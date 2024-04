Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de abril de 2024

Piscis

Días de mucha reflexión te levantarás algo cansado y un poco desanimado sin embargo a mitad del día te entrarán unas ganas muy fuertes de comerte al mundo e intentar algo nuevo para obtener lo que quieres y deseas. Ten cuidado con chismes de vecindadas pues estarán a la orden del día, no faltes a reuniones de amistades o te expondrás a que te ruñan a tus espaldas. Estas y no estás, ya deja de quejarte y dale duro a lo que viene, posibilidades de que se consolide por fin una relación sin embargo con la persona que sales o comenzarás a salir tiene mucho miedo de que las cosas no salgan como espera. Amistades nuevas se presentarán entre ellos la llegada de una amistad con la cual te encamarás muy seguido y quizás termines enamorándote. No finjas sentimientos que no sientes y aprende a ver la vida con otros ojos, tienes todo para ser feliz pero te la pasas buscando en lugares y personas equivocadas. Una caída y perdida de objeto se visualiza puede ser llaves o celular, ten cuidado y mira bien dónde dejas tus cosas.

Acuario

Eres una persona muy capaz que siempre cumple lo que promete tu problema es que quiere que todo llegue rápido, recuerda que los sueños que más tardan en concretarse son los que dejan más satisfacción. Algunas ocasiones caes en provocaciones muy fácilmente, recuerda no tienes paciencia ni tolerancia, así que trata de controlar eso o puedes cometer grandes errores. Si tu pareja no quiere seguir o se muestra indecisa no tienes por qué seguir ahí de arrastrado o arrastrada, valórate y date la oportunidad de conocer nuevos amores. Amistad perderá al amor de su vida por creerse en chismes, ten cuidado con lo que sale de tu boca podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. En la medida que dejes de mendigar obtendrás, recuerda quien eres y lo que has pasado para llegar donde estas, la vida te va premiar en próximas fechas por una buena obra que realizaste en tu pasado.

Capricornio

Traes un sueño en mente que tiene que ver con un negocio, dale pa delante pues te va funcionar mucho, podrías incrementar tu economía en gran medida. Aprende a ser frente a los problemas pues esas batallas te van hacer una persona más capaz que no será capaz de doblegarse por nada ni nadie. Cambios importantes llegarán a tu vida, se te va quitar toda la ingenuidad y pasividad que traías acarreando desde hace más de un año, es momento que te despabiles y le entres a lo que quieres y requieres en tu vida, llena tu vida de amor y momentos especiales, que te valgan las críticas de personas que no logran sueños y solo buscan fregar a los demás, eres el responsable de tu propia vida, vívela como si pagaras por ella. La vida limpiará poco a poco de toda esa basura que te rodea, te va costar soltar a varias personas que solo te roban tu energía. Ten presente que el amor llegará a tu vida pero si te desesperas puedes cometer grandes errores, la vida pondrá a tu paso grandes oportunidades en el ámbito laboral pero si sigues con tus actitudes pesimistas no lograrás nada.

Sagitario

Una amistad del pasado regresa con sentimientos hacia ti. Si tienes pareja y requiere de tiempo, dáselo pero déjale en claro todo. Cuida mucho la parte de tu autoestima podrías estar dañándola sin razón alguna. Ten cuidado con tu corazón pues ha estado muy expuesto y podrías caer en depresiones fuertes por diversos golpes emocionales en caso de estar soltero. Te enfrentarás a una verdad que no te va parecer en nada pero tendrás que aguantarte. Ten cuidado con la manera de desenvolverte con tus amistades podrías dejar mucho que desear. Infección de garganta y gripe en estos días. Es posible que andes deprimido o deprimida estos días, pero limpiarás el alma y serás más fuerte mañana así que ve aprendiendo de esas caídas. Tu familia, amistades y tu pareja en caso de tener serán tu hombro y refugio para afrontar cualquier situación que se presente. Amores del pasado ya no serán una yaga abierta pues comenzarás a cicatrizar todas esas heridas que una vez te tumbaron y tuvieron de rodillas, haz una promesa contigo mismo y no vuelvas a caer ni a sufrir por amor, comienza a trabajar en tu felicidad que será tu responsabilidad. Infidelidad en amistad y su pareja, te llegará el chisme.

