Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de abril de 2024

Piscis

Cuida con quien te juntas pues podrías caer en depresiones absurdas por cargar con problemas que no son tuyos, de por sí se te ha dado mucho la bipolaridad en estos momentos, no busques la manera de sentirte mal o dejarte caer, el dolor suele hacerse adicción. Vienen cambios en tu trabajo, bajará un poco el estrés, te espera un próximo fin de semana muy intenso acompañado de la persona amada, aprende a querer sin medida pero nunca más de lo que te quieren pues al final puedes ser que seas quien más sufre. Tu fortaleza y constancia no te permiten caer, has dado todo y siempre buscado la manera de ser feliz, eres bueno para lograr tus metas y sueños, sueles en algunas ocasiones dejarte caer para que te levanten, pero también has aprendido a levantarte bajo tu propio esfuerzo, sabes querer como ningún otro signo pero también has aprendido a olvidar y dejar atrás a quienes te han mermado tu existencia. Deja de creer en lo que no existe o te ha dado dudas, deja de pensar en que la vida te debe algo, lo que te ha sucedido es causa y efecto de tus actos del pasado. Ten presente que los sueños dependen de ti no del vecino, ponte las pilas y ve por lo que quieres, no esperes que la vida te lo ponga en tu camino.

Acuario

Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina. Un cambio de look hará revivir fantasmas de tu pasado. Visita inesperada te va alegrar mucho. Una persona de una red social te va terminar por decepcionar. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Comprobarás que lo que te contaron de una amistad fue cierto, no juzgues solo escucha, depura y sigue tu camino. Días de mucha fuerza, de perdonar lo que ya fue y no tiene solución, de darte el taco y no caer en las manos de cualquiera que pueda dañarte. Vienen cambios y te buscará ex pareja, en tus manos estará seguir mal o darle vuelta a la página. Tu fuerza de voluntad es más grande que tus miedos, no permitas que nada te derribe, quizás estarás algo aturdido o aturdida por ciertos acontecimientos que han sucedido en tu vida en los últimos días, no temas a cerrar ciclos y mandar a la fregada a quien lejos de hacerte sentir bien solo te arruina tus días con preocupaciones y angustias que no tienes necesidad de sentir.

Capricornio

Lo que no pude ser mándalo bien lejos, hay nuevos errores por cometer así que no te lamentes ni te sumerjas en cuestiones que no deben ya de afectarte. Recuerda que para atrás ni para agarrar vuelo así que deja de pensar en lo que ya fue y ya pasó, no vale la pena seguir viviendo en eso. Ten presente que si tú no te pones las pilas pa’ tener el cuerpo que quieres nadie más lo va hacer por ti. No temas a lo que viene y enfrenta con valentía las situaciones que la vida pone en tu camino. Un amor está entrando en tu casilla, la vida comenzará a devolverte lo que te debía y te pagará con creces, empezará a desarrollarse un amor en ti por una persona a quien estas por conocer o ya conociste, no tengas miedo de dar ese paso y aprende aceptar a esa persona como es, recuerda que en la medida que pretendas cambiarla o hacerla perfecta será en la medida que esa persona se decepcione o pretenda hacer eso mismo contigo. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga.

Sagitario

Ten cuidado con tratar de cambiar a quien no quiere y no está dispuesto hacerlo. Podrías sufrir ciertos engaños o rencores por quien en tu pasado te lastimó, recuerda que es mejor perdonar y dejar que la vida se encargue de hacer su trabajo, no vale la pena sufrir por eso y seguir lamentándose. A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicad@ o lastimad@. No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. Haz tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible.

Escorpio

No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga mermando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti. Estarás en un tono deprimente en estos días, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido justa contigo pero una cosa es cierta, la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará un chorro en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente. Podrías sufrir una traición por parte de personas a quien quieres y admiras mucho, que eso ya no te afecte ni te debilite. Amor a distancia se ha de presentar más pronto de lo que te imaginas y piensas. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones tontas. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la china sin retorno, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad.

Libra

Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no le dan entrada a nuevas cosas. Momentos en los cuales no sabrás hacia dónde te diriges pero una situación te mostrará el camino correcto. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, podrías perder el piso! Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos. Momentos importantes se avecinan, cuida lo que sale de tu boca o será como una lanza que lastimará a personas muy importantes para ti. En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas.

Virgo

Muchos movimientos en el área del amor se visualizan, la llegada de personas de mucho poder a tu vida te cambiarán el rumbo que llevabas. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto termine éste mes llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. Te vienen tiempos bellos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado entraras en un transe muy perro en el cual la relación intima se te va dar, andarás con las calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed desbordada. Días blancos y días negros, muy cambiante la situación en tu vida pero saldrás adelante. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías.

Leo

Si ya una vez confiaste en esa persona y te destruyó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta. Celos y desconfianza en la familia o con tu media naranja en caso de tener, habrá motivos para dudar de todo mundo. Entras en un ciclo muy bueno, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu alrededor y te llenarán de cosas muy positivas. Podrías ser víctima de fraude o mentiras por parte de amistad. Aguas con los pensamientos tontos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación a como eras antes, has madurado mucho y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado.

Cancer

En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu jale busca mejores opciones pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va hacer sufrir mucho. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Pon atención a los eventos que van a suceder a tu alrededor en estos días, te llenarán de sorpresas y cosas que no imaginabas. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suele gastar en fregadera y media que no necesita. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Algunas veces llegas atontarte un friego pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta de tu sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás.

Géminis

Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con un amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida así que vive y disfruta que vida solo tienes una. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a eso mejor no prometas algo que estas lejos de cumplir, a veces caes mal, porque eres bien entregado o entregada pero de nada te sirve porque sueles cansarte muy rápido de la pareja, eso se debe a la monotonía que asecha tu vida, cuando aprendas a vivir de diferentes modos en pareja, no necesitarás alguien más para llenar vacíos y huecos. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías dañar más tu estomago. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos meses. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil.

Tauro

Ten cuidado con chimes en tu trabajo pues podrías cometer errores de los cuales podrías perder amistades. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Recuerda que si te lo propones puedes mejorar tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera. No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Debes aprender a valorarte más y darte cuenta que no naciste pa andar de arrastrado o arrastrada con nadie, el día que esa persona vea que te pierde va reaccionar y se dará cuenta lo que se le va de las manos.

Aries

No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños pues en pareja se te será mucho más difícil. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes porque dar explicaciones. Cambios muy perros en tu estado de ánimo y como no, eres muy de que en días eres una amor de persona y otros te transformas en el mismo demonio, cuida más esa parte pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo tóxica y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes sino puedes next. Te viene una salida de la ciudad y posibilidades de encamarte con amistad, aguas, recuerda sueles enamorarte demasiado rápido. Amistad terminará relación en próximas fechas, trata de mantenerte al margen y no opinar de un asunto que no te corresponde pues podrías complicar las cosas y meterte en camisa de once varas.