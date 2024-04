Eduardo Yáñez descartó una reconciliación con su hijo y reveló el por qué

El galán de telenovela Eduardo Yáñez se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada fuera de las cámaras, especialmente cuando se trata sobre la relación con su único hijo, producto de su relación con Norma Adriana García.

Sin embargo, todo parece indicar que el protagonista de historias como “Fuego en la Sangre” y “Amores Verdaderos” está dispuesto a mostrar una faceta más vulnerable ante los ojos del público. Así lo demostró en una entrevista reciente en la que reflexionó sobre la relación que mantiene con su hijo y cómo es que a pesar de sus intentos no habrá reconciliación.

De acuerdo con Yáñez, la comunicación entre ellos es nula, razón por la que no ha podido conocer a su nieto: “Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere“, contó a la periodista Matilde Obregón.

Asimismo, recordó los momentos que vivió junto al ahora adulto de 34 años cuando este era apenas un niño: “Lo amé mucho, mientras yo lo crie. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo. Vivíamos juntos… Pero al tiempo yo me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento“.

Para finalizar, Eduardo Yáñez reconoció que la situación lo sigue afectando emocionalmente, sobre todo cuando le toca encontrarse con amigos que sí mantienen una relación cercana con sus hijos.

“Lo extraño mucho. ¿Sabes que extraño?, cuando veo compañeros y me presentan a sus hijos, de no poder decir: Este es mi hijo y logró esto y esto. No es mi caso”, expresó el mexicano durante su intervención.

