Leyes más restrictivas sobre publicidad digital perjudicarán a las empresas latinas

Durante los últimos 35 años, he ayudado a miles de empresas latinas a crecer y prosperar gracias a una publicidad económica y efectiva. Como directora financiera de La Opinión en los 80, pude darme cuenta de la gran necesidad que había de una publicación gratuita de anuncios clasificados en español. Los latinos buscaban trabajo, pero muchos no podían leer muy bien el inglés. Así que, en 1988, mi esposo y yo iniciamos la publicación de una revista semanal de anuncios en español que conectaba a compradores, vendedores, trabajadores y empresas latinas en Los Ángeles.

Fundar nuestra revista fue difícil, pero no nos dimos por vencidos porque creíamos en lo que estábamos haciendo. Hoy, nuestra publicación llega a miles de californianos semanalmente y su versión digital se extiende a comunidades latinas en todo el país.

Me enorgullece todo lo que hemos logrado. Pero también me preocupa los llamados de los legisladores para restringir la publicidad digital de maneras que perjudiquen a las empresas y familias latinas por las que he trabajado y ayudado con tanto esfuerzo.

Las pequeñas empresas se benefician de la tecnología disponible a través de plataformas como Google y Facebook. Usando estas plataformas nos permite ayudar a las empresas pequeñas a desarrollar campañas digitales para informar al grupo exacto de posibles clientes sobre sus servicios y hacer crecer su negocio.

Por ejemplo, si un plomero en Bakersfield quiere llegar a más clientes, nos aseguraremos de que sus anuncios se dirijan a personas que viven cerca y puedan necesitar de sus servicios. Inmediatamente, este plomero puede competir con las empresas más grandes y establecidas. Incluso puede ver datos que muestran cuáles anuncios funcionan y cuáles no. De esta manera él logra mantener bajos los costos de publicidad mientras genera más negocios. Si una nueva legislación restringe esas capacidades con regulaciones excesivas al uso de datos, será un doble golpe para trabajadores como el plomero y miles de pequeñas empresas.

Los legisladores, incluida la representante Anna Eshoo (D-CA), deben comprender que los anuncios digitales no son una forma de “vigilancia”. Nuestros socios de publicidad utilizan datos básicos, como la ubicación general de una persona, su preferencia de idioma y sus intereses generales, para ofrecer anuncios relevantes. No se intercambian datos personales y los datos recopilados son fundamentales para una publicidad efectiva. Nuestros clientes no pueden malgastar su tiempo y dinero publicitando a personas que no están interesadas en sus servicios, que no hablan su idioma o que viven a cientos de kilómetros de distancia.

Incluso hay propuestas para restringir la medición de la efectividad de los anuncios. Pero dichas mediciones permiten a los anunciantes obtener el mejor rédito por su inversión. Y nuestro mercado de anuncios en línea necesita esas mediciones para vender anuncios al precio correcto.

Entiendo que los legisladores estén preocupados por la privacidad de las personas. Todos queremos que nuestra información personal esté segura. Pero al considerar una legislación que restringe la publicidad digital, deben considerar todas sus consecuencias. Mientras los legisladores se esfuerzan por proteger la privacidad de las personas, espero que también se esfuercen por proteger y promover a los miles de trabajadores y empresas latinas que dependen del sistema de publicidad digital actual.

*Cofundadora y directora ejecutiva de El Clasificado, una empresa de medios multiplataforma