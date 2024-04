Candidata opositora, Xóchitl Gálvez, enfrenta escándalo de su hijo a días del primer debate presidencial en México

A solo unos días de realizarse el primer debate presidencial en México (domingo 7 de abril), la candidata presidencial opositora de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, tuvo que disculparse por el comportamiento de su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez, de quien se hizo viral un video donde se le ve al joven en aparente estado de ebriedad insultando y agrediendo a un empleado de un bar en el lujoso barrio de Polanco, en la Ciudad de México.

“Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa, yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado, él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos”, señaló Xóchitl Gálvez tras realizar un mitin de campaña en Tlalnepantla, Estado de México.

“Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. En mi caso, amo a mi hijo, obviamente es mi hijo pero eso no me impide que sea una mamá que corrige”, agregó.

Xóchitl Gálvez aseguró que sus adversarios políticos buscarán desprestigiar su campaña utilizando a su familia y por medio de una “guerra sucia”.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso”, expresó.

Previamente a las declaraciones de la candidata opositora, el joven Juan Pablo difundió un video donde ofrece disculpas y anuncia su renuncia al equipo de campaña de su madre.

“Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, no hay justificación alguna para insultar así, quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y ellos lo saben”, dijo Sánchez Gálvez a través de la red social X.

Desde diciembre pasado, Juan Pablo y Diana Vega Gálvez, ambos hijos de la candidata opositora, forman parte de su equipo como Coordinador de la Campaña Nacional Juvenil y representante de los conocidos como ‘Xochitlovers’, de manera respectiva.

“Estoy aquí para dar la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme a un lado de mi cargo como Líder de las Redes de Jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona”, enfatizó.

En el video, el joven, quien hasta ahora formaba parte del equipo de campaña de la candidata presidencial por la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, dice palabras altisonantes a una persona y tras ello comienza a lanzar patadas, a pesar de que se aprecia que alguien trata de tranquilizarlo.

Xóchitl Gálvez en medio del escándalo por su hijo. Crédito: Agencia Reforma

AMLO, Beatriz Gutiérrez y Sheinbaum piden no meterse con los hijos de los candidatos

La candidata presidencial del oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves no meterse con los familiares de los aspirantes tras la polémica que desató el miércoles un video del hijo de su rival, Xóchitl Gálvez, en el que aparece ebrio.

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato (Jorge Álvarez Máynez) y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares“, comentó Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Aunque legisladores de Morena exhibieron el video en el Senado mexicano, Sheinbaum pidió ahora dejar fuera de la contienda a los hijos.

“Yo no estoy de acuerdo con quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda, con los hijos no”, remarcó Sheinbaum en su rueda de prensa durante una gira en Aguascalientes, estado del centro del país.

Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se solidarizó con Gálvez y su hijo.

“Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales‘”, escribió Gútierrez Múller en su cuenta de Facebook.

Mientras que López Obrador también pidió dejar a los hijos fuera de los ataques, aunque sin referirse de forma específica al caso de Gálvez.

“Que no se metan con familiares, que no se metan con menores. Que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Con información de EFE.

