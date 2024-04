Amazon y la verdad del reciclaje

A pesar de las garantías de Amazon de que sus envases de plástico son reciclables mediante programas de entrega en tiendas, una nueva investigación realizada por Environment America y U.S. PIRG indica que la mayor parte termina en vertederos o se incinera.

Los hallazgos en el reporte de “TRUTH in Recycling: Does Amazon’s Plastic Packaging Actually Get Recycled? (Verdad en el reciclaje: ¿Se reciclan realmente los envases de plástico de Amazon?) cuestionan la efectividad de los programas de la compañía distribuidora de productos más grande del mundo en las tiendas y sugieren que pueden servir más para aliviar la culpa del consumidor que para resolver la crisis de contaminación plástica.

“No encontramos evidencia de que el empaquetado se esté reciclando ampliamente”, dijo a La Opinión, Jenn Engstrom, directora estatal del Fondo de Educación CALPIRG.

Por eso, nuestro mensaje principal para Amazon es que deberían dejar de utilizar plástico en sus envíos.

De acuerdo con el informe, el plástico no termina en centros de reciclaje, sino en vertederos e incineradoras.

“Esto puede ser realmente perjudicial para nuestro medio ambiente, e incluso para la salud pública, porque el plástico puede descomponerse en pequeños trozos que acaban en nuestra agua potable”, dijo. “Dada esta situación, reciclar plástico es realmente difícil y no es muy efectivo. Por eso, hacemos un llamado a Amazon para que deje de utilizar plástico en sus envíos”.

Millones de libras de plástico

Según el estudio, las compañías minoristas en línea crean una enorme cantidad de residuos plásticos de un solo uso, en el empaquetado utilizado para enviar mercancías a los hogares.

Solo en 2021, las empresas de comercio electrónico generaron 3,400 millones de libras de residuos de plástico a nivel mundial, como sobres de plástico, envolturas de burbujas de plásticos y de espuma.

Y, como uno de los minoristas más grandes del mundo, Amazon es un gran contribuyente al problema de la contaminación de plástico.

Además, un informe de Oceana, un grupo de conservación de los océanos estimó que Amazon generó 709 millones de libras de residuos plásticos a nivel mundial en 2021. Esta cantidad sería suficiente para dar la vuelta a la Tierra más de 800 veces en forma de almohadas de aire que se usan comúnmente en los paquetes.

Los expertos de Oceana dicen que, con el aumento de las compras en línea y Amazon siendo uno de los primeros lugares, los consumidores buscan comprar prácticamente todo y el problema será peor, a menos que se cambie la forma en que se envían los paquetes.

De hecho, en 2021, calculan que los envases de plástico del comercio electrónico se duplicarán para 2026.

Y, de acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, solamente se ha reciclado el 9% de todo el plástico producido y el 19% ha sido incinerado. Parte del plástico termina en los océanos y se calcula que entre ocho y 11 millones de toneladas de basura de plástico entran en las aguas de los océanos cada año. Eso es el equivalente de tirar un camión de basura lleno de plástico al océano cada minuto,’

¿Dónde acaban los envases de plástico?

Personal y voluntarios del Fondo de Educación PIRG de los Estados Unidos y el Centro de Política e Investigación de Medio Ambiente de Estados Unidos en ocho estados colocaron 93 dispositivos de seguimiento dentro de envases de plástico de Amazon y los colocaron en contenedores de entrega de tiendas de reciclaje.

Después de seguir las instrucciones que Amazon incluyó en su empaquetado, solo cuatro paquetes con rastreadores en su interior terminaron en un centro de recuperación de materiales que clasifica artículos para su reciclaje. Trece rastreadores terminaron en vertederos, dos fueron a un incinerador y tres al puerto de Los Ángeles.

El destino más común de los dispositivos de seguimiento (24 de 93) fue una empresa llamada Trex Company, Inc., en Winchester, Virginia. Trex mezcla películas de plástico con aserrín para fabricar bancos y terrazas, lo que hace que la nueva forma del plástico no sea reciclable.

“Convertir los envases de plástico de Amazon en productos no reciclables podría ser mejor que tirarlos, pero este proceso, llamado downcycling, no es lo mismo que reciclar. El subreciclaje todavía no cierra el círculo de la producción de plástico”, dijo Celeste Meiffren-Swango, directora de campaña Beyond Plastic del Environment America Research & Policy Center de Oregón. “Para resolver nuestra crisis de residuos plásticos, necesitamos soluciones que reduzcan la necesidad de traer más plástico a nuestro mundo”.

Miles de peticiones para eliminar el plástico

El Fondo de Educación PIRG de los Estados Unidos y el Centro de Política e Investigación Medio Ambiente de América se unieron a otros grupos ambientalistas y presentaron colectivamente 138,000 peticiones a la sede de Amazon pidiendo a la empresa que eliminara el plástico en sus envíos en el país.

Amazon ya se ha comprometido a eliminar los envases de plástico en Europa, India y Japón. En Estados Unidos, la compañía se ha comprometido a eliminar gradualmente el uso de su sobre acolchado de plástico, aunque sin un cronograma.

“Esperamos que nuestra investigación le deje claro a Amazon que reciclar plástico no es la respuesta, especialmente confiar en un sistema de entrega en tiendas que utiliza una gran cantidad de infraestructura y energía para transportar plástico por todo el país sólo para reciclarlo o depositarlo en vertederos”, dijo Jenn Engstrom. “Es hora de que Amazon elimine los envases de plástico en sus envíos”.

Legisladores de California se oponen a tomar medidas

Según Engstrom, el estado de California podría prohibir a Amazon y a otras empresas de comercio electrónico utilizar plástico en sus envíos. Hubo legislación en tal sentido, pero fracasó en la Legislatura.

Sin embargo, en 2021, California aprobó el proyecto de ley SB 343, del senador Ben Allen (Distrito 24/El Segundo) que prohíbe el uso del término reciclable o el símbolo de reciclaje de “siguiendo las flechas” en productos que no se pueden reciclar en el estado.

Para cumplir con el nuevo requisito, los productos etiquetados como reciclables deben poder recolectarse mediante sistemas de reciclaje en la acera que sirven al 60% del estado, o mediante sistemas de reciclaje alternativos como el sistema de entrega en tiendas si la empresa puede demostrar que el 75% del material recolectado es reciclado.

Amazon no respondió a las preguntas hechas sobre el informe Verdad en el reciclaje: ¿Se reciclan realmente los envases de plástico de Amazon?, con relación a los millones de libras de derechos plásticos en todo el mundo, a ser uno de los mayores contaminadores con micro plásticos ni a los esfuerzos que realiza para proteger el medioambiente en California.

Según los comentarios públicos presentados a la Comisión Federal de Comercio en nombre de Last Beach Clean Up y otras organizaciones, el 13 de noviembre de 2020, un representante de Amazon testificó ante el Comité de Reciclaje de la Comisión Estatal de California sobre Mercados de Reciclaje y Reciclaje en la Acera y declaró que la empresa “no tenía datos” para verificar que sus envases se reciclaban a través del sistema de entrega en la tienda.

“Cuanto más investigamos, más descubrimos que el reciclaje de plástico no es realmente muy efectivo”, dijo Jenn Engstrom.