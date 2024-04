Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de abril de 2024

Aries

Es momento que te apliques en todo, la vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará entrar en razón, tienes motivos suficientes para echarle muchas ganas a tus metas y proyectos pero tu problema es que te dejas caer y esperas que te levanten, recuerda que esa responsabilidad es solo tuya y no de las demás personas. Amor del pasado retorna en cualquier momento, pero te meterá en grabes problemas así que mejor maneja ese asunto de pincitas y procura no involucrarte demasiado en esas cuestiones. No permitas que comentarios de otras personas arruinen tus días o te hagan bajar al suelo y caer. Haz tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error. Tu sexto sentido te pondrá en alerta sobre una situación en la cual podrías caer y podría afectarte más de lo que tú crees e imaginas. Ex pareja podría buscarte en próximos días, no traerá nada nuevo así que ni te atrevas a regresar a lo mismo. Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente.

Tauro

Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado, te vas a dar cuenta lo bien que te ha ido a ti en comparación con los que te fregaron anteriormente. Caes gordo por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra aunque no tengas la razón. Te enteras de rompimiento amoroso de familiares. Volverás a mendigar amor y cariño por alguien que ni te fuma ni le interesas, deja de perder el tiempo, no vale la pena perderte en estos momentos. Una amistad mostrará el cobre y te va decepcionar mucho, ni te alteres, deja que todo siga su curso y cada quien por su lado, no debes preocuparte tanto por esas cuestiones, algunas veces te tomas las cosas muy apecho, ya regresará cuando menos lo imagines y se le pase el coraje. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades de pasarla genial. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malos entendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a un familiar muy cercano.

Géminis

Deja de pensar en esas cuestiones que solo te atormentan o te hacen sentir de lo peor, recuerda que solo tú eres el culpable de tu destino y estado de ánimo, no dejes que terceras personas te afecten. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades. Te van a leer el precio y no te va gustar en lo absoluto, así como eres bueno para criticar comienza por aceptar las criticas de otras personas y corregir eso que te incomoda. Celos con amistades, cancelación de planes de última hora y llegada de dinero extra a mediados del mes que entra. Deja de cuestionar la vida de los demás y atiende la tuya, algunas veces te metes en lo que no te importa y al final por eso te bufan y te hacen sentir mal. Momento de grandes cambios en tu vida pues te vas hacer muy duro de corazón en este periodo al punto de lastimar a personas que ni la deben ni la temen, recuerda que la vida es la responsable de cobrar esas facturas, no lo hagas con tus propias manos pues podrías dañarte al poco tiempo, así que analiza bien cada paso que vayas a dar.

Cancer

Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces te cansas o te sientes solo y debido a eso mandas todo al carajo sin esperar resolver el problema que les aqueja. No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la tiznada. Una caída o accidente se aproximan, ten mucho cuidado si manejas con tu manera de conducir. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz. Ten cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el corazón, eres bien raro o rara pues al principio cuando tienes la posibilidad de ser feliz te haces él o la difícil y cuando por fin te decides esa persona ya ha perdido el interés por ti. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten como familia.

Leo

Te vas enterar de una noticia en próximos días sobre una amistad que te va sacar mucho de onda, no juzgues y deja que viva su vida como le dé su gana. Se visualiza un embarazo en la familia y la posibilidad de la llegada de visitas de tierras lejanas. Es importante que definas a dónde te diriges y dejes de hacerte ideas tontas en tu cabeza, algunas veces tú soledad te absorbe tanto que cuando llega alguien a tu vida sueles salir corriendo o tener ciertos miedos que te limitan y no te permiten lograr lo que tienes en mente. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual dejarás el estrés atrás. Si tienes pareja es importante que piensen hacia donde se dirige la relación pues en días se muestran muy unidos y en otros hay ciertas dudas que les hace tener enfrentamientos muy torpes. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de lograr tus metas y si lo hace no es alguien que te merezca o deba de seguir en tu vida. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres. Sanarás heridas de tu pasado y sabrás aprender de cada uno de tus errores.

Virgo

Perdona, pero no olvides pues solo así evitarás que te vuelvan a ver la cara. Tu carácter es demasiado explosivo y por esa razón muchas ocasiones explotas sin darte cuenta que puedes dañar y lastimar a quienes son en realidad importantes para ti. Días de mucha luz, debes aprender a dejar en el pasado todos esos recuerdos que lastiman y solo te hacen daño. Hay momentos en los cuales deberás de aprender con quien sí y con quien no es mejor seguir, no te martirices por quien solo te busca en días nublados, manda a la miércoles a esas personas falsas que realmente no te dan ni un poco de lo que necesitas para concretar tu felicidad. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja. Es momento que cierres cualquier circulo que tengas abierto, has pasado por situaciones bien difíciles, pero has sabido salir adelante, ya no des pie a comentarios tontos y mejor busca la manera de cambiar cada error o actitud que te hacia ser como los demás.

