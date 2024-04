Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de abril

Show de flamenco

Tablao Flamenco, un show que presenta Flamenco Vivo Carlota Santana, celebra el orgullo y el poder de esta danza española, y tendrá lugar en el UCLA Nimoy Theater (1262 Westwood Blvd., Los Angeles). Incluye un talento formado por bailaores y músicos de varias partes del mundo. Hoy jueves 8 pm. Los boletos están agotados pero está disponible una lista de espera. Informes ucla.evenue.net.

El Sol en Los Angeles

El cantante mexicano Luis Miguel trae su Tour 2024 a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde interpretará sus temas más conocidos acompañado de orquesta y de mariachi. Martes 16 y miércoles 17 de abril a las 8 pm. Boletos desde $83. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: AP

Comedia latina

El imitador, comediante, cantante y actor dominicano Julio Sabala está celebrando 35 años de trayectoria con un show interactivo que incluye diez personajes nuevos, entre ellos Romeo Santos y Camilo. Viernes 8 pm en el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim), y el sábado 8 pm, en el teatro The Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale). Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Noche para estudiantes

La College Night regresa al museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) con actividades para los chicos que presenten identificación de estudiantes. La velada incluye tours exclusivos por las galerías realizados por curadores, estaciones para crear arte y artesanías, música de un DJ de la estación KCRW, show de un cantante y comida gratis. Lunes 6 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Arte Maya, peruano y griego

Picture Worlds: Greek, Maya, and Moche Pottery, que abrió sus puertas en la Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) incluye una serie de cerámicas que exponen poderosas deidades, héroes valientes y seres fantásticos en vasijas de terracota de los antiguos griegos en el Mediterráneo, los mayas en Centroamérica y los moche del norte de Perú. Explora las formas en que la cerámica pintada sirvió como un medio dinámico de narración de historias y compromiso social. Termina el 29 de julio. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: museo Gettu

Charla sobre Perú

La historia de la cultura moche traza uno de los desarrollos más notables en la antigua América. Los pueblos moche prosperaron en la costa norte de Perú aproximadamente entre el año 100 y el 850 d.C., transformando el paisaje con espacios sagrados dedicados a sus dioses y creando sofisticadas obras maestras en arcilla, metal y textiles. Hoy jueves, en línea a las 3 pm, el arqueólogo Carlos Rengifo comparte ideas sobre este grupo. En español. Evento gratuito. Registro en getty.zoom.us/webinar/register.

Concierto musical

La serie Sounds of LA, del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta a Sara Curruchich en concierto. Se trata de una mujer guatemalteca de la étnia maya kaqchikel que interpreta canciones en su lengua materna, kaqchikel, y en español. Su música mezcla varios géneros como el rock, el folklor y la música tradicional maya kaqchikel. Sábado 6 pm y domingo 3 pm. Entrada gratis. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Exhibición de arte

La más reciente exhibición del Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), Eyes on the Road: Art of the Automotive Landscape, muestra una selección de autos conceptuales futuristas y obras de arte de artistas de renombre, incluidos Ed Ruscha, Andy Warhol y David Hockney. La muestra explora la relación entre el arte, la innovación automotriz y el entorno del motor. Termina en noviembre. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Museum

Celebración al boxeo

La LA Plaza de Cultura y Arte (501 N. Main St. Los Angeles) celebrará a las estrellas del boxeo más importantes de Los Ángeles con dos páneles y una exposición con leyendas del boxeo. Este programa se realiza en conjunto con 18th & Grand: The Olympic Auditorium, una exposición temporal de la LA Plaza que relata los 80 años de historia (1925-2005) del Olympic Auditorium. Domingo 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.