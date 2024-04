Detectan segundo caso de sarampión en el condado de Los Ángeles

El Departamento de Salud Pública confirmó de un caso de sarampión en un residente que no vive en Los Ángeles pero que viajó por todo el condado entre el sábado 30 de marzo de 2024 hasta el domingo 1 de abril de 2024. Se trata del segundo caso que se presenta este año en el condado de Los Ángeles.

Debido a que el sarampión es altamente contagioso, el Departamento de Salud del condado, lanzó una alerta a los individuos que estuvieron en los siguientes sitios, ya que podrían estar en riesgo de desarrollar la enfermedad dentro de los siguientes 21 días después del día de la exposición

El sábado 30 de marzo:

Sheraton Gateway Hotel Gym — 6101 W. Century Blvd., Los Angeles, CA 90045 (5:30 a.m. – 8 a.m.)

Denny’s – 5535 W. Century Blvd., Los Angeles, CA 90045 (el tiempo no ha sido determinado)

Universal Studios – 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608

Buca Di Beppo – 1000 Universal Studios Blvd, Universal City, CA 91608 (aproximadamente 12 p.m.)

Cletus Chicken Shack in Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608 (alrededor de las 4 p.m.)

Lard Lad Doughnuts and EC Food Truck in Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608 (el horario no ha sido precisado)

Jeni’s Splendid Ice Cream — 445 N. Beverly Dr., Beverly Hills, CA 90210 (el horario no se ha precisado)

Sheraton Gateway Hotel — 6101 W. Century Blvd., Los Angeles, CA 90045

Domingo 31 de marzo

Sheraton Gateway Hotel Gym — 6101 W. Century Blvd., Los Angeles, CA 90045 (5:30 a.m. -8 a.m.)

Jack in the Box–1127 W Manchester Blvd, Inglewood, CA 90301 (appx. 11:00 a.m.)

Santa Monica Pier—Santa Monica, CA 90401

Pier Gear — 380 Santa Monica Pier #1, Santa Monica, CA 90401 (time not yet determined)

El Torito Mexican Restaurant — 13715 Fiji Way, Marina Del Rey, CA 90292 (6:00 p.m. – 8 p.m.)

Sheraton Gateway Hotel — 6101 W Century Blvd, Los Angeles, CA 90045

Lunes 1 de abril

Sheraton Gateway Hotel — 6101 W. Century Blvd., Los Angeles, CA 90045

Denny’s – 5535 W Century Blvd, Los Angeles, CA 90045 (horario sin precisar)

Se están investigando lugares adicionales donde pueden haber ocurrido posibles exposiciones.

El Departamento de Salud en el condado de Los Ángeles pidió a las personas que estuvieron en los lugares mencionados anteriormente, confirmar si han sido vacunadas contra el sarampión.

“Si no han tenido sarampión en el pasado y aún no han recibido la vacuna contra el sarampión, corren el riesgo de contraer sarampión si han estado expuestos. Las personas no vacunadas o aquellas con estado de vacunación desconocido que estuvieron en estos sitios durante la fecha y horas mencionadas anteriormente corren el riesgo de desarrollar sarampión entre siete y 21 días después de haber estado expuestos”,indicaron en un comunicado

“Las personas expuestas que no han presentado síntomas durante más de 21 días ya no corren riesgo’.

El doctor Muntu Davis, director de salud del condado de Los Ángeles dijo que el sarampión se transmite por aire y por contacto directo incluso antes de que usted sepa que lo tiene y puede provocar una enfermedad grave.

“El sarampión es muy contagioso para quienes no son inmunes a él. Inicialmente causa fiebre, tos, ojos enrojecidos y llorosos, y seguido de un sarpullido, puede provocar complicaciones graves en niños pequeños y adultos vulnerables”.

La gente que estuvo en los lugares arriba señalados, deben:

Revisar sus registros médicos y de vacunación para determinar si están protegidos contra el sarampión. Es posible que las personas que no hayan tenido infección por sarampión ni hayan recibido la vacuna contra el sarampión anteriormente, no estén protegidas contra el virus del sarampión y deben hablar con un proveedor de atención médica sobre la posibilidad de recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Comunicarse y notificar a su proveedor de atención médica lo antes posible sobre una posible exposición si está embarazada, es un bebé, tiene un sistema inmunológico debilitado y/o no está vacunado, independientemente de su historial de vacunación.

