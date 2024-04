Joe Biden condonará $7,400 millones de dólares a deudores de préstamos estudiantiles

El presidente de la nación anunció la condonación de $7,400 millones de dólares a deudores de préstamos estudiantiles en más de 40 estados.

Con el reciente programa de alivio de deuda implementado durante la presente administración federal se eleva el monto total de cancelaciones a $153 mil millones de dólares lo cual beneficia a casi 4.3 millones de personas.

Mediante un comunicado, el mandatario de la nación refrendó su compromiso de continuar apoyando a población imposibilitada de hacerle frente a sus deudas ligadas a la educación.

“Desde el primer día de mi administración, prometí luchar para garantizar que la educación superior sea un boleto para la clase media, no una barrera para las oportunidades. Nunca dejaré de trabajar para cancelar la deuda estudiantil, no importa cuántas veces los funcionarios electos republicanos intenten detenernos”, señala parte de la misiva.

No obstante, un amplio sector de republicanos señala que las acciones impulsadas desde la Casa Blanca sólo están transfiriendo el costo a los contribuyentes que para no endeudarse optaron por no asistir a la Universidad, o bien a quienes a pesar de haber cubierto en tiempo y forma sus préstamos estudiantiles ahora deberán pagar de manera proporcional los de otros.

Se estima que 4.3 millones de estadounidenses se han beneficiado de las condonaciones de préstamos estudiantiles llevadas a cabo por Joe Biden. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Cabe señalar que cerca de $3,600 millones de dólares del alivio de la deuda estudiantil anunciado se entregarán a las personas inscritas en el plan como SAVE (Ahorro en una Educación Valiosa), el cual ofrece las condiciones más generosas para prestatarios de bajos ingresos.

Al respecto, Virginia Foxx, presidenta del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, señaló que el anuncio del presidente resulta frustrante y hasta perjudicial.

“La administración es sorda. No hay otra forma de decirlo. Sabemos que, en lugar de hacer su trabajo, la administración centró tiempo, energía y recursos en su plan ilegal de préstamos estudiantiles. Y eso ha sido frustrante, especialmente porque ha puesto en peligro el recorrido académico de millones de estudiantes.

Lo que es absolutamente exasperante es que la administración TODAVÍA no está haciendo su trabajo y, en cambio, se centra en sus travesuras de préstamos estudiantiles”, señaló en un comunicado.

