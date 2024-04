Netanyahu admite que Israel mató de forma “no intencional” a trabajadores de la ONG World Central Kitchen de José Andrés

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitió el martes (02.04.2024) que siete empleados de la oenegé World Central Kitchen (WCK), del chef hispano-estadounidense José Andrés, murieron en un bombardeo israelí “no intencional” en Gaza.

“Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza”, declaró Netanyahu desde el hospital donde fue operado el domingo por una hernia.

“Esto sucede en una guerra (…), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir”, añadió.

