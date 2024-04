Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 12 al 14 de abril de 2024

El fin de semana del 12 al 14 de abril puede ser uno de los más prósperos para tu signo del zodiaco. Mhoni Vidente nos dice en su horóscopo cómo puedes aprovecharlo con tus números, colores y días de la suerte.

Aries

Fin de semana de buena suerte para tu signo recuerda que sigue de cumpleaños y la buena energía te acompaña. Este viernes te viene una propuesta de trabajo nuevo analizalo bien y trata siempre de no desesperarte para tomar una decisión.

Recuerda que este número el 13 te domina en todos los sentidos y te refleja la fuerza que tiene en tu interior para salir adelante de cualquier problemas o situación complicada por eso te recomiendo que este sábado 13 de abril regales trece monedas de cualquier denominación a quien lo necesite y verás cómo la suerte se te va multiplicar.

Sales de viaje vas a visitar a unos familiares, te busca un amor del pasado para pedirte dinero prestado, trata de cerrar, de ya no dejar ese tipo de relaciones tóxicas.

Te regalan un perfume o un reloj, haces fiesta este sábado con tus amigos para festejarte. Ten cuidado con el insomnio, recuerda que tu signo de la da por pensar mucho en la cama y eso hace que te robe el sueño así trata de relajarte y descansar.

Si estás en pareja serán unos días de mucha convivencia y de pasarla de lo mejor. Ten cuidado con el alcohol y comidas muy picantes porque te altera mucho tu digestión.

Domingo de pensar qué hacer en tu futuro y organizar un negocio. Tus números de la suerte son 01, 33, tu color rojo, recuerda que son tus días de abundancia que el dinero te va a llevar por cualquier medio. Trata de usar más el color blanco y rojo para que se multiplique tu suerte.

Tauro

Fin de semana de estar muy activo en cuestión de trabajo extra y realizar tareas de tu casa, recuerda que el Tauro le gusta vivir bien y estás en el tiempo perfecto de tener una relación de pareja estable.

Viernes de tener juntas de última hora para hacer unos proyectos nuevos, este dia 13 de abril va a ser un día lleno de cambios radicales en tu vida, recuerda que este número es muy importante para tu signo y hace que te reinventes en tu vida personal así que no tengas miedo a lo que decidas hacer qué será lo mejor.

Recuerda que la decisión de ser feliz está en tus manos y te recomiendo prender una vela de color blanca y pedir un deseo y verás cómo serán cumplidos casi de inmediato.

Va a ser fin de semana de mucha convivencia con tu familia y seres queridos. Trata de cuidarte de dolores de espalda ve con tu médico, limpias tu casa y cambias unos muebles que eso te ayuda a tener mejor energía a tu alrededor.

Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo recuerda que lo que sucede te conviene así que decídete a conocer personas más compatibles con tu signo como Virgo, Sagitario y Piscis.

Sábado de fiesta con tus amigos, te invitan a ir a un día de campo este domingo ve que eso te ayudará a tener más energía positiva. Tus números de la suerte son 05, 27 tu color es el naranja y azul.

Géminis

Fin de semana de estar con energías encontradas recordando el pasado; recuerda que tu signo lo domina lo volátil así que no te dejes caer en ningún tipo de depresión y poner tu mente en modo positivo y dejar el pasado en donde debe de estar en el ayer.

Este dia 13 de Abril va ser un día de estar lleno de energías positivas y de sorpresas agradables, recuerda que este número el trece te domina en situaciones de buena suerte por eso te recomiendo que lleves tres flores rojas a tu casa y prendas una vela de color rojo para que reine el amor y prosperidad en tu vida.

Te busca un amigo para invitarte a salir de viaje, dile que sí, te vas a pasar de lo mejor. Cuídate de chismes y problemas con una expareja trata de solucionar esa situación y quedar en paz.

Recibes un dinero que no esperabas y vas en la lotería con los números 01, 23 y trata de usar más el color rojo.

Si eres Géminis casado, tendrás la sorpresa de un embarazo en puerta. Te busca tus padres para invitarte a una fiesta familiar.

Ya no pelees con tus compañeros de trabajo o escuela y si te piden una opinión, dala si no trata de no aconsejar a nadie de nada.

Cáncer

Fin de semana de estar con toda la buena energía para realizar proyectos nuevos y tener tus pensamientos hacia el futuro, recuerda que tu signo está en una etapa de reinventarse y crecer más en lo económico.

Este dia 13 de abril día de estar cambios en tu vida laboral, recuerda que este número domina en tu vida todas las situaciones de trabajo y negocio por eso te recomiendo que este sábado a las tres de la tarde prendas una vela de color roja y pidas lo que tanto necesitas para avanzar en tu vida económica y verás cómo será cumplido.

