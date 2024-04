Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de abril de 2024

Piscis

Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y actuar con las personas que no te valoran. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas. Si tienes pareja los celos estarán a la orden del día. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy culeis en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideals. La posibilidad de iniciar una relación está muy fuerte en estos días, sin embargo podrías equivocarte si eliges de manera rápida, espera el momento adecuado para dar ese paso, no andes con alguien solo por andar, date tu lugar. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar. Cuídate de pérdidas de objetos. Amistad te busca para pedirte consejo. No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3, recibirás propuestas indecorosas, ya has pasado por esas situaciones antes, no caigas en esas cuestiones o de lo contrario quien saldrá lastimado o lastimada serás tú, date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada.

Acuario

Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Si tienes miedo de caer y cometer los mismos errores jamás lograrás avanzar de las equivocaciones y de los errores se aprende mucho. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. Te viene un dinerito extra. Posibilidad de aflojar la caricia con una amistad. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo.

Capricornio

No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. La vida te pondrá en una situación bien difícil que hará que valores lo que de verdad importa. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para ti, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia.

Sagitario

El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarles el 10 de mayo. Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la miércoles, no es momento ya de seguir flagelándote y haciéndote daño de esa manera, la vida está llena de oportunidades que debes saber aprovechar. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resulto cierto. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no va mover un dedo por ti, recuerda que quien quiera modificar lo que eres no te merece.

Escorpión

Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tus meta su objetivos. Probabilidades de empezar a planear negocio. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso, no cometas los mismos errores que cometiste ya en tu pasado, tienes el poder para remediar cualquier error que hayas cometido pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón, ves la tempestad y no te hincas, si bien es cierto que el físico no importa tampoco puedes hacerlo un lado y entrar en la absurda idea de quién te quiera te querrá como eres, si quieres acceder a algo bien debes de poner de tu parte pa estar de la misma forma. Siempre tan inseguro e ingenuo, tienes siempre oportunidades en el amor pero las dejas ir por miedo a volver a sufrir o a que no sea lo que esperas, deja ya de lamentarte y de hacerte la victima que no lo eres, al final cada quien tiene lo que merece y si te fue mal la vida se está encargando de devolverte con creces lo que te debía, el problema aquí es que no lo has sabido aprovechar por tus inseguridades y miedos que no te dejan avanzar.

Libra

Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco mayor, te hará ver el mundo de manera distinta y tendrás las mejores noches de pasión que antes no habías tenido. Cambios importantes que te van ayudar sobre todo en un viaje que estás por realizar. Vienen días muy buenos en los cuales debes cerrar ciclos del pasado que no te han llevado a ningun sitio, date la oportunidad de creer nuevamente en ti y darte cuenta que la vida solo una. Posiblemente tu pasado retorne y con propuestas amorosas estarás confundido y más si tu relación actual no va bien, cuestiona a tu corazón y el te dará la respuesta que necesitas. Es probable que en este mes que está iniciando sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos. Momentos de mucha incertudumbre en cuestión de negocios, debes de ponerte bien perris o podrías perder dineros.

Virgo

Cuida mucho tu alimentación y trata de descansar más, piensas muchas cosas antes de dormir y eso te quita mucho el sueño y te afecta, envejecerás más rápido sino cuidas ese aspecto. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario si realmente te interesa lograr esa meta u objetivo. Manda a la fregada a esas personas que te roban tu paz y tu energía, solamente quieren aprovecharse de ti y hacerte pasar un mal momento, no permitas que así sea, debes de ponerte perra en ese aspecto que después te ven mucho la cara de estúpida. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Cuidado con amores de una noche y con enredarte con cualquier persona que se te ponga frente a ti, ya no es momento de perder el tiempo con absolutamente nadie, andarás con los calores bien fuertes como burra en primavera, la cuarentena te está afectando más de la cuenta. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen.

Leo

Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Etapa de cambios en la cual te sentirás muy querido y apapachado sin embargo te vas a enterar de como muchas personas afectaron tu entorno o se pasaron de lanza contigo. Cambios en tu estado de ánimo los cuales ni tú te aguantaras, manda bien lejos a quienes roben tu paciencia y tu estabilidad emocional. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones, así como ir subiendo de peso, además ya sabes que se te dan mucho esas situaciones. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Familiar se enferma, nada de gravedad. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado.

Cancer

En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de mayo aunque movimientos con la luna podrían adelantarla. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Dinero que te debían regresa. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. que no es momento para hacerlo. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra.

Géminis

No te atontes y cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy tontas sin motivo alguno. Viene una pérdida de una persona querida en estos días, será por enfermedad. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Despréndete de todo eso que te daña o afecta. Momento de comenzar a ver por tu vida, sueños y anhelos. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos.

Tauro

Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Cuídate de una persona cercana de piel blanca, no tiene buenas intenciones y te meterá en serios problemas. La ingenuidad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a la shingada a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de abril o mayo. Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena.

Aries

Vienen días muy buenos en los cuales entenderás muchas situaciones por las que estas pasando. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier bato o vieja que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro.