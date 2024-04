Riqui Puig se queja del arbitraje tras derrota del LA Galaxy ante LAFC: “No entiendo como puede ser penalti”

El LA Galaxy cayó 2-1 ante el LAFC tras una jugada polémica que terminó en penal. Riqui Puig, estrella del Galaxy, se quejó del arbitraje y se mostró frustrado tras la derrota.

“El penalti yo no he visto ningún contacto y mira que lo ha ido a ver al VAR, es lo que no entiendo. Si lo ve en directo y no va al VAR y no lo quiere pitar, lo entiendo, pero si lo va a ver al VAR y ve lo que hemos visto todos que creo que no hay contacto, no entiendo como puede ser penalti”, dijo el futbolista español.

LAFC tomó la delantera en el encuentro en el minuto 4. Timothy Tillman solo empujó la pelota tras un cabezazo de un córner.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de frente al arco en un partido sin mucha acción en el medio campo. LA Galaxy empató con un zurdazo de Julián Aude en el minuto 29.

En el minuto 34 surgió la polémica jugada de penal. Dennis Bouanga se tira y el árbitro Jon Fremon pita de inmediato.

En las múltiples repeticiones no parece haber un contacto lo suficientemente fuerte para pitar el penal, pero Fremon decidió por pitar el penal tras la revisión del VAR.

Dennis Bouanga cobró sin problemas y le dio la ventaja definitiva a LAFC para llevarse el Clásico del Tráfico.

“También es cierto que el campo sí que aprieta un poco, a lo mejor ha sentido esa presión (de la afición de casa). También hemos concedido el primer gol muy temprano y eso ha sido muy duro porque veníamos con muchas esperanzas y con ganas de confirmar ese primer puesto donde estábamos. Ha sido un golpe duro empezar perdiendo muy temprano en el partido”, agregó Puig.

Riqui Puig ya pone la cara para el próximo partido

La estrella de Los Ángeles se lamentó por la derrota, pero afirmó que debe mantener el buen momento de la temporada y buscar la victoria la próxima fecha.

“Siempre es duro perder un Tráfico contra el eterno rival, pero como he dicho, creo que esto no puede manchar el gran inicio de temporada que hemos hecho, creo que tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo, ir a Vancouver y sacar los tres puntos.

“Tenemos que seguir trabajando, mejorar las cosas en las que hoy no estuvimos finos y creo que el equipo sí que está dolido, pero tenemos que seguir mejorando y jugando los partidos”, concluyó el 10 del Galaxy.

Sigue leyendo:

– LAFC le quita lo invicto al Galaxy con polémica y a pesar de increíble error de su mejor jugador

– “Chicharito” Hernández, 14 años después, vuelve a anotar en la Liga MX al ganar Chivas