Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel el sábado en una nueva escalada de la turbulenta situación que se vive en Medio Oriente.

La ofensiva de Irán es en represalia por un ataque israelí en su consulado de Damasco, Siria, en el que mató a un comandante militar iraní a principios de este mes.

Tras el ataque, Israel dijo que, con la ayuda de Estados Unidos, interceptaron la gran mayoría de los más de 300 drones y misiles lanzados por Irán.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, señaló que la confrontación con Irán “aún no ha terminado“.

Pero Irán indicó que el ataque “logró todos sus objetivos” y agregó que usaría mayor fuerza si Israel responde de la misma manera.

Para entender qué puede ocurrir ahora en una región que ya es escenario de la guerra en Gaza, una de las más sangrientas que se han visto en Medio Oriente, la BBC conversó con Lina Khatib, investigadora asociada del programa de Medio Oriente de Chatham House, un centro de estudios en Londres.

1. ¿Por qué Irán llevó a cabo este ataque ahora?

Se cree que el objetivo de Irán con este ataque era poner en marcha una especie de espectáculo para que el mundo fuera testigo.

(La ofensiva) fue extensamente coreografiada y bastante limitada e incluso el mismo Irán emitió una declaración tras el ataque en la que decía: “consideramos el asunto concluido”, refiriéndose al asunto de la represalia.

Esto demuestra que Irán quería emitir un mensaje muy claro y firme para salvar las apariencias y que se le vea que puede responder directamente a Israel (tras el ataque en Damasco).

Pero es claro que definitivamente Irán no quiere que el asunto sea una escalada de las tensiones.

2. Israel dijo que “la confrontación con Irán no ha terminado”. ¿Existe el peligro de que alguna de las partes lance otro ataque en una nueva escalada?

Estamos en un momento muy peligroso porque muestra la osadía de Irán, como lo describen políticos occidentales.

Pienso que Irán es un país que se está sintiendo muy vulnerable militarmente frente a Israel y Estados Unidos, y esa vulnerabilidad muchas veces se traduce en osadía.

Así que no creo que sea el fin de las tensiones entre Irán e Israel y esto demuestra la importancia de los aliados de Occidente de presentar una estrategia amplia frente a Irán.

Reuters: El sistema antimisiles de Israel operando sobre Ashkelon

3. ¿Fue este ataque una demostración de la capacidad del sistema de defensa aérea de Israel, que logró interceptar la mayoría de los misiles y drones lanzados por Teherán?

Sí. Pero también creo que Israel le mostró a Irán que no está solo.

La intercepción de misiles iraníes el sábado dependió en gran parte de Estados Unidos y también se vio que sus aliados en la región, como Jordania y Egipto, ayudarán a Israel a defenderse de Irán.

Eso quedó muy bien ilustrado tras el ataque y fue un mensaje para Teherán.

Asimismo Irán mostró que tiene un poder militar significativo pero este poder no será suficiente para derrotar a Israel militarmente.

4. ¿Pero estaría dispuesto Estados Unidos a participar en un ataque contra Irán si Israel decide llevarlo a cabo?

No creo que nadie esté dispuesto a hacer eso. La respuesta israelí ya fue bastante firme.

Pero además, creo que si alguien salió premiado con las acciones de Irán el sábado fue el gobierno de Benjamin Netanyahu que logró una importante victoria al defender exitosamente a Israel tras el ataque.

5. Algunos analistas han dicho que fue Israel el que comenzó esta escalada de tensiones con el ataque al consulado iraní en Damasco a principios de abril. ¿Cree que es así?

No lo creo. Este periodo particular (de tensiones) es parte del panorama más amplio que comenzó el 7 de octubre con el ataque de Hamás en Israel.

Poco después de ese ataque, Hezbolá en Líbano, los hutis en Yemen y grupos apoyados por Irán en Siria e Irak comenzaron también a atacar a Israel.

Así que se trata de un contexto más amplio que va más allá de este conflicto.

6. Pero otros analistas apuntan que Estados Unidos a menudo habla de respetar las leyes y los sistemas legales internacionales y, sin embargo, se le permitió a Israel matar a una persona dentro de un consulado con un ataque directo.

Me parece que Israel astutamente diseñó un ataque que podría considerarse que no violó ninguna ley internacional, porque el edificio que atacaron supuestamente no estaba designado como territorio oficial iraní. Esa fue la justificación que dieron.

Desafortunadamente, en este contexto de la guerra en Medio Oriente y en general en otros conflictos, ha habido interpretaciones muy creativas de la ley internacional y de las leyes de derechos humanos, que han permitido que todos los actores continúen haciendo todo lo que quieren hacer.

7. ¿Está ahora más lejos que nunca el objetivo de lograr algún tipo de normalidad en Medio Oriente?

Totalmente. Tanto la crisis palestino-israelí, un conflicto que ha estado latente durante décadas, como las intervenciones de Irán que están desestabilizando a Medio Oriente, muestran que el objetivo está más lejos.

Desafortunadamente, tanto en Reino Unido, Estados Unidos y Europa siempre se ha ignorado el papel desestabilizador de Irán en Medio Oriente porque han estado enfocados en el programa nuclear iraní. Y ahora estamos viendo las consecuencias de “hacer la vista gorda”.

Y lo mismo ha ocurrido con el conflicto palestino-israelí, que lo han ignorado durante décadas sin tratar de encontrar una solución.

Así que realmente la única forma de estabilizar el Medio Oriente es tratar de solucionar estos dos asuntos de manera conjunta.

