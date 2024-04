EE.UU. y Venezuela tuvieron una “reunión secreta” para discutir sanciones

Estados Unidos expresó a Venezuela su preocupación por el proceso electoral en ese país, durante una reunión secreta realizada en México a pocos días de que expire una exención a las sanciones al petróleo y gas venezolano, informaron el viernes fuentes de la Casa Blanca.

“Podemos confirmar que hubo una reunión”, dijo a corresponsales de AFP y de Reuters un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que pidió el anonimato. “El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela”.

La delegación venezolana confirmó que el encuentro se realizó el 9 de abril en Ciudad de México para “hacer repaso de lo convenido en los diálogos de Doha”, que se realizaron de forma directa entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro, en mayo pasado y sin participación de la oposición.

“Señalamos el incumplimiento de la administración norteamericana en el cronograma convenido de levantamiento de sanciones”, indicó el comunicado publicado por Jorge Rodríguez, que es presidente del Parlamento y encabezó la delegación.

Washington levantó sanciones al sector energético y al oro venezolano en octubre de 2023, tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno venezolano y la oposición en un proceso paralelo en el que media Noruega.

Este acuerdo dejaba entrever la posibilidad de que la oposición participara en las elecciones presidenciales previstas el próximo 28 de julio, en las que Maduro aspira a un tercer mandato. Pero desde entonces la principal rival de Maduro, María Corina Machado, sigue inhabilitada, y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también ha sido vetada.

Unless it is accompanied by some form of engagement and negotiation, sanctions alone will not lead to change in Venezuela, @GRamsey_LatAm and Caleb McCarry write. https://t.co/wCfoUcH0sU