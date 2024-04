¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos 4 este viernes, 05 de abril?

Se acerca una nueva eliminación en ‘La Casa de los Famosos 4’ y seis habitantes forman parte de la lista de nominados. Sin embargo, el domingo uno de ellos podrá salir de la lista, esto gracias a la ventaja de salvación.

Los nominados de esta semana son Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Serrath, Maripily Rivera, Alana Lliteras y la última en entrar en la lista fue Patricia Corcino. Durante la gala de nominación, Rodrigo Romeh tuvo una ventaja: nombrar a alguien y sumarlo en la nominación.

Romeh eligió a Patricia y así fue como la puertorriqueña está dentro de la placa de nominación.

¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos 4’?

De acuerdo a diversas encuestas independientes, como la realizada en La Opinión de Los Ángeles, Maripily Rivera es la participante más popular entre el público y eso podría indicar que es la que menos probabilidad tiene de salir eliminada.

En segundo lugar, en términos de popularidad, se encuentra Aleska Génesis. Dado que el equipo Tierra no forma parte de la ecuación, los fans de ese cuarto están votando por los de agua. En el tercer puesto está Alana.

Todo indica que en la próxima eliminación, uno de los nuevos habitantes se despedirá.

En la cuenta de Instagram, @lcdlf4_vip, su cuenta arroja a Maripily Rivera como favorita y le sigue Patricia Corcino.

La persona que tiene menos votos, según esa encuesta independiente, es el actor Paulo Quevedo.

¿Qué ocurrió después de la gala de nominación?

Después de la gala de nominación, el ambiente de la casa cambió. Cada equipo aseguró que sus “estrategias” surtieron efectos. En el caso de Cristina Porta, ella afirmó que planearon no subir al SUM con ningún miembro de Tierra.

Consideran que el equipo agua son los más débiles de la casa y su objetivo es “desaparecerlos”, para luego enfrentarse con Tierra.

En la gala del viernes, Patricia Corcino aseveró que “no estoy sorprendida de mi nominación, me había preparado para esto (…) y por mi parte me adjudico mi estrellita y me doy mi palmadita porque sí salió”, refiriéndose a la tabla de nominados.

Patricia: “por mi parte me acudico mi estrella y me doy mi palmadita por que si salió” #LCDLF4 pic.twitter.com/uVvYVBglvE — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 5, 2024

Rodrigo Romeh respondió a esto y añadió que es importante reconocer sus errores y aceptar que se puede mejorar.

En síntesis las estrategias del Cuarto Tierra funcionaron y, por primera vez, ninguno de sus miembros apareció en la tabla de nominación.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Desde el momento que se anuncian los nominados, el público tiene la oportunidad de votar por su favorito y se hace a través de la página web de Telemundo: https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota.

Solo las personas que viven en Estados Unidos y Puerto Rico pueden votar. Sumado a esto, Telemundo estableció que una persona solo puede votar una vez al día.

Seguir leyendo: