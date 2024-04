Latinos atacan con mayor frecuencia a los afroamericanos en Los Ángeles

En febrero, Donta, un adolescente afroamericano de 16 años fue atacado y apuñalado presumiblemente por un grupo de pandilleros latinos en la playa Dockweiller State Beach.

Donta estaba ayudando a levantarse del suelo a una chica, cuando un tipo le pidió que no lo hiciera.

El joven afroamericano dijo que solamente pretendía ayudar a su amiga y el atacante le preguntó si quería pelear.

Donta, residente de la ciudad de Hawthorne, se rehusó al pleito, pero fue agredido por varios adolescentes y fue apuñalado tres veces. Fue llevado a un hospital. Le gritaron insultos homofóbicos y racistas.

“Desafortunadamente, el estudiante de secundaria fue atacado”, dijo Najee Ali, activista de derechos civiles afroamericano. “Su madre, [Frankie] alega que fue un crimen de odio por parte de pandilleros latinos”.

Según Ali, fue una agresión no provocada y los atacantes siguen libres.

“Donta se está recuperando física y mentalmente”, dijo el activista. “Obviamente estos jóvenes que se involucran en estos crímenes de odio necesitan ser educados”.

Los afroamericanos fueron atacados con mayor frecuencia en lugares públicos (36%), seguidos de residencias (23%), empresas (21%) y escuelas (17%). Esto representó un aumento cuatro veces mayor en las escuelas: de 10 casos en 2021 a 49 en 2022, aun cuando las aulas estuvieron cerradas hace dos años debido a la pandemia.

Cambios demográficos

En las décadas de 1980 y 1990, casi el 80% de los residentes en el sur de Los Ángeles eran afroamericanos que, ahora, es dos tercios latino.

En la Revisión de Dubois: investigación en ciencias sociales sobre la raza, expertos del Hutchins Center for African and African American Research de la Universidad de Cambridge, indican que el cambio demográfico se debió a muchos factores, incluido un éxodo de afroamericanos que fue impulsado por la precariedad económica, el miedo al crimen y experiencias de vigilancia excesiva por parte de la policía y una afluencia de latinos inicialmente estimulada por un aumento de la inmigración.

Si bien investigaciones anteriores a menudo se centraban en los conflictos entre ambos grupos raciales, el tiempo ha pasado y el trabajo de lideres y activistas apunta a adaptaciones cotidianas contemporáneas entre los residentes.

“Se ha puesto mucho énfasis en los ataques de unos contra otros en la comunidad LGBTQ y aunque es correcto ha habido consecuencias serias para los perpetradores de los ataques”, dijo Ron Góchez, activista y profesor de la secundaria Dra. Maya Angelou, en el sur de Los Ángeles.

Sin embargo, -explicó- “en la cuestión racial no hay el mismo tipo de respuestas”.

Góchez consideró que las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) han dejado pasar por el alto el uso común de la palabra “n**ger” entre los estudiantes, para quienes el empleo de dicho epíteto racial negativo es de uso común.

“Tanto latinos como afroamericanos hemos sido discriminados por décadas y ambos nos peleamos por migajas en educación, servicios y más”, analizó. “Yo he vivido en el sur de Los Ángeles desde 1980 y he visto casos de pandillas latinas que atacan a familias afroamericanas y creo que nuestra comunidad no debe ser cómplice de ningún crimen de odio”.

Pobres y desatendidos

El más reciente informe de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles resume que, como en años anteriores, el mayor número de delitos de odio por motivos raciales correspondieron al 57% de los afroamericanos: 529 casos de un total de 929, en 2022.

Los delitos denunciados en contra los afroamericanos aumentaron un sorprendente 34%: De 219 a 294. Esta cifra significa el segundo mayor número jamás registrado.

Aunque los afroamericanos sólo representan alrededor del 9% de la población del condado, constituyeron el 53% de las víctimas de delitos de odio racial.

En el reporte, se destaca que una vez más, los afroamericanos estuvieron sobrerrepresentados como víctimas de delitos de odio racial.

Según Earl Ofari Hutchinson, director de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, las dos razones principales por las que los latinos están cometiendo más crímenes de odio contra los afroamericanos son: la hostilidad racial entre ambos grupos.

“La otra razón es la competencia. Los afroamericanos y latinos, ya sea en prisiones o en trabajos, en escuelas y vecindario son generalmente los más pobres y los más desatendidos, por lo que un grupo ve al otro como la causa de sus problemas y un blanco fácil para la violencia. Agregua la competencia de pandillas y la violencia que alimenta aún más la violencia de odio contra los afroamericanos”.

Todos los demás grupos raciales y étnicos incluidos en el reporte de la Comisión de Derechos Humanos del condado de Los Ángeles experimentaron sólo ligeros aumentos o disminuyeron significativamente.

Los delitos penales más frecuentes en los delitos de odio contra los afroamericanos fueron agresión simple y vandalismo (27% cada uno), seguidos de agresión agravada (22%) e intimidación (18%).

En 2022 hubo 3 casos de intento de asesinato y un asesinato. Además, el 71% de los delitos contra los afroamericanos fueron de naturaleza violenta, similar al año anterior.

La distribución de las infracciones penales fue casi idéntica a la del año anterior, salvo un aumento del 58% en los casos de vandalismo. Latinos agresores de afroamericanosPor segundo año consecutivo, los latinos fueron el grupo más grande de sospechosos de crímenes contra los afroamericanos (52%), seguidos por los blancos (43%).

Los expertos de la Comisión de Relaciones Humanas del condado hallaron evidencia de que el 25% de los crímenes cometidos por latinos contra afroamericanos involucraron a miembros de pandillas, en comparación con el 29% del año 2021.

Además, los afroamericanos también estuvieron sobrerrepresentados como víctimas de delitos de orientación sexual y contra las personas transgénero.

Los crímenes contra afroamericanos que contenían evidencia de ideología supremacista blanca aumentaron de 20 a 30 y representaron el 10% del total, en 2022.

Crímenes contra afroamericanos

El 17 de mayo de 2022, en Marina Del Rey, un adolescente negro recibió varias llamadas telefónicas amenazantes de un hombre desconocido. El sospechoso se refirió a la víctima por su nombre y le dijo que lo iba a matar porque es afroamericano. Luego, el sospechoso lo llamó por Facetime y le mostró varias armas de fuego y dijo que estaba asociado con el KKK.

El victimario también afirmó que iba a llevar a cabo un tiroteo masivo dirigido específicamente contra afroamericanos. Agregó que se había inspirado en el reciente tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York, en el que fueron asesinados 10 afroamericanos por Payton Gendron, un supremacista blanco que ahora enfrenta una probable sentencia de pena de muerte.

Este es el primer caso capital autorizado por el fiscal general Merrick Garland y el Departamento de Justicia de la Administración Joe Biden.

El anuncio se produjo en enero de este año, veinte meses después del tiroteo masivo y once meses después de que Gendron se declarara culpable de los cargos estatales de asesinato en primer grado y fuera sentenciado a múltiples sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional.

Aunque Nueva York no tiene la pena de muerte, el gobierno federal tiene jurisdicción para solicitar dicho castigo en cualquier estado del país si existe un interés federal y presuntas violaciones de los estatutos federales.

10 de junio en la calle WitmerTres hombres afroamericanos conversaban frente a un complejo de apartamentos. De repente, un latino miembro de la pandilla de Witmer Street se acercó a ellos y comenzó a acosarlos. Una de las víctimas declaró que no eran pandilleros y los tres procedieron a alejarse para evitar problemas.

El sospechoso gritó: “¿Por qué ustedes, los Black Foos, actúan tan duro? ¡Este es mi vecindario! Luego, el sospechoso disparó cinco o seis veces contra las víctimas, pero falló.

27 de junio, en Bellflower Un hombre afroamericano fue abordado por un sospechoso latino que estaba parado a 10 pies de distancia de él. El sospechoso sacó un arma de fuego semiautomática del lado derecho de su cintura y apuntó a la víctima. La víctima corrió temiendo por su vida y mientras corría el sospechoso lo llamó “n**ger”.

El sospechoso intentó esconder el arma detrás de un cajero automático en una tienda, pero los agentes de policía pudieron recuperarla y determinaron que era una pistola de aire comprimido. El sospechoso, que se encontraba bajo los efectos de la droga fue arrestado por cometer un delito de odio, agresión con arma mortal y posesión de metanfetamina.

Afroamericanos, el mayor número de víctimas en California

Algunas de las conclusiones clave del informe del fiscal estatal Rob Bonta, sobre delitos de odio en California incluye que, en general, los delitos de odio denunciados se incrementaron un 20.2%, de 1,763 en 2021 a 2,120, en 2022. Un delito de odio es un suceso único, pero puede implicar más de un delito de odio. Por ejemplo, una persona puede ser amenazada y agredida al mismo tiempo; esto implicaría múltiples acusaciones dentro de la misma situación considerada delito de odio.

De hecho, en 2022 en el estado se denunciaron 2,589 delitos de odio, un aumento del 16.6% con respecto a 2021.

En general, los eventos de prejuicios contra los afroamericanos aumentaron a nivel estatal un 27.1% de 513 en 2021 a 652 en 2022.