Escorpión

Amistad cercana se la ha pasado despotricando en tu contra, ni te mortifiques es pura envidia de querer superarte y no poder hacerlo. Tu familia necesitará mucho de ti en estos días, date la oportunidad de llenarlos de tu presencia. Mejorarán mucho tus ingresos en próximas fechas y existe la posibilidad de realizar un viaje. Si tienes pareja y esta insiste con errores del pasado, párale de una vez el alto y no permitas seguir aguantando esos cuentos de no acabar que solo perjudican la relación. Es momento que te des la oportunidad de mejorar en esos defectos que tenías, ya no pretendas cambiar el mundo de los demás y cabía el tuyo. Si no tienes una relación disfruta ese momento, no te aprisiones a algo o alguien que pudiera afectar tu círculo de paz y armonía. Es momento de poner las cosas en claro y ser honesto con las personas, eres una persona con un corazón enorme y estas tan carente de amor propio que cuando alguien te muestra un poco de interés sueles confundir agradecimiento o soledad con amor.

Libra

Cambia tu forma de ver la vida, sé más abierto a nuevas oportunidades sobre todo en cuestiones de amor. Te darás cuenta que ya no es momento para seguir quejándote de tu pasado pues empezarás a ponerte las pilas con lo que en realidad quieres y deseas y hacia dónde vas. Vienen momentos importantes en los negocios pues un proyecto está por consolidarse. Tendrás un motivo o razón que te ayudará mucho a salir adelante de todo, una persona te dará esa fuerza que requieres para acabarte el mundo. Si tienes pareja los celos se presentarán pero sin razón ni motivo, no trates de buscar motivos para estar viviendo de la greña con tu pareja. No desconfíes tanto de tu pareja en caso de tener, eres muy de que quieres que te repita cada momento cuanto te quiere, podrías cometer errores graves en el área de los negocios si te adelantas. Cuídate de infecciones y malos entendidos con amistades, podrías ocasionar discusiones o perdidas.

Virgo

Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Te enteras de que le están poniendo el cuerno a una amistad. Recuerda lo que has logrado, lo que vales y de lo que eres capaz, ponte las pilas para lograr ese cuerpo criminal que tanto quieres, preocúpate por ti y deja de buscar el amor en lugares y personas equivocadas, estas en una etapa en la cual lo más importante en tu vida debe de ser tu, haz esas cosas que siempre soñaste y ponte las pilas en lograr cada una de tus metas. Es momento de agradecer a quienes te formaron y te ayudaron cuando más lo necesitabas, el día de mañana volverás a necesitar de esas personas y quizás te den la espalda. Ni trates de cambiar para complacer personas, el amor se aleja de tu vida y eso se debe a tu falta de madurez, necesitas poner los pies en la tierra o de lo contrario te la pasarás picando de flor en flor sin encontrar estabilidad sentimental ni una pareja estable.

Leo

Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia. En el trabajo viene estrés, y te darás cuenta del amor que te tienen muchas personas que te rodean. Es importante que pienses en el futuro, pero también en el pasado para no cometer los mismos errores, se te da mucho cajetearla por las mismas cuestiones. Es momento de iniciar de cero, de personas, errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tu, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate friegos que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio.

Cáncer

Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras. No permitas que la monotonía o rutina destruyan lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. A veces te atontas mucho, quien te quiera te quedrá de tiempo completo y no se desaparecerá una o dos semanas y luego regresará como si nada pasara, el amor no es así, así que aprende a mandar al chorizo a quien solo te desestabiliza. Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Te cargas de un humor que ni él o la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti.

Géminis

No te permitas caer nuevamente, eres fuerte pero algunas veces te debilita la mala energía de otras personas. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes porqué dar explicaciones. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. Amistades falsas y convenencieras donde quiera hay, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. En los dineros vienen muchos cambios positivos los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tu.

Tauro

Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Tu salud se puede ver afectada por ingerir algún alimento en mal esto, trata de no comer en la calle y deja la flojera y ponte hacer la comida en casa. Recuerda que si te lo propones puedes mejorar tus ingresos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Se alejará de ti una persona muy importante que te movía mucho el tapete, no hagas ni maíz para retener a ese ser o solo te expondrás a que si se queda haga de ti lo que le dé su gana. Ten presente que no es que el amor no se haya hecho para ti, el problema está en tu desconfianza y cuando lo tienes enfrente no sabes aprovecharlo y disfrutarlo por estar pensando en qué momento te podría traicionar.

Aries

Vas a tener mucha suerte con ropa de color blanca, si tienes una cita de trabajo o alguna cuestión de trámites o firmas viste de ese color para atraer y abrir caminos. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Tu máximo error siempre será tu aprensión hacia tu pareja, eres algo celoso o celosa y es normal, a veces tu pareja deja mucho que desear. Ten presente que amistades tendrás muchas pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Cuidado con cambios de ultima hora. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Deja de tonterías y ponte a trabajar en tu vida, en tus sueños, en tus anhelos en eso que mueve tu mundo, ya basta de mendigar cariño y atención con personas que no hacen nada por seguir o estar en tu vida.