Una empresaria hispana da una taquiza a los desamparados de Hollywood

Araceli Brito, una madre que vive con sus dos hijos adolescentes en las calles de Los Ángeles desde 2020, es la segunda en la larga fila que se ha hecho afuera de la Iglesia del Santísimo Sacramento en Hollywood, para estar entre las primeras en recibir sus tacos.

“Vengo todos los viernes a mediodía por mis tacos. Están muy buenos”, dice Araceli de 57 años, quien tiene un hijo de 17 años y otro de 16.

Ni la lluvia que repentinamente se soltó en el área de Hollywood, hizo que las personas sin hogar rompieran filas y se fueran. Las fuertes gotas no lo molestaron en lo más mínimo y siguieron aguardando con toda paciencia por sus tacos.

La familia Ibáñez propietaria del negocio Taquizas Ibáñez prepara los tacos para las personas sin hogar. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Los desamparados aseguran que los tacos de la Taquiza Ibañez son muy buenos.(Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Una empresaria latina, que prefiere mantenerse en el anonimato, ofrece cada viernes, desde hace más de seis años, una taquiza a más de 100 desamparados que no solo viven en el área de Hollywood sino que vienen de diferentes barrios de Los Ángeles.

“Conocí a esta señora, que es voluntaria de la iglesia, cuando me contrató para que le hiciera unos tacos para una fiesta. Le gustaron mucho y me dijo que cuánto le cobraría por hacerle tacos para los homeless”, recuerda Martín Ibáñez quien junto con su esposa Yolanda Estrada y su hijo Jason de 14 años preparan y sirven los tacos.

Los desamparados pueden escoger el tipo de taco que quieren.(Araceli Martínez/La Opinión)

Desde hace 20 años, Martín y Yolanda establecieron su pequeño negocio Taquizas Ibáñez, que presta servicios de preparación de tacos para eventos en Los Ángeles.

“Yo también hago mi buena obra con estos tacos, porque todo el servicio, lo cobraría entre $1,700 y $1,800, pero a la señora que los paga, solo le pido $700. No me salen las cuentas, pero lo hago con gusto por cooperar yo también, a ver si me gano un pedacito en el cielo”, dice Martín.

Personas sin hogar hacen fila para recibir sus tacos en la Iglesia del Santísimo Sacramento en Hollywood. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Cada viernes sirven tacos a más de 100 personas sin hogar.

“Les damos tres tacos, una quesadilla con queso y carne, y un vaso de agua de jamaica o de horchata. Muchos terminan y vuelven a hacer fila para pedir otro plato con sus tacos”, comenta Martín.

Martín y Yolanda tienen entre seis y siete años alimentando a las personas sin hogar del área de Hollywood.

“Durante la pandemia, no paramos de servir tacos. Gracias a Dios, nunca nos enfermamos de covid. Nadie nos contagiamos”.

Cada viernes, los desamparados pueden comer tacos en la Iglesia del Santísimo Sacramento. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Normalmente salen de su casa en la ciudad de Bell a las seis y media de la mañana, y ahí mismo en la iglesia, preparan toda la comida para empezar a servir en punto de las 12:00 del día.

“Todo está fresco y recién hecho. Para la una y media de la tarde, ya se acabó todo”, dice Martín, quien tanto él como su esposa, son originarios de Michoacán, México.

La Iglesia católica Blessed Sacrament les ofrece además a las personas sin hogar, un postre consistente en diferentes tipos de pastelillos. También les pone mesas para que se sienten a comer.

Araceli Brito, una madre sin hogar recibe sus tres tacos y una quesadilla. (Araceli Martínez/La Opinion) Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

A la taquiza viene gente de todas las razas, grupos y edades. Entre ellos hay muchos latinos.

Gerardo Becerra de 50 años, un inmigrante de Guatemala, quien asegura que ya tiene rato viviendo en la calle, dice que los tacos están muy buenos. “Si no, no viniéramos”, comenta.

Las personas sin hogar esperan con ansias que lleguen los viernes para disfrutar de unos tacos. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Jerry Orduño dice que es la segunda vez que acude a comer tacos.

“Vivo en un shelter porque lo que gano como jornalero no me da lo suficiente como para pagar una renta”, dice Jerry, quien asegura que en México era licenciado en derecho y en psicología; y se disculpa por tener 51 años, pero parecer de 70.

“La vida en la calle, lo acaba a uno”, dice.

José, un inmigrante oaxaqueño de 40 años, que vive en la calle en el barrio de Koreatown desde hace dos años y está sin trabajo, también fue a comer tacos.

“Entre semana dan comida china aquí en la iglesia. Mientras haya comida, no importa la que sea”.

Elizabeth recibe sus tacos en la Iglesia del Sagrado Sacramento de Hollywood. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Aunque Elizabeth de 62 años tiene una vivienda de la sección 8 en el barrio de Echo Park, acude cada viernes a la Iglesia del Santísimo Sacramento por sus tacos.

“Con lo que me da el gobierno no alcanza, al venir por mis tacos, me ahorro; y es que también están muy sabrosos”, dice Elizabeth, una mujer hondureña.

Martín y Yolanda dicen que a las personas sin hogar se les ve muy contentos después de comerse sus tacos. “¿Quien sabe cuánto tiempo tendrán sin comer?”, dice Martín.

La variedad de tacos que ofrecen a las personas sin hogar, es variada, son de carne asada, al pastor, carnitas, chicharrón en salsa verde, chorizo con papas, pollo, buche y cabeza.

Aderezados con salsa verde o roja, rábanos, chiles y cebollas asadas, cilantro y pepinos.