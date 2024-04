Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de Abril de 2024

Piscis

Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. En lo laboral se ve un escenario muy bueno sin embargo debes de hacer a un lado chismes y reclamaciones que no vienen al caso. Cuidado con caer en la rutina en caso de tener pareja podrías arruinar lo que tanto trabajo les ha costado conseguir. Traes muy buena vibra y ganas de salir adelante pero en las noches piensas puras tonterías y te entristeces y mandas todo al carajo. Trata de hacer más ejercicio y cuidar tu alimentación, esa será la clave para que recuperes tu cuerpazo criminal. No des nada por hecho hasta no verlo. La vida se torna bastante buena para ti y en el camino encontrarás grandes personas las cuales te enseñarán a madurar mucho. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja.

Acuario

Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas. Te tomas muy personales las críticas y por esa razón sueles ir cayendo poco a poco en baches los cuales te serán difícil de salir. Cambios de humores repentinos, personas del pasado retornan, discusión familiar e inclusive traerás la espinita de algo que no pudiste hacer, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, dale para delante y arriésgate en todo que la vida es corta, disfruta lo que va llegando y no permitas que nadie te quite las ganas de soñar. Una noticia inesperada sobre familiar llegara. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra a finales de la próxima semana. Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias.

Capricornio

Termina contrato laboral. Iniciarás desde cero con tu autoestima. Ten cuidado con dolores en el estómago a consecuencia de gastritis o colitis. Es momento de que sueltes tu pasado e inicies de cero, solo así podrás atraer cuestiones positivas a tu vida. Tienes muchas metas y proyectos en mente que no se han logrado concretar y eso se debe a tu falta de carácter y de ganas, algunas veces dejas mucho que desear con tus actitudes. Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades, ten cuidado con persona de piel morena o aperlada no tendrá buenas intenciones contigo, podría meterte en problemas. Enlace matrimonial o compromiso en familiar se aproxima, cambios en tu economía que te ayudarán a mejorar y a salir de algunos problemas económicos. No permitas que persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento te cause conflictos, protege más lo que por derecho te pertenece. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir.

Sagitario

Se visualiza la llegada de personas de piel blanca que te va arrinconars bien padre, tu date y si no tienes una relación con más ganas recuerda que ha eso viniste a este mundo y a quien no le gusta pues que se rasque. Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. Se aproximan tiempos difíciles, vienen un chorro de decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos. Podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas. Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi pensabas que sería un santo y pertenece a tu circulo de amigos, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos.

Libra

Entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en el cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges, ten cuidado pues podrías tomar decisiones incorrectas. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales. Enamoramiento y desconfianza a la vez. Muchos pensamientos impuros. Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas. Tendrás noticias de familiar lejano. Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas. Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la historia. Cambios importantes en tu manera de actuar. El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes te llevarás grandes sorpresas. Cuídate de subidas repentinas de peso y de pensar cosas que no son ni existen. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo.

Escorpión

Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. Te viene la llegada de nuevas amistades y una faje ocasional con ex pareja. Mejoras en los dineros. Cuidado con caídas y golpes. Noticia inesperada por mje, texto o llamada. Invitación a evento o fiesta está por llegar. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo ni con tu misma sombra. El karma podría aparecer en estas próxima semana cobrando deudas y facturas que dejaste pendientes en tu pasado, se te olvido cerrar ciertos ciclos y es momento de pagar la consecuencia.

Virgo

Si no tienes una relación disfruta ese momento, no te aprisiones a algo o alguien que pudiera afectar tu círculo de paz y armonía. Noticias de dinero extra y se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad y posiblemente seas uno de los primeros en enterarte. Cuidado con chismes entre amistades podrían meterte en conflicto. Te vienen noticias del extranjero y posibilidad de un viaje a lugar de playa con amistades o familia. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho o de lo contrario te seguirán viendo la cara. Algunas ocasiones te deprimes por no lograr estabilidad emocional y eso se debe a que buscas algo perfecto, deja que la vida se encargue de ponerte a las personas adecuadas en tu vida, si te equivocas aprenderás de dicha equivocación. Es momento que te des la oportunidad de mejorar en esos defectos que tenías, ya no pretendas cambiar el mundo de los demás y cabía el tuyo.

