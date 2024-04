El América se quedó a un pasito de igualar marca del Manchester City en toques realizados para anotar un gol

Los 42 toques del segundo gol del América vs. New England Revolution anotado por el mexicoamericano Alejandro Zendejas se quedó a cinco toques de la anotación del británico Phil Foden del Manchester United. Otro gol parecido fue el de México vs. Italia en el Mundial 2002 anotado por Jared Borgetti