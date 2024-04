Estudiantes hispanos ganan beca por $50,000 para estudiar carreras STEM

Millie Lombera se llevó la sorpresa de su vida al enterarse que se había ganado la beca Edison Scholars por $50,000, una suma que la pone a un paso de alcanzar sus sueños de convertirse en una científica de la computación.

“Estoy realmente feliz porque este dinero me ayudará a pagar el primer año de la universidad”, dice Millie de 18 años, quien se graduará el 10 de junio de la Roosevelt High School.

Millie fue una de las 30 estudiantes que obtuvieron la beca Edison Scholars en el país, 12 de los ganadores de este año son hispanos.

Edison Internacional entrega cada año becas a estudiantes del último año de la secundaria que planean seguir una carrera en ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas (STEM), y que demuestren necesidad financiera.

Este año entregaron $1.5 millones en becas.

Pedro J. Pizarro, presidente de Edison Internacional felicita a Mlllie Lombera. (Fotos Roberto Lazarte)

En una entrevista con La Opinión, Millie compartió que su madre sufre de fibrosis pulmonar, razón por la que no puede trabajar; su padre se gana la vida como chofer de transporte compartido; y tiene una hermana y un hermano que viven con ellos.

Su familia de cinco miembros comparte casa en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles con otra familia para poder salir adelante con los gastos.

“Trabajé muy duro por esta beca, tengo buenos grados, hago mucho servicio comunitario, soy muy activa en la comunidad; y me dio mucho gusto cuando primero salí entre las 50 con mayores posibilidades de ganar la beca, y luego al final resulté ser una de las 30 ganadoras”.

Su padre José, un inmigrante mexicano; su madre, Mildred es inmigrante de Guatemala. Ellos junto a su hermana Cindy y su hermano Matthew, la acompañaron a recibir la beca.

“Los citaron a la escuela, no tenían ni idea de que trataba Fue un momento muy emocionante cuando hicieron el anuncio de que había ganado la beca”.

Emocionada casi a punto de las lágrimas, Millie agradeció al propio presidente de Edison International, Pedro J. Pizarro quien le entregó en el salón de clases de su escuela, un cheque simbólico por los $50,000.

“Este premio me cambia la vida porque asegura parte de mi educación y me permite financiarme y no pasar apuros económicos.

“Así que estoy muy agradecida y motivada a continuar una carrera STEM y porque tengo a mi lado a mi familia que creen en que puedo hacer algo en el mundo del STEM”.

Millie aún no sabe a que universidad asistirá. De lo que sí está segura es que quiere estudiar ciencias de la computación para trabajar en informática.

“Me veo en diez años trabajando en una compañía como Edison; o en vehículos eléctricos”, dijo.

Millie reveló que lo que la motiva a estudiar duro y a enfocarse en sus metas académicas son las dificultades financieras por las que pasa su familia.

“No quiero pasar por los mismos problemas”, dijo.

Millie Lombera con su familia y el presidente de Edison International, Pedro Pizarro. Crédito: Roberto Lazarte | Cortesía

Otros becarios hispanos son Jordan Arellano de Centennial High School; Brigitte López de la Marco Antonio Firebaugh High School; Xiomara A. La Torre de la Newport Harbor High School; Anelle Priebe-García de Dos Pueblos High School y Erik Villa de la Whittier High School.

Los estudiantes recibieron la buena noticia en presentaciones sorpresa realizadas por representantes de Edison mientras estaban rodeados de familiares, amigos y educadores.

Para muchos, como Erik Villa de Whittier High School, la beca les permite convertir sus sueños en realidad.

“Quiero cerrar la brecha y asegurarme de que creamos igualdad de oportunidades para los jóvenes aspirantes a ingenieros. Cada estudiante, independientemente de los recursos de su escuela o del apoyo de su hogar, debería tener la oportunidad de explorar el campo de STEM”, dijo Villa.

Desde 2006, Edison International ha otorgado $16,5 millones en becas a 790 estudiantes, financiadas en su totalidad por sus accionistas.

El Programa Edison Scholars es uno de los principales esfuerzos filantrópicos de la compañía como parte de su compromiso para crear acceso a carreras STEM y alentar a las generaciones jóvenes y a las comunidades subrepresentadas a participar en la transición hacia un futuro de energía limpia.

“Estoy asombrado de las ambiciones de estos estudiantes y la energía que los impulsa a hacer de nuestro mundo un lugar mejor a través de STEM”, dijo Pizarro, presidente y director ejecutivo de Edison International.

“Transmitir esta noticia que cambia la vida a los estudiantes y sus familias es un momento especial y es un privilegio ser parte de su viaje. Estos estudiantes son excepcionalmente brillantes y espero ver las contribuciones que hacen”.

Edison International (NYSE: EIX) es una de las compañías de servicios eléctricos más grandes del país. Con sede en Rosemead, California, Edison International es la empresa matriz de Southern California Edison Company, una empresa de servicios públicos que suministra electricidad a 15 millones de personas en el sur, el centro y la costa de California.