Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de abril de 2024

Piscis

Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto, el mejor aplauso de ellos hacia ti será su silencio. La vida te pondrá en el lugar que tienes que estar. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a desacerté de toda esa basura que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden mas en tristezas y depresiones. Semana llena de estrés, cuídate mucho de enfermedades pues estarás muy propenso o promesa a infecciones. Antes de ir a la cama estarás reflexionando mucho sobre lo que has hecho y lo que te falta por hacer. El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido pues aunque no esté a tu lado te da la fuerza suficiente para empezar cada día. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso le cala a las demás personas, no cambies tu esencia por complacer a la basura. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás muchos más, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza.

Acuario

Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando. Te esperan muchos cambios y movimientos en tu interior. Trata de no confiar tan rápido en quien conoces, ten siempre cierta desconfianza o podrías salir lastimado o lastimada. Trata de no detenerte más en tu camino, no te permitas parar y menos ahora que tus metas y sueños están por consolidarse. Trata de ya no pensar tanto en lo que no tiene solución, deja de caerte y esperar que alguien te levante tú tienes el poder para hacerlo solo sin necesidad de la mano de nadie. Las oportunidades en el amor tendrán fecha de caducidad, ya no desperdicies tu tiempo ni dejes ir a quien te busca y está dispuesto o dispuesta a iniciar algo contigo, sino funciona vendrá alguien más pero si te la pasas poniendo un escudo al amor terminarás secándote por dentro al punto de no volver a encontrar alguien para ti. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son.

Capricornio

Es posible que en próximos días te des cuenta cómo van ir cayendo uno por uno todas esas personas que en el pasado te dañaron. Déjate de ridiculeces y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Recuerda que eres un ser noble y de mucha luz, cuídate mucho de tus relaciones personales, pues te estarás envolviendo con gente mala que nomas se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma, lejos de ayudarte podrían perjudicarte y hacerte caer en estados de depresión muy perros. El mes de abril viene cargado de aventuras y cuestiones del corazón que te darán la estabilidad que has estado buscando, llegará quien sabrá comprender tu vida y te ayudará a crecer en muchos aspectos, los hechos y tu propio corazón te indicarán si es la persona que has estado esperando. Vas a cancelar un viaje que estabas planeando por falta de presupuesto de otras personas. Cuídate de caídas y golpes, es decir, los accidentes podrían estar a la orden del día. Mejoras en la economía se presentarán en estos días. Una noticia inesperada llega cuando menos lo imaginas.

Sagitario

No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio, quien no solo estará contigo unos días y se retirará de tu vida. Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. Eres una persona muy fuerte pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiran el golpe sin importar lo que vaya a pasar. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado muy lejos, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Recuerda quien eres y no pierdas el piso para darle gusto a alguien que no lo merece. Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ten presente que eres un signo muy intenso en la intimidad (Caliente) y siempre buscarás quien te llene en ese aspecto. Días muy intensos que dejarán mucho que desear, ten presente que vida solo es una vívela al máximo, disfrútala y no te quedes con ganas de nada.

Escorpión

Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si ésta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerte a su lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. No confundas sexo con amor, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. No des todo a la primera y se más desconfiado con las personas. Una situación complicada te hará valorar quien eres y lo que tienes a tu alrededor, no lo desaproveches. Las tonterías que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Podrías ser víctima de un asalto o pérdidas materiales, cuídate mucho y carga siempre un limón para prevenir mala suerte. No te permitas volver a caer y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. Deja de creer que la vida está en tu contra, te pone lecciones pa que valores y seas más fuerte que nunca. Tienes grandes atributos que te hacen diferente a los demás y es lo que llama la atención de ti, quien te la hace te la paga sin embargo debes aprender que la vida cobra factura de nuestros actos.

Libra

Puede que en estos días vuelvas a caer en estado depresivos al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera. Te vienen oportunidades de mejoras en el área de los negocios. Llegó la hora de pensar más en ti antes que en los demás. En la medida que des recibirás y sino recibes no te dejes, recuerda que el amor es reciproco y uno no puede estar dando de lo que recibes. Días grises y de melancolía se aproximan al recordar a personas que ya no están contigo. Llegó la hora de mandar bien lejos a esa gente que solo te busca cuando necesita un favor pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Aprende a ser más fuerte, pues solo así no te seguirán viendo la cara. Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. Hay días en que no encuentras la salida a problemas familiares o de pareja, no hagas tormentas en vasos de agua, no lo necesitas.

Virgo

Déjate ya de ridiculeces y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han molido la existencia. Cambios y viajes que se cancelan, en el amor andarás algo melancólica en caso de no tener pareja pues hay días en que extrañas tener alguien de cómplice en tu vida. Ten presente que la vida es corta sino la disfrutas tu nadie lo va hacer por ti, ya no te quedes con ganas de nada y se feliz con lo que tienes a tu alrededor. Si no te busca o no hace nada por saber de ti, crees que vale la pena seguir ahí? No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo por ti. Hay cuestiones de tu pasado que no has logrado superar del todo, aplícate que es momento de cerrar ciclos para iniciar algo nuevo. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando a tus espaldas. Es posible que te enfrentes a una situación que te va dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías.

Leo

Cuida mucho tu caracter algunas veces eres demasiado bipolar y afectas todo tu entorno. En lo laboral discusiones a causa de nuevas tareas por realizar. Te va caer el veinte sobre cierta situación que sucedió hace tiempo y entenderás el por qué de muchas cosas. Se comenzará a planear un viaje para el próximo mes. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. Vienen cambios fuertes en tu bipolaridad días andarás que ni el sol te calienta y otros el más feliz del mundo. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo no se ve algo estable. Trata de no contar ni decir todo lo que sabes o podrías meterte en problemas que tienen que ver con chismes. Verdad familiar saldrá a la luz. Amistad o familiar se embaraza. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa.

Cáncer

Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. Un familiar se enfermará pero no será nada de gravedad. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. Semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. El amor es incierto y nada está escrito.

Géminis

Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje, visitar otros lugares y no verse la geta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndose, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos.

Tauro

En el amor hay un escenario bueno pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquila. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Haz cometido muchos errores y no has logrado cambiar y ser mejor persona, tarde o temprano pagaras esas consecuencias. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino.

Aries

Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Tus sueños son tuyos y no de tu vecino te toca a ti cumplirlos si no te pones las mendigas pilas perderás grandes oportunidades que están llegando. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar, los tiempos de Dios son perfectos hazlo ahora antes que sea demasiado tarde. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. No confíes en personas que acabas de conocer, podrías cometer grandes errores e indiscreciones.