Jorge Salinas responde a las críticas por su drástica pérdida de peso

El actor mexicano Jorge Salinas no es ajeno a las críticas y especulaciones que se han generado en torno a su salud, pues desde hace varios meses ha presentado una pérdida de peso que, de acuerdo con los internautas, no es normal.

Ha sido gracias a sus diversas publicaciones en Instagram que el famoso ha desatado los cuestionamientos del público con respecto a su apariencia. Y es que mientras algunos aseguran que sería el resultado de una enfermedad, otros indican que sería a causa de una rigurosa dieta con motivos estéticos.

Bajo esta misma tesitura, el famoso optó por poner fin a los rumores y hacer frente a las especulaciones durante una entrevista reciente para el programa “Hoy”. “Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía. Se me pasó la mano, y en cuanto te enrolas en una dieta, te sigues”, reveló el famoso ante las cámaras del matutino.

“Voy a volver a comenzar esa misma dieta, para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses, espero nada más hacer treinta días“, añadió el histrión.

Sin embargo, Jorge Salinas no perdió la oportunidad de revelar que, en efecto, se ha enfrentado a diversos problemas de salud que decidió no especificar.

“Sí, he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí“, indicó el esposo de Elizabeth Álvarez.

Para concluir su charla, Jorge Salinas habló sobre errores del pasado en los que dejó que el ego dominara su forma de manejarse ante los medios: “La vida te aterriza porque el ego es algo muy fácil de inflar y también se poncha muy rápido”, detalló.

