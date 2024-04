Angelinos se reúnen para ver el eclipse: Llegó ‘como una bendición cósmica’

Fernando Pérez llegó a las 9 de la mañana para disfrutar y tomar fotos del eclipse solar en el estacionamiento del Centro de Ciencias de California en Los Ángeles.

Hace poco, Pérez compró un filtro especial para el lente de su cámara para poder tomar fotos del evento, pero dice que también es importante estar en el momento para poder disfrutar el fenómeno que no ocurre seguido.

“Es una experiencia muy bonita, que ya no la vamos a ver en 20 años, pero quién sabe si estaremos vivos”, dijo Pérez. “Más que nada es disfrutar el momento porque puedo estar yo enfocado en la foto y el teléfono pero en realidad si no uso los lentes y no estoy viendo como la luna se mueve no estás disfrutando”.

Cientos de personas llenaron el área de afuera del Centro de Ciencias de California para ver el eclipse solar parcial con lentes protectores y proyectores de caja estenopeica proporcionados por el centro durante la mañana.

El eclipse solar es un evento que hace cambios drásticos a la apariencia de dos de los objetos más grandes en el espacio que son el sol y la luna, de acuerdo con NASA.

Angelinos se reúnen en el Centro de Ciencias de CA para ver el eclipse parcial. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Después del eclipse solar de ayer, el siguiente fenómeno astronómico se espera en 20 años, para ser preciso, el 23 de agosto de 2044; mientras que el último eclipse solar fue visible en el 2017.

En Los Ángeles, el fenómeno solar fue parcial, aunque en otros lados de México y Estados Unidos fue un eclipse total, de acuerdo con el Dr. Ken Phillips, quien es el curador del Centro de Ciencias de California.

“Fue un evento raro porque sólo ocurren cuando se obtienen ciertas alineaciones entre el sol, la tierra y la luna”, dijo el Dr. Phillips. “No sucede tan a menudo, así que hoy tuvimos la suerte de reunir las tres condiciones que necesitábamos”.

El Dr. Phillips agregó que como parte del eclipse solar parcial la temperatura baja y la luz del sol se atenúa ligeramente durante el evento.

Aunque el eclipse sólo fue parcial en el área de Los Ángeles, varias personas llegaron a ver el evento en el Centro de Ciencias de California.

Ralph Custodio decidió manejar desde San Francisco hasta Los Ángeles, porque el eclipse solar parcial en Los Ángeles tuvo más cobertura.

“Esta es la primera vez que veo un eclipse solar y desafortunadamente, el camino del fenómeno no está en Los Ángeles, por lo que solo podemos ver un eclipse solar parcial, pero es emocionante verlo”, dijo Custodio.

En su punto máximo, en el eclipse parcial la luna bloquea alrededor del 50% del sol.

Gema González explicó que también fue su primera vez viendo un eclipse, así que cuando encontró el evento en línea decidió ir a última hora.

“Me encanta ver a la gente y ver cómo todos están en su propio mundo disfrutando del momento”, dijo González.

La joven agregó que se divirtió durante el fenómeno astronómico y subrayó que es algo que todos deberían ver por lo menos una vez en la vida.

Alison Leaf se acaba de mudar desde Nueva York a Los Ángeles hace unos días, pero dice que el eclipse solar se sintió como una bienvenida especial para ella.

La última vez que Leaf vio un eclipse solar fue cuando tenía 7 años en Alemania pero dijo que las condiciones en ese día fueron muy diferentes.

“Esta [experiencia] es definitivamente mejor porque no estamos esperando bajo la lluvia.”, dijo Leaf. “Estoy muy feliz porque fue de último minuto y fue como una bendición cósmica”.

Para Ricardo Medina y su hijo Nathan, el eclipse solar parcial les cayó de sorpresa porque sólo pensaban asistir al Centro de Ciencias de California, pero cuando vieron a las demás personas listas con sus lentes protectores viendo hacia al sol, decidieron disfrutar del evento también.

“Me perdí el de hace siete años pero es genial verlo ahora”, dijo Medina.

Medina agregó que seguido iba al Centro de Ciencias de California con su padre y ahora está emocionado por seguir la tradición con su hijo.

El Dr. Phillips aseguró que el día del eclipse solar es un buen momento para aprender más sobre las ciencias, y si el evento es algo que les interesa a las personas, entonces tal vez puede ser el inicio de una pasión o una carrera.