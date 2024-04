Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de abril de 2024

Piscis

Siempre que busques amor cometerás errores pues terminarás equivocándote o terminando con cualquier menso o mensa, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación, aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más. La sufridera ha quedado atrás, es momento de ver la vida de manera distinta, enfócate a tus sueños. Es probable que sientas cierto rencor por persona de tu pasado, te falló mucho y te quedaste con muchas cosas que decirle, ya habrá tiempo de decirles. La gente siempre va hablar y es porque te tiene envidia porque meta que te propones es meta que cumples. Reencuentros inesperados están por llegar, muchos te harán tu día otros te pondrán de malas. La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar lo que está llegando a tu vida. Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio.

Acuario

No sigas tirando tu amor ni mendigando cariño por personas que solo son bonitas por su empaque porque por dentro no tienen nada, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lagrimas. Es importante que veas tu pasado y aprendas de esas lecciones solo así no cometerás los mismos errores. Extrañarás a persona que ya no está físicamente a tu lado. Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te afecta te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura, no pasarán más de 2 meses en que veas caer a quien quisieron tumbarte y afectarte. Personas se acercarán a ti pa arruinar tus días con chismes o mensajes tontos que solo buscan hacerte sentir mal, no permitas que te saquen de tu circulo de armonía, debes aprender a quitar de tu vida a esas personas que alteran tu bienestar trayéndote cosas del pasado o chismes de situaciones que no existen. Recuerda que vida solo tienes una, disfrútala al máximo y olvídate de mortificaciones que no te dejan nada de provecho.

Capricornio

No tengas miedo de ir por todo cuando alguien te interesa, vida solo tienes una. Si sientes necesidad de ver a esa persona que en el pasado te mermó la existencia, hazlo, pero que sea solo para cerrar de una vez ese ciclo, no sigas flagelándote por algo que ya fue y nunca más será. Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado saliendo o lideando, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera. Recuerda quién eres y lo que vales, algunas veces bajas demasiado tu precio por hacer caso a comentarios tontos y sin chiste alguno. Si tienes relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes agusto y el amors se ha terminado, en próximas fechas empezarás a sentir atracción por otra persona piel moreno claro a blanco que conociste lo cual te va hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, no lastimes a las personas y desde un principio deja en claro hacia donde te diriges y qué es lo que quieres de cada uno de ellos/ellas.

Sagitario

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas no pierdas el piso o una buena decepción te hará que regreses a el inmediatamente. Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañando tu existencia. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Oportunidad de iniciar con planes de un viaje que has traído en mente desde hace ya algún tiempo. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la china es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta. Embarazo dentro de la familia podría surgir en cualquier momento. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso. Si esos amigos nomas te buscan pa la fiesta crees tú que realmente son amistades? Porque son de que cuando de verdad los requieres a tu lado por un problema que tienes no los localizas a los infelices.

Escorpión

Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te de un buen golpe para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa, no temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectarte de igual forma. No esperes que Dios o la vida te pongan en una situación más dura para que reacciones y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor, es momento de ver las cosas de manera distinta, es momento de pensar más en ti y en tu bienestar, de soltar aquello que te ha mermado la existencia y te ha metido en las tristezas. Cambias mucho tu forma exterior ante el mundo, algunas veces muestras una cara feliz, cualquiera que te vea pensará que tu vida está llena de éxito, felicidad y amor más sin embargo, solo tú sabes lo que dentro de ti sucede, hay muchas tristezas en tu corazón que no te han dejado avanzar y salir adelante, guardas rencores muy añejos que te han obscurecido el corazón, no sigas ahí, aprende a perdonar y olvidar pues la vida se te va de las manos poco a poco.

Libra

Piensa de manera positiva y aprende las lecciones de la vida, con la ayuda del omnipotente y tu fuerza interior lograrás cuanto te propongas en poco tiempo. Quien ríe al último reirá mejor, así que siéntate y ve como caerán uno a uno esas personas que te hicieron algún daño hace tiempo, el karma algunas veces tarda en llegar pero cuando llega obra la factura por triplicado. Hora de mostrarle al mundo de qué estas hecho o hecha, deja de desconfiar en ti, aprende a quererte, valorarte y darte tu lugar que eres un se r único que pocos merecen tener a su lado. Aprende a recibir las oportunidades que te brinda la vida, no estás para dejar ir nada pues quizás jamás regrese. Ten cuidado con lo que piensas pues estás en una etapa en la que todo se te pudiera cumplir sobre todo las cuestiones negativas. En la medida que avancen los días habrá momentos en que te sentirás muy mal pues extrañarás a una persona que ya no está a tu lado pero que sin embargo aún te recuerda.