Controlarse para detectar enfermedades con fiebre y/o sarpullido inexplicable entre 7 y 21 días después de la exposición (el período de tiempo en el que se pueden desarrollar los síntomas)

Si se desarrollan síntomas, quédese en casa y evite la escuela, el trabajo y cualquier reunión grande. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato. No ingrese a un centro de atención médica antes de llamarlos e infórmeles sobre su exposición y sus síntomas al sarampión.

Los síntomas más comunes del sarampión incluyen:

Fiebre alta ( mayor de 101° F)

Tos

Nariz congestionada

Ojos rojos y llorosos

Pequeñas manchas blancas que pueden aparecer dentro de la boca dos o tres días después de que comienzan los síntomas.

Erupción de tres a cinco días después de otros signos de enfermedad. La “erupción del sarampión” generalmente comienza en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo.

En Estados Unidos hasta el 11 de abril de 2024, se han reportado un total de 121 casos de sarampión este año, lo que representa más del doble de los casos que se reportaron en 2023.

Además, el 56% de estos casos requirieron hospitalización por manejo de complicaciones del sarampión o aislamiento.

La mayoría de estos casos fueron de personas no vacunadas. El 1 de febrero, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles confirmó el primer caso de sarampión de este año, en un residente que viajó por el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) mientras estaba infectado el 25 de enero de 2024.

Entrevista doctor Shapiro

El médico pediatra Ilan Shapiro, funcionario médico de las clínicas de saldu AltaMed, dijo que lo más importante es saber qué podemos hacer si estuvimos expuestos al sarampión, sobre todo si nunca hemos sido vacunados.

“Y aunque no hayan sido expuestos, los padres deben hablar con sus médicos sobre la importancia de vacunar a sus hijos contra el sarampión. La vacuna ofrece entre un 95 y 97% de protección”.

El doctor Shapiro precisó que el sarampión es altamente contagioso y se propaga por medio del aire. “Por ejemplo, si se juntan diez personas en un elevador, y una de ellas tiene sarampión, es muy probable que el resto se contagie, y aún las personas que después se suban, porque el virus se puede quedar durante horas en el aire o en las superficies”,

Agregó que por supuesto las personas con la inmunidad baja son más propensas a contagiarse de sarampión como aquellas que sufren de enfermedades crónicas como diabetes, lupus, artritis reumatoide, o cáncer.

“El sarampión puede llevar a una neumonía o infecciones en los oídos; y abre las puertas para otras enfermedades como la rubéola y la varicela”.

Hizo ver que las probabilidades de muerte son de 0.2 a 10%, por eso los adultos deben hablar con sus médicos, sobre todo si no recuerdan si les pusieron la vacuna, o si se enfermaron siendo niños. “A través de un estudio de sangre, se puede detectar”.

El doctor Shapiro invitó a hablar con sus médicos para vencer los mitos, el miedo y la desinformación en torno a la vacuna sobre el sarampión.

“Estamos muy lejos de tener una situación similar a la que vivimos con covid, pero no olvidemos que gracias a las vacunas, muchas de las enfermedades que antes eran una amenaza, las hemos podido controlar”.

Acerca del sarampión

El sarampión se transmite fácilmente a través del aire cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda.

El virus puede permanecer en el aire y en las superficies durante muchas horas, incluso después de que la persona infectada se haya ido. La persona infectada puede transmitir la enfermedad hasta cuatro días antes de que aparezca la erupción del sarampión y hasta cuatro días después de que aparezca la erupción.

Si otras personas respiran el aire contaminado o tocan la superficie infectada y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, pueden infectarse.

El sarampión se puede prevenir con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR o MMRV). La vacuna MMR protege contra tres enfermedades: sarampión, paperas y rubéola. La vacuna MMRV protege contra cuatro enfermedades: sarampión, paperas, rubéola y varicela.

Se administran en dos dosis y son muy eficaces: dos dosis tienen una eficacia del 97% contra el sarampión y una dosis tiene una eficacia del 93%. La mayoría de los seguros de salud cobre el costo de las vacunas.

Para obtener una lista de clínicas que ofrecen vacunas gratuitas o de bajo costo para personas sin seguro o con seguro insuficiente, llame al 2-1-1 o visite:http://publichealth.lacounty.gov/ip/clinics.htm.