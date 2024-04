Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de abril de 2024

Aries

Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos pero la soledad es cabr**ona y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es.

Tauro

Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que deseas, así que trata que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado e las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Podrías iniciar romance en estas fechas pero se ven discusiones y desconfianza en próximas fechas. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Si estas soltero o soltera te llegan cambios buenos, pero no te adelantes en nada, debes tomar las cosas más tranquilas e ir a paso firme y lento o de lo contrario te llevarás grandes sorpresas que lamentaras en poco tiempo. Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras no.

Géminis

Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti; dedícales más tiempo, lo merecen. En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favors. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Debes aprender que solo tienes esta vida para gozar y disfrutar, hazlo y no te quedes con ganas de nada o podrías arrepentirte. Muchas oportunidades y muchos cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien solo aprende a ser las cosas de manera correcta y todo legal para evitar problemas con la justicia en poco tiempo.

Cancer

No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en no más de 15 días. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días. Aprende a buscarte y darte cuenta de que solo a ti te necesitas en este mundo para ser feliz y estar bien, momento de despojarte de tu pasado y esas situaciones que han dolido tanto y no te han dejado crecer y avanzar.

Leo

Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad y si la interrumpen ponlos en su lugar sabes bien cómo hacerlo. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va hacer sufrir mucho. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien. Cuida tu carácter algunas veces estás que no te aguantas ni tú, deja de culpar a los demás de sus errores y asume los tuyos de una buena vez. Vienen grandes cambios para ti que debes enfrentar de la mejor manera, cuidar más tu autoestima y darte cuenta lo que vales y que nadie puede ni deberá bajar tu precio. Es momento de comenzar a emprender nuevas cosas o negocios los cuales te suenen y taladren tu cabeza.

Virgo

Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, trata de crear mejores ambientes de confianza. Ya no dejes nada para mañana y actúa desde hoy. Tu carácter será tu fuerza en estos días, aprende a saber decir que no, ten presente que no debes de bajar la guardia por nadie pues nadie merece que lo hagas. Muchos cambios en los amores y en las cuestiones que tienen que ver con el área laboral. Ten cuidado con lo que deseas algunas veces tus pensamientos son muy negativos. No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar. En el amor vienen grandes cambios pues una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas, ten cuidado pues te va a hacer mucho daño, quizás inconscientemente. Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otro universo, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quizás en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño.

Libra

Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Vienen cambios en el amor pues comenzarás a darte cuenta quien debe de quedarse en tu vida y quien debe irse. Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Familiar se enfermará y caerá en cama. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti.

Escorpio

Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso y que no quede en ti solucionar esos problemas. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana. Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes no cambies por complacer a alguien que nadie lo va a hacer por ti. No tomes decisiones a la ligera en el área laboral y economía o podrías arrepentirte y pagar con creces cada uno de tus errores. Momento de cerrar ciclos que dolieron mucho y abrir las puertas a lo que la vida y el universo están poniendo en tu camino.

Sagitario

Momentos de incertidumbre y dudas sobre una persona podrían quitarte el sueño, deja que el tiempo muestre la verdadera cara de la moneda. Días de muchos cambios que te ayudarán a madurar un chi&ngo y entender el por que muchas cosas o situaciones no salieron como tu querías o esperabas. Vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Podrías ser víctima de un robo o perdida material, cuida muy bien tus cosas y sobre todo tu dinero. Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea. Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Se aproxima un viaje y la llegada de una nueva amistad, te va a cambiar mucho la manera de ver la vida.

Capricornio

Debes aprender a soltar todo y comenzar de cero, si esa persona que ha llegado o está llegando a tu vida no muestra el mismo interés que tú, no pierdas tu tiempo y continua tu camino que podrías salir afectado o dañado sin darte cuenta. Es momento de enfrentar lo que la vida está poniendo en tu camino, algunas veces te desesperas y achicopalas mucho al no poder lograr lo que quieres. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Cada día estarás más consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza. Te llegará una noticia de expareja, es probable que te vuelvas a confundir. Cuídate de celos, no es momento para eso. No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad. Vienen cambios bastante efectivos en los cuales vas a enfocar tu energía en los negocios, tienes que poner atención en lo que vas invertir pues podrías perder mucho por nada, se más cuidadoso con el área de los dineros para que no pierdas lo que por derecho te corresponde.

Acuario

Grandes cambios se ven llegar y oportunidades en todos los sentidos sin embargo laboralmente podrían presentarse algunos problemas o ciertas trabas que abras resolver. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Despréndete de todo eso que te impide lograr tus sueños, tu no naciste para andar rogando o mendigando amor o atención estas ya en otra etapa en la cual debes enfocarte en todo lo que quieres y deseas pues está por hacerse realidad. Comenzar a sentirle sabor a la vida y te darás cuenta lo que eres y lo que vales, la felicidad y la plenitud están tocando tu puerta. Debes de cuidar un poco más tus comentarios pues podrían ser demasiado fuertes y cometer una indiscreción con compañeros de trabajo. Recordarás mucho a una persona de tu pasado que ya no está a tu lado físicamente y podrías ponerte algo sentimental, Dios no se equivoca. Se aproximan cambios de temperamento, podrías dañar a personas muy importantes para ti. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti.

Piscis

Tú carácter tan fuerte es tu escudo protector ante la visa debido a las situaciones que has vivido, sin embargo debes controlarlo y aprender a lidiar con las personas porque muchas veces te ven con mala cara por tu forma de hablar y expresarte ante los demás. Vienen momentos bastante buenos que deberás de aprovechar al máximo con tu pareja en caso de tener o con tu familia pues será difícil que vuelvan a suceder. Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otro universo, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quizás en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día sobre todo caídas o golpes. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Ya no es momento de lamentaciones sino de tomar el toro por los cuernos, has pasado por situaciones bien perras y complejas pero no has logrado aprender la lección de cada situación. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona, la envidia no es una palabra que exista en tu vocabulario ni en tu vida, no falles en eso y tu ve por lo tuyo. No mendigues ni compres amor que no es necesario hacerlo, tienes todo para tener a una persona a tu lado, es momento de cicatrizar heridas y solar todo lo que ya dolió en el pasado.