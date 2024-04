Marie Claire Harp, ex de José Manuel Figueroa, asegura que asusta a los hombres con su belleza

La modelo venezolana Marie Claire Harp cautivó al público con su belleza y carisma durante su paso por “La Casa de los Famosos México” y aunque su estancia no fue duradera, sí bastó para amasar una gran cantidad de fanáticos que la siguen en redes sociales y no se pierden ni un paso que da.

A pesar de su éxito en el ámbito laboral, la famosa ha confesado que esta suerte no la persigue en el amor, y es que en una entrevista reciente declaró que ha llegado a intimidar a los hombres con su belleza.

“Este tema me encanta de las mujeres seguras, yo creo que hay muchas que se valen de esa seguridad o éxito en donde les va mejor que ciertos hombres, se sobreponen al hombre. A mi me parece que no hay nada más sexy que diga hay que echarle ganas los dos”, contó durante su visita a un programa de Unicable.

“A mí me pasa, a veces cuando se concreta me dicen que les daba miedo acercarse porque asumen que una tiene mil hombres detrás”, reveló la también influencer ante la mirada curiosa de los televidentes.

Sin embargo, para ella esto no supone un problema, pues actualmente disfruta de su soltería y no tener que “rendir cuentas a nadie”: “Yo estoy feliz sola, pero yo no le echo la culpa a los hombres, porque si hay quienes creen que la mujer va a sobrepasar su orgullo o van a sentirse sumisos”.

Para finalizar, Marie Claire Harp reflexionó sobre esta nueva generación de mujeres seguras de sí mismas que rompen con el molde de lo establecido: “La seguridad femenina siempre ha existido, pero ahora hemos evolucionado, hemos avanzado como sociedad y hay muchos hombres que temen que la mujer se niveles en el ámbito laboral, pero es solo ego”, expresó.

“Yo crecí con una familia que mi abuelo utilizaba el patriarcado, pero también crecí con un hermano y un papá que nos daban la libertad y las herramientas”, afirmó.