Virgo

Aprende a soltar y mandar lejos el pasado, concéntrate en tu futuro. Tu carácter fuerte es bueno en algunas ocasiones para aprender a poner en su lugar a las personas que quieres sobre pasarse contigo. En los dineros posibilidad de crecimiento pero también trabas por deudas de tu pasado. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor. No permitas que nadie te haga menos, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas. Ponte las pilas en tu producción, algunas veces le flojeas mucho en tu arreglo personal. Manda bien lejos a esos amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien. Lo mejor para ti siempre será eso que te haga sentir feliz y tranquilo o tranquila, la paz es difícil de consolidar en tu vida porque sueles desear muchas cosas pero quieres que te caigan del cielo y no haces nada para alcanzarlas.

Leo

Antes que pienses en tu futuro atiende tu presente, recuerda que es lo único seguro que tienes en estos momentos, disfrútalo al máximo que es momento de hacerlo. Poco a poco comenzarás a rencontrar esa tranquilidad que tanto te ha hecho falta, te has esforzado mucho por lograr tus sueños, y tus metas están por consolidarse, es momento de mandar bien lejos todo eso que te ha hecho sentir mal o no te ha dejado avanzar, a veces caes en cuestiones bien bipolares y eso a la larga te afecta mucho pues tomas decisiones en los momentos inadecuados, hay problemas de enfermedades que deberás atender y cuidarte más que nunca. Deudas comenzarán a desaparecer sin embargo necesitarás ser muy precavido o precavida para no cometer los mismos errores que ya cometiste. Ya entraste a un ciclo muy perro que te va traer en un ambiente bastante positivo, no temas a lo que está llegando a tu vida, acéptalo y disfrútalo el tiempo que tenga que durar.

Cancer

Podrías cometer errores al traer del pasado alguien que ya no debería de tener cavidad en tu palabra ni en tus pensamientos. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la afectas y va creando una bomba de tiempo. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades pues es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar lejos a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir mal, no naciste pa vivir de rodillas sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te afectan mucho y desvaloran. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va dar donde más te duele. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada.

Géminis

Ya despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes un chorro de motivos para ser feliz pero los dejas, ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho. Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y si le echas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para rogar, ni para que te escojan, ponte las pilas y no mendigues atención, ni cariño ni amor por alguien que no lo merece. Muchos viajes en puerta, eres de los signos que más les gustan las aventuras, trata de descansar y no gastar más de la cuenta, eso podría dañarte o afectarte demasiado. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y el mundo ruede. Hay oportunidad de emprender viaje fuera de la ciudad con familia o amistad, días de mucha reflexión que te ayudarán a decidir hacia dónde te diriges. Cuidado con cambios en tu temperamento pues andarás de un humor que no te aguantas.

Tauro

Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas. Momento de enfrentar lo que viene, no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error el cual lamentarás muchísimo. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Te vas enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. No temas al amor, algunas veces por miedo a que te suceda lo mismo en el pasado no te arriesgues. Te vienen cambios en tus pensamientos pues podrías madurar mucho y comenzar a mandar a la tiznada a quien te estorba a finales de mes. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma, el amor empieza primero por ti después por los demás.

Aries

Bájale un poco a tu interés por el dinero, si bien es cierto que te gusta vivir bien algunas veces estas dispuesto a todo con tal de tener una vida placentera. Enamórate y cree más en tu poder de atracción, no permitas que nadie te haga sentir menos, recuerda quién eres y lo que vales. Es importante que no te metas en problemas, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado, tienes todo para tener el cuerpo criminal que quieres y deseas. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas no vale la pena seguir ahí, corta de tajo eso que dice llamarse relación y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces o de lo contrario no va funcionar. Te viene la posibilidad de cambio de residencia o de un movimiento en tu vida que te beneficiará mucho, nuevos resultados requieren de dejar de hacer las mismas cosas, ponte las pilas y deja la rutina y lo mismo. Persona del pasado regresa y podrías meterte en muchos problemas, debes de ser muy cauteloso.