Recibes un dinero por parte de una comisión o te pagan las utilidades, van a ser unos días de mucha fiesta con tu amigos, recibes la invitación de salir de viaje para el mes de mayo, te regalan unas flores, invitas a un amigo a un concierto o show.

Ya no seas tan rencoroso en tu vida amorosa recuerda que es mejor perdonar y olvidar y si ves que ya no puedes seguir con tu pareja date un tiempo para que te valores a ti mismo. Tus números de la suerte son 21, 40 tu color es el azul y verde. Cuida mucho a tu papi va a estar enfermito de el corazón.

Leo

Fin de semana de estar con muchas actividades personales, es decir, festejar un familiar y estar haciendo cambios para tu hogar, este viernes tendrás la oportunidad de proponer un proyecto nuevo de trabajo que te hará crecer más en lo profesional.

Te busca un amor que ya te traiciono trata de no caer en esa tipo de relación tóxicas avanza en tu vida, este dia 13 de Abril va a ser estar lleno de buenas noticias recuerda que este número te hace ser más carismático y hace que seas más sensual así que te recomiendo te vistas de colores fuertes y pongas en tu cartera 7 pétalos rojos y una raja de canela para atraer la suerte en el dinero y el amor verdadero verás que en menos de trece días lo verás cumplido.

Cuídate de problemas de piel o de infección sexual trata de ir con tu médico, si te invitan a salir de viaje trata de posponerlo porque van a ser unos días de estar mejor en tu casa y convivir más con tu familia. No te creas tanto de tus amigos recuerda que te envidian mucho tu luz y a veces solo te dicen falsedades para dañarte.

Tus números de la suerte son 07, 16 tu color es el rojo, tu mejor compatibilidad en el amor es Sagitario, Piscis y Aries.

Virgo

Fin de semana de estar con tus familiares para poder vender una propiedad o arreglar un asunto de una herencia. Este viernes va a ser de tener mucho trabajo y juntas para cambios de puesto trata de estar muy positivo para todo salga de lo mejor.

Este día 13 de abril va a ser un día lleno de buenas noticias y de cerrar contratos recuerda que este número domina tu vida comercial y hace que te llegue más negocios o te aumentan el sueldo por eso te recomiendo que este día a las tres de la tarde te pongas mucho perfume y pidas a tu Ángel guardián que te ayude en todo lo que necesitas y después de eso des de limosna trece monedas a quien más lo necesite y verás cómo la buena suerte se te va multiplicar.

Cuídate de problemas de chismes y malas intenciones contra ti, te busca para invitarte a una boda, ya no seas tan celoso, recuerda que lo mejor de una pareja es la confianza. Arreglas tu casa o decides cambiar unos muebles.

El domingo haces una carne asada para invitar a tu familia, recuerda que eres el pilar de tu casa y siempre quieres tenerlos cerca a tus padres. Tus números de la suerte son 08, 20, tu color es el amarillo, a los Virgo que están solteros les va a llegar un aventura amorosa nada formal solo sexual.

Libra

Fin de semana de estar con buena actitud para realizar cambios en tu vida personal, recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de quererse más a ti mismo y pensar siempre en tu felicidad.

Viernes de trabajo extra y pagar unas deudas, este dia 13 de abril día de estar con buena suerte en cuestiones de juegos de azar y premios en la lotería, recuerda jugar los números 07, 11 y usar mucho el color verde o azul fuerte para atraer la abundancia.

Te piden prestado y va ser un amigo trata de decirle que no para que no te robe tu buena energía, ya no pelees con tu pareja trata de dejar a un lado el pasado y disfrutar tu relación amorosa y a los Libra que están solteros van a ser unos días de conocer personas muy compatibles con tu signo y de amores apasionados.

Decides cambiarte el look y ponerte a dieta y hacer más ejercicio, cuidado con las personas que metas a tu casa trata de no ser tan confiado, te regalan una mascota, te compras una bicicleta para hacer ejercicio. A los Libra que están casados les rodea la sorpresa de embarazo.

Escorpio

Fin de semana de tener que arreglar un asunto de un expareja trata de quedar de la mejor manera para que no caigas en ningún tipo de conflicto.

Viernes de mucho trabajo y tener un examen de última hora en tus estudios, sigues con el ejercicio que te estás viendo de lo mejor. Este día 13 de abril va a ser un día de renovación total en toda tu vida, recuerda que este número para tu signo es muy importante y hace que las energías estén de tu lado así trata de arreglar situaciones legales que saldrán a tu favor.

Te invitan a bailar o te vas a un show trata de ir, recuerda que no todo en la vida es trabajo y también necesitas relajarte.

Trata de no platicar mucho tus planes porque vas hacer que tú mismo se salen así que aprende a ser discreto. Tus números de la suerte son 19, 70 tu color es el blanco.

Mandas arreglas cosas de tu casa o decide pintarla para renovar las energías, ya no comas mucho recuerda que es tu punto débil así trata seguir un dieta saludable. Decides volver a empezar a ir al campo los domingo con tu familia, te compras una motocicleta para pasear.

Sagitario

Fin de semana de poner en orden tus pensamientos y ideas para tu futuro, recuerda que tu signo siempre le gusta vivir bien y en la abundancia para esto tiene que hacer un plan de trabajo o negocio para que puedas llevar acabo y así tener la riqueza que te mereces.

Este día viernes de estar saliendo con los amigos y familiares a cenar para celebrar un festejo, recuerda que tu signo siempre eres el organizador de todos los eventos sociales por eso trata de tomar un curso de relaciones públicas o comunicaciones.

Cuídate de dolores de huesos y trata de no caerte. No estés triste sobre todo en el amor a veces uno no valora lo que tiene como pareja y lo descuida trata de ya olvidar el pasado. Tendrás varios problemas con un compañeros de trabajo y escuela por chismes, trata de solucionar ese problemas.

Te compras ropa y tenis, eres muy creativo en tu vida diaria y eso va hacer que siempre luzcas súper bien arreglado.

Tendrás un golpe de suerte este día 13 de abril y va ser en cuestiones de amores nuevos y compatibles trata de vestirte de colores fuertes como el rojo y azul fuerte. Tus números de la riqueza es 09, 81, adoptas una mascota.

Capricornio

Fin de semana de tener muchas tareas pendientes trata de darte tiempo para realizarlas y recuerda que estás en tu etapa de formar un patrimonio para tu futuro y construir una estabilidad financiera.

No caigas en provocaciones de tus amigos es mejor ignoralos, recuerda que tu signo despierta mucha envidias.

Este día viernes de tener un examen importante para tu desempeño laboral y de estudios, recuerda siempre estar actualizado en todo lo que realizas. A veces te desesperes porque no encuentra el interés de tu vida, pero eso es normal en tu signo porque siempre te preguntas el porqué de todo trata de no complicarte la vida y dejar que todo fluya a tu alrededor.

Te llega la invitación a salir de fiesta, buscas a un amigo para ofrecerle un negocio para los fines de semana, tendrás un golpe de suerte este día 13 de abril con los números 21, 30, trata de vestir de colores blancos para que tu armonía de vida este de lo mejor.

Celebras el cumpleaños de un familiar, te pagan un dinero por un trabajo extra, tu mejor compatibilidad va a ser con el signo de Virgo y Aries. Haces un regalo a una persona muy especial.

Acuario

Viernes de sentirte muy renovado y con toda la buena actitud para ser alguien en la vida, recuerda que estás en esa época de crecer económicamente, pero ya no lo platiques tanto y hazlo que el dinero te llegará sin límites.

Te compras ropa y decides cambiarte de look, le ayudas a un familiar con un compromiso de un pago, te invitan a un evento o te vas a ver un show con tus amigos, eres muy bueno para organizar y estar siempre rodeado de personas muy queridas, trata de modular tu carácter y no enojarte por situaciones tan sencillas y ten calma que siempre todo llega.

Tendrás un regalo que no esperabas, un amor te va a estar buscando para estar como pareja solo cuidado con los embarazos sorpresa.

Este día 13 de abril tendrás la ayuda que tanto estás pidiendo para estar en paz, recuerda que tu signo tiene mucho contacto espiritual y este día te va llegar un mensaje divino, trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa para la buena suerte.

Trata de arreglar tu carro o revisar las llantas, tus números de la suerte son 06, 15 tu color es el azul y blanco.

Piscis

Fin de semana de tomar un curso de superación personal, recuerda que tu signo siempre está en la busca de tener una elevación mental en su vida y eso te ayuda mucho.

Este día viernes es de salir con los amigos a pasear y celebras un cumpleaños, estarás muy pensativo porque recuerda un amor del pasado y eso te llena de tristeza, pero no trates de remediar lo que no fue y hablar con esa persona y quedar en paz.

Tomas un curso de natación y es fundamental que siempre estés haciendo ejercicio, arreglas papelería de un préstamo para poner un negocio, tendrás una noticia que un familiar se compromete en matrimonio, ten cuidado con los problemas de piel y uñas trata de ir con tu médico.

Recuerda que tu signo es el más místico del Zodiaco y eso lo hace presa siempre de ese tipo de intuición. Este día 13 de abril vendrá a ti un sorpresa económica con los números 08, 77 y te invitan a trabajar en un empresa internacional. Recuerda siempre terminar lo que comiences y ser más constante en tu vida laboral.

Sigue leyenda:

• 4 signos del zodiaco están respaldados por su ángel de la guarda en abril

• Horóscopo chino: la buena noticia que recibirá cada signo hasta el 15 de abril

• Por qué 3 signos del zodiaco vivirán en estado de crisis hasta el 25 de abril