Juan Gabriel sigue triunfando con “Amor eterno”, canción incluida en el Registro Nacional de Grabaciones en Estados Unidos

WASHINGTON, D.C.- El cantante mexicano Juan Gabriel fue reconocido por el Registro Nacional de Grabaciones en Estados Unidos, al incluir en la lista su emblemática canción “Amor eterno”.

La Biblioteca del Congreso, que coordina la integración de grabaciones anualmente, señaló que el bolero ranchero “Amor eterno”, un sencillo de 1990, es la canción más famosa y “desgarradora” de Juan Gabriel.

“Juan Gabriel, célebre cantautor y actor mexicano, escribió ‘Amor Eterno’ como homenaje a su madre, quien falleció en 1974, mientras el cantante estaba de gira en Acapulco”, dice un reporte de la Biblioteca del Congreso que tuvo este diario por adelantado. “[Juan] Gabriel relata este momento en la letra como ‘El más triste recuerdo de Acapulco’”.

La descripción para integrarla al Registro Nacional de Grabaciones destaca que el título de la canción incluso no requiere una traducción, debido al impacto en sí de la expresión.

“[Es un] bolero con acompañamiento de mariachi”, se indica, “‘Amor Eterno’ no necesita traducción; cualquiera puede captar la magnitud del dolor expresado en la letra y la melodía. Se ha convertido en un himno de dolor, inmortalizando la tristeza de perder a un ser querido y, al mismo tiempo, conmemora el amor eterno que existe entre una madre y un hijo”.

Juan Gabriel falleció a los 66 años en 2016 y su hijo, Iván Gabriel Aguilera, habló con La Biblioteca sobre el legado de su padre.

“Yo creo que las generaciones en el futuro, eso es lo que él siempre quiso, que vea su música y que se le aplique a su vida también. Había algo que él siempre decía. que mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir, y es bonito ver eso está pasando aquí”, dijo.

Aguilera también expresó su orgullo sobre la inmortalización del cantautor mexicano.

“Es algo maravilloso para nosotros, es un gran honor, es un gran honor para mi papá; yo creo que para su legado es algo de lo máximo. Como usted dice, va a estar inmortalizado allí en la Biblioteca del Congreso”, dijo.

El sabor de Panamá y Puerto Rico

Además de Juan Gabriel, el salsero puertorriqueño Héctor Lavoe fue reconocido al sumarse al registro la canción “El Cantante”, una producción del compositor panameño Rubén Blades y producida por Willie Colón.

El sencillo de 1978 es considerado la canción emblemática de Lavoe (1946-1993) que tuvo su debut en el álbum “Comedia” de Fania Records.

“‘El Cantante’” se convirtió en la canción insignia de Lavoe y proporcionó el título de la película biográfica de 2006 sobre su vida protagonizada por Marc Anthony”, indica La Biblioteca. “La difícil vida de Lavoe también inspiró la producción off-Broadway de 1999 ‘¿Quién mató a Héctor Lavoe?’ (‘¿Quién mató a Héctor Lavoe?’). La canción narra el sustento, las luchas y las adversidades que viven los cantantes, además de describir cómo deben interactuar positivamente con el público, quien, al final, es su único apoyo”.

Parte del motivo de su ingreso al Registro Nacional de Grabaciones es que “El Cantante” es considerada una canción emblemática del la “era de la salsa en la ciudad de Nueva York de los años 70”.

Las 25 canciones en 2024

El Registro Nacional de Grabaciones incorpora este año sonidos de ABBA, Blondie, The Cars, The Chicks, Juan Gabriel, Green Day, The Notorious B.I.G.

También grabaciones de Gene Autry, Jefferson Airplane, Perry Como, Kronos Quartet, Johnny Mathis, Bobby McFerrin, Patti Page.

Entre las canciones están “Dancing Queen” de ABBA, “Parallel Lines” de Blondie, “Ready to Die” de The Notorious B.I.G., “Dookie” de Green Day, “Wide Open Spaces” de The Chicks y la comedia de Lily Tomlin.

“La Biblioteca del Congreso se enorgullece de preservar los sonidos de la historia estadounidense y nuestra cultura diversa a través del Registro Nacional de Grabaciones”, dijo la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden. “Hemos seleccionado tesoros de audio dignos de preservación con nuestros socios este año, incluida una amplia gama de música de los últimos 100 años, así como comedia”.

Las grabaciones que se integran anualmente se consideran “tesoros de audio” de preservación, debido a su importancia cultural, histórica o estética.

La lista de este año también incluye “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” de Gene Autry, el álbum debut de The Cars, “Catch a Falling Star” / “Magic Moments” de Perry Como, “Piezas de África” de Kronos Quartet, “Chances Are” de Johnny Mathis, “Don’t Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin, “Tennessee Waltz” de Patti Page y “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers.