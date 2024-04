Hugo González explica cómo cambia la mentalidad al no haber descensos en la Liga MX

A raíz de los recientes fracasos de la selección mexicana y la falta de resultados positivos, muchos analistas han intentado explicar las causas de estos males. Una de las razones recae en la falta de competitividad en una Liga MX en la que si terminas de último, no pasa nada. Hugo González reafirmó esta postura.

Varios analistas consideran que la falta de ascensos y descensos en la Liga MX ha sido parte del problema. De buenas a primeras, Hugo González le dio la razón a este argumento, pues explicó que la sensación de los futbolistas no es la misma.

“Obviamente cambia. No es lo mismo el descender de categoría a tener que pagar una multa. No es ni cerca de la preocupación que se tiene como jugador pero obviamente estás al pendiente, no quieres pagar esa multa, nadie quiere estar en los últimos lugares ni de la tabla de cocientes ni de la del torneo. Nos duele esa parte y queremos entregar buenas cuentas”, dijo González para Claro Sports.

Estas impresiones fueron ofrecidas por el guardameta de Mazatlán, una institución que ha quedado en los últimos puestos de la Liga MX de forma consecutiva. En caso de que hubiese descensos, este club hubiese perdido la categoría muchas temporadas atrás.

La Liga MX y un formato que beneficiaría

Hace varias semanas, desde Cancún FC explicaron que la única posibilidad de que Carlos Vela vuelva a México es con este club. Sin embargo, es muy complejo que el “Bombardero” juegue permanentemente la Liga Expansión MX. La ausencia de ascensos le corta los proyectos a los clubes del otro torneo e impide el desarrollo futbolístico de la nación.

El propio Hugo González considera beneficioso que en el fútbol mexicano se vuelva a tener este formato. Perder la categoría es un castigo que aumentaría la competitividad y el nivel de los clubes. Del mismo modo, luchar por un cupo en la Liga MX beneficiaría a los clubes de la Liga Expansión al poder contratar jugadores de renombre que tendrían algo jugoso por qué luchar.

“Yo creo que sí, (el ascenso y descenso) hace más competitiva a la liga en general. Son cosas que a nosotros no se nos preguntan”, concluyó.

