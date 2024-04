Guty Carrera manda un contundente mensaje tras ola de ataques por su participación en “LCDLF”

Con una sonrisa en el rostro y sin miedo al qué dirán, así es como se dejó ver el actor Guty Carrera desde los foros de Telemundo mientras, por primera vez, respondía a las críticas que sus “haters” le han dejado en redes sociales tras sus salida de “La Casa de los Famosos”.

Fue durante su visita a las instalaciones de la reconocida televisora hispana que el ecuatoriano decidió hacer frente a los señalamientos de algunos detractores y responderles de forma directa: “Uno tiene derecho a defenderse”, explicó.

Si bien en un principio Guty Carrera se dijo nervioso por la dinámica, no pasó mucho tiempo antes de que sus réplicas fueran igual de contundentes que los mensajes que le hicieron llegar.

“Guty, como caes mal mijo… como tiras veneno”, expresó un usuario, a lo que el también influencer respondió: “No, no, no, ¿cómo voy a ser yo el que más tiró veneno en el cuarto? Pero si yo era un angelito, era buena gente, hacía las estrategias. Este hater me cae muy bien, la verdad… parece que no vio el programa”.

Con respecto a los comentarios en los que se hace alusión a su falta de estrategia, el famoso no dudó en recurrir al humor y aceptar que a pesar de lo que él creía, no se vio bien favorecido por el público.

Sin embargo, fue el mensaje “Guapo, insípido y sin criterio” el que le robó una carcajada y sacó su lado más sarcástico para responder: “Este hater está medio loco. Primero me dice ‘guapo’, después ‘insípido’ y luego ‘sin criterio’, o sea este no sabe si es hater o me ama y es mi fan”, bromeó ante las cámaras. “De calificación del 1 al 10 le pongo 5 al hater”.

Es así como Guty Carrera da cachetada con guante blanco a aquellos internautas que lo han vuelto el blanco de ataques por su desempeño en el reality “La Casa de los Famosos”, en donde se coronó como el octavo eliminado y perdió la oportunidad de ganar el premio de 200 mil dólares.

