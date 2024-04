La Opinión Hoy: Semana Nacional de Inmunización Infantil, mitos y realidades

Se acerca la Semana Nacional de Inmunización Infantil que se llevará a cabo del 22 al 29 de abril y hay un importante tema que comentar al respecto: ¿cómo combatir la desinformación entre los padres latinos para salvar la salud de los niños? Nos acompañó Marlen Ramírez, coordinadora del programa Vaccinate Your Family, una organización sin fines de lucro que ha pasado más de 30 años garantizando que millones de niños y adultos tengan acceso a vacunas.

¿Cuál es el nivel de respuesta histórica entre los latidos a campañas como esta Semana Nacional de Inmunización Infantil?

Marlen Ramírez:”Algunos estudios sugieren que los latinos tienden a tener tasas de vacunación más bajas en comparación con otros grupos étnicos, pero hay que tomar en cuenta que la participación en campañas de vacunación pueden aumentar cuando implican estrategias culturalmente sensibles y se abordan las barreras específicas que enfrentan los latinos, como la falta de acceso a la intención médica y la desconfianza en el sistema de la salud”.

“En términos generales, la respuesta histórica entre los latidos a campañas como la semana nacional de inmunización infantil ha sido variable; sin embargo, es importante reconocer que la respuesta puede variar según factores, pero hay que recordar que existen organizaciones como Vaccinate Your Family, para hacer conciencia de estas campañas como la semana nacional de inmunización infantil que se aproximan del 22 al 29 de abril.

¿Qué tipo de desinformación es la que existe al respecto de la aplicación de vacunas y qué es lo que la general?

Marlen Ramírez: “respecto a la aplicación de vacunas en niños existe una variedad de desinformación, aunque puede incluir mitos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, preocupaciones sobre los ingredientes de las vacunas, temores sobre los efectos secundarios y la creencia en teorías conspirativas sobre las vacunas, en cuestión de desinformación hemos visto que se promueven calendarios alternativos para vacunar a los bebés”.

“Pero es importante recordar el calendario del CDC que es el único calendario cuya seguridad y eficacia se ha sido comprobada, también hay desinformación sobre la necesidad de vacunar especialmente enfermedades que antes eran muy poco comunes debido a las altas tasas de vacunación como sarampión; sin embargo, el brote actual de sarampión nos está enseñando qué tan importante es la vacunación, por eso es muy importante aunque desenmascarar esta información y promover la importancia de vacunación para proteger la salud individual y comunitaria”:

En el caso de la comunidad latina, ¿cuál es la respuesta que se obtiene y cuáles son los factores que influyen en la decisión de los padres para vacunar o no a sus hijos?

Marlen Ramírez: “En la comunidad latina hay varios factores que pueden influir la decisión de los padres de vacunar o no vacunar a sus hijos, alguno de estos factores influyen acceso a la atención médica, la falta de acceso a servicios de atención médica de calidad puede dificultar que los padres vacunen a sus hijos igual como barreras lingüísticas y culturales, en varias ocasiones la información sobre vacunación no está disponible en el idioma preferido de los padres, o no puede ser culturalmente relevante lo que dificultan la toma de decisiones informadas en ocasiones, también puede existir la desconfianza en el sistema de salud existen preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, así como la desconfianza en los promotores de atención médica y en las autoridades de salud”.

“Ahí es donde podemos ver el efecto de las creencias y los mitos, algunos padres pueden creer el mito sobre las vacunas como que causan autismo u otros problemas de salud, lo que incluye su decisión de vacunar a sus hijos, en cuanto estos mitos no son ciertos y han sido demostrados que son falsos, mitos como estos pueden causar preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas, los padres pueden preocuparse por los posibles efectos secundarios de las vacunas en sus hijos aunque esto sean raros o generalmente leves y por último el costo de las vacunas y la falta de seguro médico pueden ser barreras para vacunación en algunas comunidades latinas”.

