Mexicano Víctor González consiguió salvar su primer partido de la mano de los Yankees de Nueva York

Víctor González, lanzador mexicano miembro de la organización de los Yankees de Nueva York está gozando hasta el momento de la confianza total del manager de los denominados ‘Mulos del Bronx’, Aaron Boone, quien le entregó la pelota de juego para cerrar el más reciente partido del equipo aún con su poca experiencia en dicho rol.

Durante la más reciente jornada de la Major League Baseball el pasado lunes, los Yankees de Nueva York y los Diamondbacks de Arizona, el lanzador mexicano Víctor González hizo su segunda aparición en la temporada que va en curso y en esta oportunidad tuvo un reto diferente ya que en sus manos estuvo la responsabilidad de registrar el segundo juego salvado de su carrera de apenas 4 años en las Grandes Ligas.

Actuación de González en gran partido

Víctor González salió al juego en la entrada número 9 del partido con el objetivo claro y firme de retirar a tres bateadores de Arizona, pero permitió un hit remolcador de Jorge Barroa que le complicó la situación en aquel momento. Pero a pesar de ello, el lanzador mexicano pudo dominar de manera consecutiva y bastante eficiente a los peloteros dominicanos Geraldo Perdomo y Ketel Marte para poner punto y final al encuentro y conseguir sellar la victoria 5 carreras por 2 para la organización de Nueva York.

The Yankees are 5-0 😎 pic.twitter.com/cweWD6aPDw — YES Network (@YESNetwork) April 2, 2024

La llegada de González a los Yankees

Cuando la organización de los Yankees de Nueva York mostró interés en el lanzador mexicano, González no lucía como una gran adquisición o al menos no una que fuese a ser y hacer gran diferencia para el equipo del Bronx, sumado a los problemas de rendimiento y salud que había tenido durante las tres últimas temporadas, pero a pesar de ello, no se puede olvidar o pasar por debajo de la mesa en el año 2020 tanto en postemporada como en la campaña regular.

Los números de González

El zurdo tuvo 1.33 de efectividad con 23 hombres abanicados en 20 entradas lanzadas en la temporada del año 2020, mientras que en playoffs de ese mismo año consiguió un total de 5 rivales abanicados en 6 entradas con 2.70 de efectividad.

El rol de González en la entidad de Nueva York

Hay que destacar también que el mexicano Víctor González es apenas uno de los dos únicos lanzadores en rol de relevo que poseen actualmente los Yankees de Nueva York en el bullpen, por lo que se espera que su actividad en el equipo del Bronx sea bastante esta temporada regular, especialmente cuando llegue el turno de enfrentar a bateadores zurdos, como lo fue en el caso del partido reciente de Arizona, en el cual fue utilizado para medirse a los bateadores Marte y Perdomo.

Dependiendo del desarrollo de los partidos es probable que Aaron Boone aplique estrategias diferentes para utilizar a Víctor González dependiendo además de cuáles sean los rivales correspondientes, como se mencionó anteriormente especialmente a bateadores zurdos.

González, de apenas 28 años de edad, se mantiene totalmente saludable en estos momentos y la confianza otorgada por Boone le mantiene además muy motivado; el lanzador mexicano está bajo contrato hasta el final del año 2026.

