona se meta en lo que solo a ti te corresponde. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Viene amistades del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón, solo ponte las pilas para que no se repita la misma historia. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor. Vienen amores muy importantes para ti y los tuyos, pero sino los sabes aprovechar seguirás quedándote solo o sola. Te vas enterar de chismes acerca de una amistades, no te metas donde no te llaman y no des opinión donde no te la piden pues solo te harás acreedor o acreedora a comentarios mal intencionados que no eran para ti.