Libra

Es momento que te desentumas y te pongas ya las pilas de una buena vez, se te da el estarte quejando por todo, pero es de okis porque aun con eso no logras hacer nada para mejorar o conseguir lo que se te de tu gana. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro de 360° a tus sueños y metas. Es momento que creas y confíes en tu capacidad de lograr cuanto te propongas, has a un lado todos esos chismes de vecindad que no te conducen a nada y ve por todo eso que en realidad amas y quieres y te gusta. Es momento que comiences a planear ese viaje que tanto has querido y deseado sino lo realizas para este año será muy complicado que lo hagas más adelante. Lleva la fiesta en paz con quien ni la debes ni la temes, algunos momentos de tu vida sueles ser demasiado agresivo o cambiante de carácter y esa bipolaridad solo jala cuestiones negativas que a la larga dañan y afectan tu entorno. Vienen días en los cuales ciertas noticiaste van a caer como balde de agua fría y no sabrás cómo reaccionar ante tal situación. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas.

Escorpión

Vienen días muy fuertes en los cuales tu vida podría dar un giro de 190°, es momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos. Si sientes ganas de caer hazlo, pero vuélvete a levantar con más fuerzas, tu fuerza esté en tu familia y en cada sueño o meta que emprendas. Deja que el mundo ruede, que nadie te quite tu paz interior, disfruta todo lo que tienes a tu paso y no pierdas el tiempo en tristezas que realmente no te dejan nada de provecho. Te vienen eventos muy buenos sobre todo salidas de fiesta con amistades, la pasarás a toda margara, disfruta cada día como si fuera el último y no te quejes tanto por cuestiones que tienen solución. Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños. No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus etapas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio.

Sagitario

Vienen momentos en los cuales el amor ya no constituirá una parte fundamental e importante en tu vida, dejarás de creer en muchos sueños que tenías para dar paso a las realidades, sino es visto por tus ojos no lo creerás así sea el miso amor. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos y tú de los tuyos. Momento familiar en estos días bastante agradable, te sentirás como pez en el agua y podrás expresarte de la mejor gana. Días en los cuales reflexionarás y comenzarás a buscar la manera de verte y sentirte bien. Déjate llevar por el poder de tus decisiones, que nadie influya en ellas, es momento que cada situación que vives aporte un poco para tu futuro, sino aprendes a valorar quién eres y lo que tienes jamás en la vida lograrás crecer como ser humano. Ten mucho cuidado con lo que piensas y sobre todo con lo que dices pues sin darte cuenta dañarás a personas que son muy importantes y significan muchísimo para ti. No hagas caso a comentarios tontos, hay personas que les gustaría verte en el suelo y quizás harán todo para hacerte sentir mal, deja que sigan ladrando y que hagan lo que quieran, no estas para preocuparte por esas cuestiones.

Capricornio

Vienen momentos muy buenos en los terrenos de la familia, mucha unión y secretos que saldrán a la luz y los unirán más que nunca. Tu vida comenzará a tomar sentido y debido a eso encentrarás la felicidad en las pequeñas cosas que te rodean. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente, no tomes decisiones en estos momentos y espera que tu estado ánimo mejore un poco más. Días de mucha complicidad con amistad pues estarán tramando ciertas travesuras o complotando en contra de alguien más que les ha hecho pasar un mal momento. No hagas caso a chismes y lo que no ven tus ojos no lo tomes en cuenta. Ten mucho cuidado con caer en chismes, tus amistades son de ir y traer el chisme pero lo usan como estrategia para sacarte información, no caigas en esas jugadas o te meterás en camisa de once varas. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes; no gastes más del dinero que tienes ni pidas prestado cuando sabes que no tendrás para pagarlo.

Acuario

No guardes tanto rencor si exparejas te dañaron, la vida es justa y cada una de ellas ya estarán viviendo su infierno y si no es así en su momento será. Aprende a respetarte a cuidarte y a darte cuenta de que eres lo más importante que tienes, no dejes que nadie te baje al suelo, no permitas más reproches ni dejes que nunca nadie más te vuelva a lastimar, toma el control de tu vida e inicia por cambiar todo eso que no te hace feliz o te causa conflicto en tu vida sean personas, trabajo, físico, etc. Un viaje se comenzará a planear y con el llegarán nuevos reencuentros y solución de muchos problemas mediante la comunicación. Confía más en tu capacidad de cumplir tus metas y sueños, deja de dar explicaciones, deja de maldecir y de detenerte arrojar piedras, sigue tu camino y ve tras tu objetivo nadie cumplirá tus sueños está en ti hacerlo. Saben cuál es tu talón de Aquiles y como afectar tu entorno. Mejoras salariales y laborales y cambios en tu forma de ver la vida y actuar. Heridas del pasado comenzarán a sanar y sin darte cuenta pasarás a otro nivel en el cual no te volverán a ver la cara tan fácilmente.

Piscis

Estas madurando y te darás cuenta pues dejará de afectarte las chiflazones de ciertas personas que un día están y otro desaparecen de la nada. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos, dale para delante a todo lo que sea negocio de ventas, te va a ir de lo mejor. Muchos cambios hormonales que te traerán bien bipolar al punto de leerles el precio a personas que ni la deben ni la temen. Una amistad culmina relación debido a infidelidades pronto sabrás de quien se trata y no sabrás de qué manera apoyarla pues tú sabías de esa infidelidad desde hace tiempo. Es momento que te despojes de tantos problemas que cargas en tu vida, haz una limpia en tu vida empezando por tu hogar y después por tu vida personal y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. No tengas miedo a lo que quiere decir o expresar, dicelo y de hoy en adelante no te guardes nada pues todo eso se convierte en una bomba de tiempo que tarde o temprano puede tronar y dañar a quien no lo merece.