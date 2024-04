Android estrena función que te permitirá encontrar tu teléfono incluso si está apagado

Google anunció novedades en la protección y recuperación de dispositivos Android con su última actualización de la función Find My Device. Esta actualización, que se está lanzando inicialmente en EE. UU. y Canadá y pronto estará disponible para usuarios de Android en todo el mundo, promete una red colaborativa mejorada que permite encontrar los teléfonos y tabletas incluso cuando estos están apagados. Esta innovación marca un hito significativo en la búsqueda de dispositivos perdidos, ofreciendo una capa adicional de seguridad y tranquilidad para los usuarios.

Anteriormente la función de Google requería que los dispositivos perdidos estuvieran conectados a Internet para poder ser rastreados. Sin embargo, con la nueva red Find My Device, los usuarios pueden localizar sus dispositivos incluso si no tienen conexión, simplemente llamándolos o consultando su ubicación en un mapa. Esta funcionalidad es comparable a la red Find My de Apple y representa un avance significativo en la capacidad de recuperación de dispositivos Android.

Novedades de Find My Device

Una de las características más impresionantes de esta actualización es su capacidad para localizar dispositivos incluso cuando están apagados o con la batería agotada. Esta función es especialmente útil en situaciones en las que el dispositivo se ha perdido durante un tiempo prolongado o ha sido apagado intencionalmente por una persona desconocida. La inclusión de esta capacidad en dispositivos Pixel 8 y 8 Pro destaca el compromiso de Google con la seguridad y la protección del usuario.

Además de ayudar a encontrar teléfonos y tabletas extraviados, la red Find My Device también se está expandiendo para incluir la ubicación de elementos cotidianos como llaves o billeteras. Google está integrando etiquetas de seguimiento Bluetooth de Chipolo y Pebblebee en la aplicación Find My Device, lo que permitirá a los usuarios localizar fácilmente sus pertenencias más importantes. Estas etiquetas están diseñadas específicamente para la red Find My Device y ofrecen compatibilidad con alertas de rastreadores desconocidos en Android e iOS, lo que ayuda a proteger a los usuarios de seguimientos no deseados.

Compatibilidad

Además de las etiquetas Bluetooth, la nueva red Find My Device se integra con dispositivos domésticos inteligentes Nest, lo que permite a los usuarios ver la proximidad de un dispositivo perdido a los dispositivos Nest domésticos. Esta integración crea una red de seguridad completa que abarca tanto los dispositivos móviles como los dispositivos domésticos conectados, ofreciendo una experiencia de usuario más completa y eficiente.

En términos de seguridad y privacidad, Google ha enfatizado que la red Find My Device está diseñada para ser segura por defecto y privada por diseño. Las protecciones de múltiples capas integradas en la red garantizan que la información personal del usuario se mantenga segura y privada, mientras se mantiene el control sobre los dispositivos conectados a la red. Esto incluye el cifrado de extremo a extremo de los datos de ubicación y informes agregados de ubicación del dispositivo, lo que brinda una protección adicional contra el seguimiento no deseado.

Google también ha anunciado que la red Find My Device pronto será compatible con una variedad de auriculares de marcas populares como JBL y Sony, lo que ampliará aún más su utilidad y conveniencia para los usuarios.

Sigue leyendo:

– Cómo eliminar las molestas notificaciones en tu teléfono Android

– Ya tenemos el primer vistazo de cómo será Android 15

– Android se reinventa y sorprende en el CES 2024 con nuevas funcionalidades