Empleados de Five Guys podrían recibir hasta $7,000 dólares en acuerdo legal

La cadena de restaurantes de comida rápida Five Guys pagará $700,000 dólares para resolver una demanda colectiva que surgió luego de una violación de datos que expuso la información personal de casi 38,000 empleados, así como una cantidad adicionales de dependientes o beneficiarios y algunos contratistas externos. La violación de datos en Five Guys ocurrió en septiembre de 2022.

El juez Claude M. Hilton del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia otorgó el jueves la aprobación preliminar del acuerdo que involucra a la cadena de hamburguesas de comida rápida y se fijó una audiencia de aprobación final para el 12 de julio.

Five Guys sufrió una violación de datos muy importante en septiembre de 2022. Crédito: Ken Wolter | Shutterstock

La demanda colectiva afirma que Five Guys no protegió a los empleados de las amenazas cibernéticas y argumentó que la cadena de comida rápida podría haber evitado la violación de datos pero no implementó medidas de ciberseguridad “razonables” para proteger la información confidencial. Five Guys negó haber actuado mal, pero aceptó pagar $700mil dólares para resolver la demanda; de acuerdo a la información compartida por Bloomberg Law.

¿Cómo saber si estás incluido en el acuerdo de la demanda contra Five Guys?

Estás incluido en el grupo del acuerdo si Five Guys te envió un aviso sobre el incidente de seguridad que anunció el 29 de diciembre de 2022 o alrededor de esa fecha. Si no estás seguro de que estés incluido en el acuerdo, puedes llamar al 1-833-657-4055 o mandar tus dudas por correo al Administrador de Reclamos de Five Guys, 1650 Arch Street, Suite 2210, Filadelfia, PA 19103.

Five Guys niega haber actuado mal, pero pagará $700,000 dólares para resolver la demanda. Crédito: Kauka Jarvi | Wikimedia Commons

¿Cuáles son los pagos disponibles en el acuerdo de la demanda contra Five Guys?

Los miembros de la demanda colectiva contra Five Guys pueden reclamar hasta $400 dólares en gastos ordinarios debido al incumplimiento, como tarifas bancarias y gatos de crédito. Además se les puede para hasta cuatro horas de tiempo perdido compensadas a $25 dólares por hora.

Las personas que sufrieron pérdidas debido al robo de identidad por fraude pueden reclamar hasta $6,500 dólares y tres horas adicionales de tiempo perdido a una tarifa de $25 por hora. Sin embargo, todos estos gastos deben documentarse con comprobantes como recibos o registros bancarios. Aquellos reclamantes sin gastos documentados podrán optar por un pago único de $150 dólares.

Además, todos los miembros de California en la demanda colectiva contra Five Guys pueden recibir $100 dólares adicionales además de los otros reembolsos. Todos los reclamantes podrán inscribirse en servicios gratuitos de supervisión de crédito de protección contra robo de identidad durante dos años. Los pagos mencionados podrían reducir si el número de reclamantes excede los límites del fondo.

¿Hasta cuando se puede presentar un reclamo en la demanda colectiva contra Five Guys?

El último día para presentar un reclamo en la demanda colectiva contra Five Guys es el 6 de mayo, a través de FGDataSettlement.com, donde también encontrarás información más detallada del caso, los pagos y la próxima audiencia.

