Para Eduardo Yáñez, la ruptura con su hijo es un capítulo cerrado

El actor mexicano, Eduardo Yáñez, de 63 años, habló de su relación con su hijo Eduardo Yáñez Medina y confesó que no ve una posible reconciliación entre ellos, pero aseguró que lo sigue “queriendo”.

En una entrevista con Matilde Obregón, periodista de espectáculo mexicana, sentenció que “extraña momentos con él” (refiriéndose a su hijo), pero que hizo bien en alejarse de él y lo consideró un acto de amor.

“Lo amé mucho, mientras yo lo crié. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo”, expresó.

Durante la entrevista, el actor fue sincero y aseguró: “Lo extraño mucho. Me gustaría poder presumir de sus logros como lo hacen otros padres”.

Además de eso, admitió: “Pero he llegado a la conclusión de que la reconciliación es imposible. He hecho todo lo que he podido como padre y no puedo seguir forzando algo que no existe”.

¿Qué pasó entre Eduardo Yáñez y su hijo?

Eduardo Yáñez Medina nació en 1987 de la unión del actor con Norma García. La mala relación entre los dos se evidenció cuando Yáñez Medina atacó públicamente a su padre y lo acusó de ser “abusador de mujeres”, “maltratador” e incluso “drogadicto”.

Ante esto, el mexicano se responsabilizó porque consintió a su hijo hasta convertirlo en un “junior”. Manifestó que cuando quiso poner límites, él se molestó y lo comenzó a atacar.

Angélica Rivera y Eduardo Yáñez cuando protagonizaron la novela ‘Destilando Amor’ en el 2007. Crédito: Mezcalent.

Uno de los principales problemas ocurrió en Los Ángeles, ciudad en donde residían, Yáñez contó que su hijo, quien tenía 15 años, sustrajo dinero de su cuenta de ahorro por el alto costo de la vida en Estados Unidos.

En el 2017, Yáñez Medina admitió que había cometido “un error”, pero la relación para ese entonces tenía varias fracturas.

“Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere” Eduardo Yáñez – Actor mexicano

Sin embargo, para el protagonista de ‘Destilando Amor’ no siempre fue así. Habló de cómo intentó sanar la relación su hijo, pero después se dio cuenta que no resultaría.

“Al tiempo yo me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento”.

¿Qué se sabe de Eduardo Yáñez Medina?

A diferencia del actor, Eduardo Yáñez Medina no tiene una vida pública y no está ligado a la actuación. En su cuenta de Instagram se define como “un hombre de negocios” y “poeta”.

Lo último que se supo es que durante la pandemia del covid-19, se convirtió en padre. Su hijo tiene aproximadamente tres años y no conoce a su abuelo.

En unas declaraciones para ‘Al Rojo Vivo’, dijo que los problemas con su padre fueron más por dinero, también mencionó que le hubiese gustado que él lo contactara para arreglar el problema y retomar la relación.

En la entrevista reiteró lo dicho en el pasado, mencionó que su padre lo humillaba verbalmente y que era un abusador, el actor ha desmentido esto en varias ocasiones.