Leo

Infección de garganta y gripe en estos días. Traes un sueño en mente que tiene que ver con un negocio, dale pa delante pues te va a funcionar mucho, podrías incrementar tu economía en gran medida. Es momento de poner las cosas en claro y ser honesto con las personas, eres una persona con un corazón enorme y estas tan carente de amor propio que cuando alguien te muestra un poco de interés sueles confundir agradecimiento o soledad con amor. Si tienes pareja y requiere de tiempo, dáselo, pero déjale en claro todo. Se va a cancelar un viaje y te vas a enterar de rompimiento de relación de una amistad. Hay amores que fueron muy importantes en tu vida y que en cualquier momento podrían aparecer nuevamente en tu vida. Recibirás llamada o mensaje de persona importante. No vuelvas a derramar una lágrima por quien solo te llenó de problemas tu existencia, recuerda que no naciste para bajar tu nivel ni mendigar amor ni cariño por nadie.

Géminis

Ten en cuenta que tus equivocaciones serán tu cruz, si te caes levántate y con más fuerza, no sigas cometiendo los mismos errores del pasado o de lo contrario solo te expondrás a que te lastimen y vuelvas a caer. Tu carácter tan fuerte y tan noble a la vez te hace ver como una persona muy bipolar con cambios drásticos que dejan mucho que desear. En la medida que dejes de mendigar obtendrás, recuerda quién eres y lo que has pasado para llegar donde estas. Es posible que andes deprimido o deprimida estos días, pero limpiarás el alma y serás más fuerte mañana. Cambios y rompimiento en relación, sino cuidas tu carácter eso no va a ayudar en nada y todo terminará a la brevedad. Algunas ocasiones caes en provocaciones muy fácilmente, recuerda no tienes paciencia ni tolerancia, así que trata de controlar eso o puedes cometer grandes errores. Tienes un carácter muy fuerte y te vale las consecuencias.

Cancer

No te detengas por nada ni nadie y muéstrale al mundo de lo que eres capaz y puedes lograr, recuerda que tus límites solo tú los puedes poner, nadie tiene derecho a detener tus ganas de ser feliz y ser lo que quieres ser. Tiempos importantes se aproximan entre ellos la llegada de un dinerito extra que te va a ayudar a cubrir varios gastos. Ten presente que el amor llegará a tu vida, pero si te desesperas puedes cometer grandes errores. No desconfíes tanto de tu pareja en caso de tener, eres muy de que quieres que te repita cada momento cuanto te quiere, podrías cometer errores graves en el área de los negocios si te adelantas. Tu familia y amistades serán tu hombro y refugio para afrontar cualquier situación que se presente. Deja de vivir en el suelo y no le llores a quien solo te paga mal, momento de desprenderte de todo eso que duele y no te deja avanzar.

Tauro

Posibilidades de terminar bajo sabanas con una persona que conocerás en estos días, te la vas a pasar a todas margaras. Si tu pareja duda de tu fidelidad que le busque, algunas veces dar explicaciones está de más, sino confía en ti no tiene por qué seguir ahí. Amor del pasado retorna y se consolida algo muy perro. Ten cuidado con la manera en que actúas ante los demás, sueños que te revelarán sentimientos ocultos que tienes sobre una amistad. Momento de madurar y darte cuenta de que todo pasa por algo y que de todo se puede sacar algo bueno, no permitas que los momentos malos te arruinen, no te dejen caer, discusiones con una persona de tu pasado en estos días podrían ponerte de malas. Algunas veces eres muy culeis y tiras el golpe sin investigar primero quien fue el o la culpable, cuida más ese carácter para que no cometas los mismos errores. La vida es justa y da muchas vueltas, la vida te compensará cada esfuerzo que realices y cada lagrima que derramaste en grandes bendiciones con las personas adecuadas, no es momento de bajar la guardia sino de pensar de nuevo en ti.

Aries

Deja de culpar a los demás de tus errores, es momento que asumas las consecuencias de tus actos, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue de tu vida, si eso te va a llenar el alma hazlo, pero ten en cuenta que puede que te rechacen. Ten cuidado con chismes de vecindad pues estarán a la orden del día, no faltes a reuniones de amistades o te expondrás a que te ruñan a tus espaldas. No te aceleres mucho cuando no es necesario ni tomes actitudes egoístas por quien ni la debe ni la teme, algunas ocasiones te dejas manipular mucho por tus amistades y caes en cuestiones muy tontas, sueles hacer tormentas en vasos de agua, no es necesario.

Vienen días de mucha reflexión y otros en los cuales deberás de poner las cartas sobre la mesa sobre el camino que quieres seguir para tu vida. Cambios importantes llegarán a tu vida, se te va a quitar toda. Debes aprender a quererte y amarte como nunca antes lo habías hecho, ya no es el momento de llorar por nadie, no es el momento de pasarla mal, no es el momento de volver a estar de rodillas por quien no merece nada de ti, es el momento de ponerte de pie y llenarte de ese amor inmenso que te hace tanta falta y que no te permite ser feliz.